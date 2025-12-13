«Реал» следит за 20-летним центральным защитником «Ренна» Жаке. Он провел 15 матчей в сезоне Лиги 1

Жереми Жаке интересен «Реалу».

«Реал » внимательно следит за выступлениями 20-летнего центрального защитника «Ренна » Жереми Жаке , сообщил журналист Маттео Моретто.

Этим летом сообщалось , что французский футболист отказался от варианта с переходом в «Арсенал».

Защитник с ростом 190 сантиметров провел 15 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1 , получил три желтых карточки и одну красную. В среднем он проводит на поле 88 минут.

