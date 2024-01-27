Девин Букер набрал 62 очка в проигранном матче с «Индианой».

в пятницу удалось побить собственный рекорд « » по очкам за четверть с 29 по итогам стартовой 12-минутки. У Девина был шанс выиграть матч на последних секундах, но он поскользнулся при получении мяча и не смог реализовать трехочковый с сопротивлением. У «Санз» прервалась серия из семи побед подряд.

Букер набирает 50 и более очков во второй раз в нынешнем сезоне и в седьмой раз в карьере. В марте 2017 года он установил собственный рекорд – 70 в Бостоне против «Селтикс». 19 января защитник «Санз» отметился 52 очками в Новом Орлеане.

Впервые с сезона-1977/78 сразу несколько игроков НБА набирают как минимум по 60 очков в проигранных матчах. Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» в понедельник также имел на своем счету 62 очка, а его команда упустила 18 очков преимущества против «Шарлотт» и уступила в концовке. «Финикс» сегодня упустил «+17».

Примечательно, что в тот же понедельник набрал 70 очков в победной встрече со «Сперс», а сегодня записал на свой счет 72 очка и помог «Мэверикс» справиться с «Хоукс».

Кроме того, Букер стал третьим игроком в истории , на счету которого теперь есть сразу несколько проигранных матчей с 60 очками. Он присоединился в этом списке к легендарным Уилту Чемберлену (11) и Майклу Джордану (два).

За 38 минут на площадке Букер реализовал 22 из 27 с игры (6 из 12 из-за дуги) и 12 из 13 с линии. В его активе также 5 подборов, 4 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота при 4 потерях.

«Пэйсерс» победили со счетом 133:131.