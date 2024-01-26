У «Ливерпуля» нет кандидатуры преемника Клоппа. Клуб начинает искать тренера, но сперва назначит спортивного директора

«Ливерпуль» еще не определился с преемником Юргена Клоппа.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

У «Ливерпуля» нет готового кандидата на замену Клоппу. Клуб только теперь начнет работу в этом направлении, чтобы объявить о назначении нового главного тренера ближе к концу сезона или по его окончании.

Как сообщает The Telegraph, «красные» сперва хотят выбрать спортивного директора, прежде чем принимать решение по тренеру. Сегодня стало известно, что Йорг Шмадтке покинет пост спортивного директора «Ливерпуля» после закрытия январского трансферного окна.

Поиск нового директора и тренера возьмут на себя президент Fenway Sports Group (FSG) Майк Гордон и , владелец компании, которой принадлежит клуб .

Утверждается, что Клопп объявил о своем решении именно сейчас, чтобы у сотрудников клуба, которых может затронуть его уход, было время определиться со своим будущим.



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