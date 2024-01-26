CTA считает, что ВАР ошибся в 2 из 3 спорных эпизодов матча «Реала» и «Альмерии»: не проверил возможные фолы «Мадрида» при пенальти и позвал судью при голе Винисиуса (Cadena SER)

CTA считает, что ВАР матча «Реал» – «Альмерия» ошибся в 2 спорных эпизодах из 3.

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» отмахнулся от , ударив его по лицу.

На 67-й минуте сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Как пишет Cadena SER, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес, работавший на ВАР в этой игре, ошибся в двух спорных эпизодах из трех. Речь о моменте с пенальти в пользу «Мадрида» и о голе Винисиуса.

В CTA считают, что перед игрой Кайки Фернандеса рукой было два возможных нарушения правил в верховой борьбе – со стороны Хоселу и Тони Рюдигера. Когда арбитр Маэсо отправился к монитору ВАР, чтобы изучить эпизод, возможные нарушения со стороны игроков «Реала» были проигнорированы – как стало известно из записи переговоров судей, их даже не обсуждали. В CTA полагают, что в этом случае Эрнандес Эрнандес ошибся, так как не оценил эпизод во всей его полноте.

Второй ошибкой Эрнандеса Эрнандеса в этой игре CTA считает то, что он пригласил Маэсо к монитору в моменте с голом Винисиуса, так как непонятно, рукой или плечом сыграл футболист «Реала». Поскольку это невозможно четко определить, CTA полагает, что звать арбитра к монитору ВАР не имел права, поскольку эта ошибка не является явной и очевидной.

Отметим, что, несмотря на такое заключение CTA, Алехандро получил назначение на следующий тур Ла Лиги. Он отработает в поле на игре между «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».

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