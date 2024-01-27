Бобровский отразил 35 из 37 бросков «Питтсбурга» и выиграл серию буллитов. Победа – 23-я в 36 играх

Теги Питтсбург Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский отразил 35 из 37 бросков «Питтсбурга» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Флориды» был признан второй звездой матча с «Пингвинс» (3:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ

Южане выиграли серию буллитов из 3 раундов со счетом 2:1. Россиянин справился с броском Сидни Кросби и пропустил после попытки Джейка Генцела, а Рикард Ракелль попал в штангу с острого угла. 

В 36 матчах в текущем сезоне Бобровский одержал 23 победы при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,51. 

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