Australian Open. 1/2 финала. Медведев встретится со Зверевым, Джокович сыграет с Синнером

Теги Новак Джокович Australian Open результаты ATP Александр Зверев Даниил Медведев Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым в полуфинале Australian Open.

Новак Джокович встретится с Янником Синнером.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия) Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
26 января, 06.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
26 января, 11.30
Онлайн матча
16 комментариев
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Удачи Даниилу! Хотелось бы, чтобы он быстро победил, но с таким Зверевым будет тяжело. Вангую, что будет равная борьба на 4-5 сетов
+7
0
+7
Ответ Bartez1986
Синнер в четырех, Медвед в пяти
Настолько не веришь в Джоковича?
+4
0
+4
удачи Величайшему Новаку Джоковичу!
+4
-2
+2
Я думаю Данила выйдет суперзаряженным
+2
0
+2
За Медведева✊
+2
-1
+1
Ждем Императора на корте, против рыжего будет тяжело, Синнер в лучшей форме за всю карьеру.. Ну и Зверев с Медведевым интересный матч, выйдут на корт под песню "Я русский".
+4
-3
+1
Зиннер - Медведев имхо
+1
0
+1
Хочется такого Медведева

https://youtu.be/clQZXs6nRaY?si=LcjwVxFYAjKFQ2mN
+1
-1
0
Против Новака будет еще и погода
0
0
0
Финал Синнер - Зверев
Так вижу😁
+1
-1
0
Зиннер в 5, Зверев в 4
Финал - Зиннер в 4
0
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С самого утра придется принимать успокоительные 😀
0
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