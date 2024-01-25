Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Крюгер и Тириль Венг выступят за первую команду Норвегии, Фоснес и Йенссен – за вторую, Карлссон и Сван – за первую команду Швеции

26 января на Кубке мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет смешанная эстафета.

Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам

6-й этап

Гомс, Швейцария

Смешанная эстафета, 4x5 км

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена.

Старт-лист

1. Норвегия-1 ( , , , Тириль Венг)

2. Швеция-1 (Вильям Поромаа, , Йенс Бурман, )

3. США (Бен Огден, Эрин Бьянко, Гас Шумахер, Саманта Смит)

4. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Криста Пярмякоски)

5. Германия-1 (Лукас Бегль, Катарине Зауэрбрей, Ян Стоелбен, Лаура Гиммлер)

6. Франция-1 (Тео Шели, Дельфин Клодель, Уго Лапалю, Флора Дольчи)

8. Италия-1 (Федерико Пеллегрино, Катерина Ганц, Элиа Барп, Франческа Франки)

12. Норвегия-2 (Маттис Стенсхаген, Кристин Фоснес, Ян Томас Йенссен, Мария Меллинг)

13. Финляндия-2 (Маркус Вуорела, Йоханна Матинтало, Арси Руусканен, Ясми Йоэнсуу)

17. Германия-2 (Янош Бруггер, Лиза Ломанн, Аниан Соссау, Колетта Ридзек)

18. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер, Майя Далквист)

Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе