Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Крюгер и Тириль Венг выступят за первую команду Норвегии, Фоснес и Йенссен – за вторую, Карлссон и Сван – за первую команду Швеции
26 января на Кубке мира по лыжным гонкам в Гомсе пройдет смешанная эстафета.
Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам
6-й этап
Гомс, Швейцария
Смешанная эстафета, 4x5 км
Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена.
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Мартин Левстрем Ниенге, Маргрете Бергане, Симен Хегстад Крюгер, Тириль Венг)
2. Швеция-1 (Вильям Поромаа, Фрида Карлссон, Йенс Бурман, Линн Сван)
3. США (Бен Огден, Эрин Бьянко, Гас Шумахер, Саманта Смит)
4. Финляндия-1 (Лаури Вуоринен, Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Криста Пярмякоски)
5. Германия-1 (Лукас Бегль, Катарине Зауэрбрей, Ян Стоелбен, Лаура Гиммлер)
6. Франция-1 (Тео Шели, Дельфин Клодель, Уго Лапалю, Флора Дольчи)
8. Италия-1 (Федерико Пеллегрино, Катерина Ганц, Элиа Барп, Франческа Франки)
12. Норвегия-2 (Маттис Стенсхаген, Кристин Фоснес, Ян Томас Йенссен, Мария Меллинг)
13. Финляндия-2 (Маркус Вуорела, Йоханна Матинтало, Арси Руусканен, Ясми Йоэнсуу)
17. Германия-2 (Янош Бруггер, Лиза Ломанн, Аниан Соссау, Колетта Ридзек)
18. Швеция-2 (Юхан Хагстрем, Эбба Андерссон, Эдвин Ангер, Майя Далквист)
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе