Губерниев назвал Карпина разочарованием года: «Рассчитывал, что «Динамо» при нем будет максимально конкурентоспособным»

Губерниев: Карпин – разочарование года.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал Валерия Карпина разочарованием 2025 года в российском футболе.

Карпин возглавил «Динамо» в межсезонье, покинув клуб в ноябре. После 18 туров бело-голубые занимают в РПЛ 10-е место.

«Разочарование года для меня — Карпин. Мы говорим про клуб. Я рассчитывал, что Валерий Георгиевич с «Динамо » будут максимально конкурентоспособны. К сожалению, этого мы не видели.

К Карпину отношусь с уважением, поэтому для меня это разочарование», — сказал Губерниев.