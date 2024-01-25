Australian Open. 1/2 финала. Медведев встретится со Зверевым, Джокович сыграет с Синнером
Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.
Новак Джокович встретится с Янником Синнером.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 26 января, 06.30
- Дата проведения
- 26 января, 11.30
https://youtu.be/clQZXs6nRaY?si=LcjwVxFYAjKFQ2mN
Так вижу😁
Финал - Зиннер в 4