Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Крюгер и Тириль Венг выступят за первую команду Норвегии, Фоснес и Йенссен – за вторую, Карлссон и Сван – за первую команду Швеции

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Германии сборная Норвегии сборная Швеции сборная Финляндии сборная Франции Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Федерико Пеллегрино Кертту Нисканен Симен Хегстад Крюгер Мартин Левстрем Ниенге Йенс Бурман Эбба Андерссон Янош Бруггер Флора Дольчи Тириль Венг Йоханна Матинтало Лаури Вуоринен Юхан Хагстрем Маттис Стенсхаген Майя Далквист Лукас Бегль Ян Томас Йенссен Фрида Карлссон Линн Сван Кристин Фоснес Бен Огден Гас Шумахер Аниан Соссау Лаура Гиммлер Дельфин Клодель Маркус Вуорела Пертту Хювяринен Лиза Ломанн Вильям Поромаа Уго Лапалю Мария Меллинг Маргрете Бергане Элиа Барп Катерина Ганц Ясми Йоэнсуу Колетта Ридзек Катарине Зауэрбрей Арси Руусканен Эдвин Ангер Франческа Франки Тео Шели Лыжи

26 января на Кубке мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Гомс, Швейцария

Смешанная эстафета, 4x5 км

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена.

Старт-лист

1. Норвегия-1 (Мартин Левстрем Ниенге, Маргрете Бергане, Симен Хегстад Крюгер, Тириль Венг)

2. Швеция-1 (Вильям Поромаа, Фрида Карлссон, Йенс Бурман, Линн Сван)

3. США (Бен Огден, Эрин Бьянко, Гас Шумахер, Саманта Смит)

4. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Криста Пярмякоски)

5. Германия-1 (Лукас Бегль, Катарине Зауэрбрей, Ян Стоелбен, Лаура Гиммлер)

6. Франция-1 (Тео Шели, Дельфин Клодель, Уго Лапалю, Флора Дольчи)

8. Италия-1 (Федерико Пеллегрино, Катерина Ганц, Элиа Барп, Франческа Франки)

12. Норвегия-2 (Маттис Стенсхаген, Кристин Фоснес, Ян Томас Йенссен, Мария Меллинг)

13. Финляндия-2 (Маркус Вуорела, Йоханна Матинтало, Арси Руусканен, Ясми Йоэнсуу)

17. Германия-2 (Янош Бруггер, Лиза Ломанн, Аниан Соссау, Колетта Ридзек)

18. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер, Майя Далквист)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе

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4 комментария
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Как и предполагалось, внуку дали отдохнуть. У Шведов реальные шансы, причем у обеих команд.
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США без Бренан и Джесс. Германия без Хенниг и Карл. Да и Ииво у Финляндии нет.
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Единственная кто сможет попробовать убежать от Сванн это Криста.
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Ответ gerr_max
США без Бренан и Джесс. Германия без Хенниг и Карл. Да и Ииво у Финляндии нет.
Слишком высоки ставки в индивидуальном зачёте. Другим просто нет смысла бежать так как оторваться на 5 км сложно.
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