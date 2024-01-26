CTA считает, что ВАР ошибся в 2 из 3 спорных эпизодов матча «Реала» и «Альмерии»: не проверил возможные фолы «Мадрида» при пенальти и позвал судью при голе Винисиуса (Cadena SER)
CTA считает, что ВАР матча «Реал» – «Альмерия» ошибся в 2 спорных эпизодах из 3.
В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.
Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что Антонио Рюдигер и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.
На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.
На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.
На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.
Как пишет Cadena SER, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес, работавший на ВАР в этой игре, ошибся в двух спорных эпизодах из трех. Речь о моменте с пенальти в пользу «Мадрида» и о голе Винисиуса.
В CTA считают, что перед игрой Кайки Фернандеса рукой было два возможных нарушения правил в верховой борьбе – со стороны Хоселу и Тони Рюдигера. Когда арбитр Маэсо отправился к монитору ВАР, чтобы изучить эпизод, возможные нарушения со стороны игроков «Реала» были проигнорированы – как стало известно из записи переговоров судей, их даже не обсуждали. В CTA полагают, что в этом случае Эрнандес Эрнандес ошибся, так как не оценил эпизод во всей его полноте.
Второй ошибкой Эрнандеса Эрнандеса в этой игре CTA считает то, что он пригласил Маэсо к монитору в моменте с голом Винисиуса, так как непонятно, рукой или плечом сыграл футболист «Реала». Поскольку это невозможно четко определить, CTA полагает, что звать арбитра к монитору ВАР не имел права, поскольку эта ошибка не является явной и очевидной.
Отметим, что, несмотря на такое заключение CTA, Алехандро получил назначение на следующий тур Ла Лиги. Он отработает в поле на игре между «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».
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Вот смотрите: Вар может вмешиваться, только когда есть явная и очевидная ошибка судьи. Здесь же, судья на вар говорит главному: возможно руки не было - то есть он сам не уверен. А следовательно и очевидной ошибки судьи в поле - не было. Соответственно и вар не имел права вмешиваться в эпизод.
Согласен, что это бредово выглядит, но такие правила🤷🏻♂️
Вторая: вар не имел права вмешиваться в эпизод с Винисиусом. Даже не смотря на то, что гол в итоге забит по правилам)