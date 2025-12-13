«Реал» следит за 20-летним центральным защитником «Ренна» Жаке. Он провел 15 матчей в сезоне Лиги 1
Жереми Жаке интересен «Реалу».
«Реал» внимательно следит за выступлениями 20-летнего центрального защитника «Ренна» Жереми Жаке, сообщил журналист Маттео Моретто.
Этим летом сообщалось, что французский футболист отказался от варианта с переходом в «Арсенал».
Защитник с ростом 190 сантиметров провел 15 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1, получил три желтых карточки и одну красную. В среднем он проводит на поле 88 минут.
Его статистику можно изучить по ссылке.
Что делать с Хаби Алонсо?30298 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Madrid Xtra
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости