У «Ливерпуля» нет кандидатуры преемника Клоппа. Клуб начинает искать тренера, но сперва назначит спортивного директора

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Джон Хенри Футбол

«Ливерпуль» еще не определился с преемником Юргена Клоппа.

56-летний немецкий тренер сегодня объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. Он объяснил это так: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова».

У «Ливерпуля» нет готового кандидата на замену Клоппу. Клуб только теперь начнет работу в этом направлении, чтобы объявить о назначении нового главного тренера ближе к концу сезона или по его окончании.

Как сообщает The Telegraph, «красные» сперва хотят выбрать спортивного директора, прежде чем принимать решение по тренеру. Сегодня стало известно, что Йорг Шмадтке покинет пост спортивного директора «Ливерпуля» после закрытия январского трансферного окна.

Поиск нового директора и тренера возьмут на себя президент Fenway Sports Group (FSG) Майк Гордон и Джон Хенри, владелец компании, которой принадлежит клуб АПЛ.

Утверждается, что Клопп объявил о своем решении именно сейчас, чтобы у сотрудников клуба, которых может затронуть его уход, было время определиться со своим будущим.

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона – сам так решил. Но почему?

Алонсо – фаворит на замену Клоппу. А кого ждут еще?

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52 комментария
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Ответ Rocky Raccoon
То есть Клопп сообщил владельцам в ноябре, а начали искать сейчас? У меня не самые лучшие предчувствия. :(
Ну если бы начали искать тренера в ноябре, пошли бы ненужные слухи, так в принципе времени вагон и маленькая тележка
+31
0
+31
Ответ QWertY
Имя Стиви Джи вам о чем нибудь говорит🤭
"Я прошёл Стамбульский финал. И я желаю всем мужчинам пройти его. Тренер определяется делом, а не словом. И если я догонял Демба Ба на чертвереньках, это не значит, что я женщина или балерина"
+21
-3
+18
Тут без вариантов, Хаби Алонсо.
+12
-1
+11
Ответ Rocky Raccoon
То есть Клопп сообщил владельцам в ноябре, а начали искать сейчас? У меня не самые лучшие предчувствия. :(
видимо, не хотели до публичного анонса
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
было бы странно, если бы они определились за несколько часов, учитывая то, что еще 4 месяца до конца сезона
Какие несколько часов? Они с ноября знают что Клопп уйдёт по окончании сезона.
+6
0
+6
Ответ mr.heff
Тут без вариантов, Хаби Алонсо.
варианты то как раз есть. не Алонсо единым. не надо забывать что Нагельсманн тоже будет свободен после Евро. Пеп Лийндерс тоже вполне способен стать главным, пример Артеты на лицо. Роберто Де Дзерби тоже по стилю очень хорош и уже проверен лигой - не провалился и очень даже топ учитывая уровень Брайтона, плюс способен работать в системе.
+5
0
+5
Успеет ли Мостовой получить лицензию?
+5
0
+5
То есть Клопп сообщил владельцам в ноябре, а начали искать сейчас? У меня не самые лучшие предчувствия. :(
+11
-6
+5
Канчельскиса тоже вычёркивайте, он не пойдёт
+5
-1
+4
Ответ mr.heff
Тут без вариантов, Хаби Алонсо.
А как же Талалаев?
+3
0
+3
Ответ Melissa Parker
Успешный богатый человек у которого жена красавица и 4 детей
Плюс легенда клуба☝🏻
+5
-3
+2
Ответ mr.heff
Тут без вариантов, Хаби Алонсо.
как бы Бавария не включилась
+2
0
+2
Ответ QWertY
Имя Стиви Джи вам о чем нибудь говорит🤭
чтобы вернутся в середину таблицы? нет уж спасибо
+3
-1
+2
Ну вот спортидир тренера и приведёт. Это верный ход - сначала спортдира найти.
+2
0
+2
Ответ QWertY
Имя Стиви Джи вам о чем нибудь говорит🤭
Если уж шизить, то лучше Хаби Алонсо..
+2
0
+2
Ответ Любезный Коссутий
было бы странно, если бы они определились за несколько часов, учитывая то, что еще 4 месяца до конца сезона
Клопп ещё в ноябре решение принял. Получается 2 месяца уже выкинули. Осталось 4
+2
-1
+1
После того как 2021 Ливерпуль покинул спорт.дир Майкл Эдвардс трансферы стали хуже и результаты хуже.
+1
0
+1
Звоните Йозе Марино
+2
-1
+1
Имя Стиви Джи вам о чем нибудь говорит🤭
+8
-7
+1
Ответ Direct free kick
У Роберто Карлоса 8 детей, может уже даже больше
Как и у Семака
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Ответ Melissa Parker
Как и у Семака
Семак это оленколд, а не человек
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Ответ Rad0
Это не шутки, а суровая реальность, которая вас неизбежно постигнет, начиная со след сезона. Кем Ливерпуль был до клопа, на те позиции и откатится.
Пока Ливерпуль лидирует в АПЛ, а вас не слышно со середины таблицы....за будущее не волнуйся, она не предсказуемая
+1
-1
0
Ответ Rad0
Болелы Ливерпуля, добро пожаловать на исторически родное 7 место в таблице !)))
Ливерпуль - единственный клуб Англии, который за 60 лет не опускался ниже 8 места. Многие клубы дивизионы даже меняли , а Красные с начала 60-х даже в нижнюю половину таблицы не опускались. Это так, имейте в виду
+1
-1
0
Ответ eftomolgy
Ливерпуль - единственный клуб Англии, который за 60 лет не опускался ниже 8 места. Многие клубы дивизионы даже меняли , а Красные с начала 60-х даже в нижнюю половину таблицы не опускались. Это так, имейте в виду
так я про 7 место написал
0
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Ответ v.belorussky
Что насчёт Кенни Далглиша или Роя Ходжсона?
Ещё есть Слиппи Джи где-то в пустынях Аравии
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Для этого и объявил сейчас об уходе чтобы кандидаты поняли, что все серьезно, ну и слухи так бы сразу пошли
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Ну Мостовой тут реально откажется.Ливерпуль ниже его уровня
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Ответ Rocky Raccoon
То есть Клопп сообщил владельцам в ноябре, а начали искать сейчас? У меня не самые лучшие предчувствия. :(
как раз вполне норм ситуация. он им сообщил и они наверняка общались про варианты. Я думаю они как раз пытались его удержать, возможно предлагали варианты и разные подходы к стратегии клуба. но видимо теперь пришли к тому что для всех будет лучше если Клопп уйдет вот и сообщили официально.
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А я бы на месте руководства Линдерса оставил, при нем Ливерпуль будет играть в том же стиле, но Алонсо урвать тоже руки чешутся
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Роберто Де Дзерби
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