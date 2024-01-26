CTA считает, что ВАР ошибся в 2 из 3 спорных эпизодов матча «Реала» и «Альмерии»: не проверил возможные фолы «Мадрида» при пенальти и позвал судью при голе Винисиуса (Cadena SER)

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CTA считает, что ВАР матча «Реал» – «Альмерия» ошибся в 2 спорных эпизодах из 3.

В 21-м туре Ла Лиги «Реал» одержал победу (3:2) на «Сантьяго Бернабеу», уступая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

Первый гол «Реала» в этом матче на 57-й минуте был забит с пенальти, назначенного за игру рукой Кайки Фернандеса. Игроки «Альмерии» доказывали, что Антонио Рюдигер и Хоселу нарушали правила в верховой борьбе за несколько секунд до касания мяча руки Кайки.

На 64-й минуте после проверки ВАР был отменен гол Серхио Аррибаса в ворота «Реала» – во время атаки хавбек «Альмерии» Дьон Лопи отмахнулся от Джуда Беллингема, ударив его по лицу.

На 67-й минуте Винисиус Жуниор сравнял счет в матче (2:2) – гол был засчитан после проверки ВАР на предмет игры бразильца рукой.

На матче работала бригада арбитров во главе с Франсиско Эрнандесом Маэсо.

Как пишет Cadena SER, в техническом комитете судей (CTA) считают, что арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес, работавший на ВАР в этой игре, ошибся в двух спорных эпизодах из трех. Речь о моменте с пенальти в пользу «Мадрида» и о голе Винисиуса.

В CTA считают, что перед игрой Кайки Фернандеса рукой было два возможных нарушения правил в верховой борьбе – со стороны Хоселу и Тони Рюдигера. Когда арбитр Маэсо отправился к монитору ВАР, чтобы изучить эпизод, возможные нарушения со стороны игроков «Реала» были проигнорированы – как стало известно из записи переговоров судей, их даже не обсуждали. В CTA полагают, что в этом случае Эрнандес Эрнандес ошибся, так как не оценил эпизод во всей его полноте.

Второй ошибкой Эрнандеса Эрнандеса в этой игре CTA считает то, что он пригласил Маэсо к монитору в моменте с голом Винисиуса, так как непонятно, рукой или плечом сыграл футболист «Реала». Поскольку это невозможно четко определить, CTA полагает, что звать арбитра к монитору ВАР не имел права, поскольку эта ошибка не является явной и очевидной.

Отметим, что, несмотря на такое заключение CTA, Алехандро получил назначение на следующий тур Ла Лиги. Он отработает в поле на игре между «Реал Сосьедад» и «Райо Вальекано».

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65 комментариев
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Очень удивлён, как этот фейк не опубликовали раньше на этом сайте. Ману Карреньо не имеет отношения к СТА никакого. СТА нигде официально не заявляло ничего из этой новости. Это исключительно слова радиоведущего Ману Карреньо в эфире передачи и ничего более.
+42
-16
+26
Я так понимаю, что по голу Винисиуса и смотреть не надо было.
+12
-4
+8
да не может быть, а нам тут фанаты Реала рассказали уже, что все было абсолютно правильно сделано...
+56
-49
+7
Ответ Николай Утюжов
Да сколько можно уже мусолить эту тему 🙄
Неудобно, да? Когда фактом записыванные вещи на видео обсуждают) Лучше бы еще 10 раз про Негрейру написали бы
+27
-20
+7
Ответ FNT
Комментарий удален пользователем
Так судья в поле изначально НЕ засчитал гол Винисиуса. И, если бы его не пригласили к монитору, гол так и остался бы не засчитан. Каким образом тут приглашение к монитору сыграло против Реала? СТА не утверждает, что гол надо было засчитывать, а говорит, что эпизод не однозначный и решение об отмене гола не было явно ошибочным, поэтому по протоколу звать судью смотреть монитор было нельзя.
+6
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+5
Ответ Геннадий Чеботарев
А ты посмотри на пенальти который дали на гюндогане. Там толчка небыло,но пенальти поставили. Так что ошибки летят в пользу бчк мягко говоря не меньше. А про эти,наши косяки многие наши болельщики сразу говорили и я в том числе. В отличии от вас ,мы видим ошибки и сразу о них говорим.
Да вы одну ошибку видите, годами напоминаете… А у вас трофее выигрываются на ошибках….
+5
-2
+3
Ответ Zidan GOAT
Фанаты бчк сейчас начнут ныть, прочитав только заголовок
Так дальше заголовка написано, что дважды ошиблись в пользу вардрида
+6
-3
+3
Ответ Nathan De Stavr
Неудобно, да? Когда фактом записыванные вещи на видео обсуждают) Лучше бы еще 10 раз про Негрейру написали бы
Какие факты?? 3 спорных решения можно трактовать в разные стороны
+12
-9
+3
Да сколько можно уже мусолить эту тему 🙄
+8
-6
+2
Ответ Николай Утюжов
Какие факты?? 3 спорных решения можно трактовать в разные стороны
Вы правы
+2
0
+2
Ответ Ramin Mamedov
да не может быть, а нам тут фанаты Реала рассказали уже, что все было абсолютно правильно сделано...
СТА ничего подобного нигде не решал. Эта новость сама по себе фейк. И более того, работая языком, Ману Карреньо не заметил, что соврал даже в самой интерпретации ошибок. В голе с Винисиусом применимое правило протокола ВАРа не работает так, как он описал: если судья уверен в том, что Винисиус играл плечом, а он был уверен в этом, причём оба судьи в итоге так решили, это аудио подтверждает, то они имеют полное право поменять его по протоколу. И никакие интерпретации от людей слева или справа никак не могут быть применимы к этому правилу протокола ВАРа.
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То есть Реалу вар подарил 2 гола и 3 очка👏👏
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Получается фанаты Реала не правы? Как так?
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Тоже мне новость. Все, у кого есть хотя бы один глаз, все видели и так.
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Вот так вот и выигрываются чемпионства… фуу позор… потом своим чашкам липовым радуются..
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Очевидное неVARоятное)
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+2
Ответ Real_v_dushe
Очень удивлён, как этот фейк не опубликовали раньше на этом сайте. Ману Карреньо не имеет отношения к СТА никакого. СТА нигде официально не заявляло ничего из этой новости. Это исключительно слова радиоведущего Ману Карреньо в эфире передачи и ничего более.
Тсс…. Не мешайте спортсу разжечь очередной срач😅
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Ответ Эрнандес Эрнандес
То есть гол Винисиуса плечом это не футбол… А то, что игроки Барсы играют баскетбол в штрафной это футбол? Судья сделал правильно, что пошел к монитору и убедился, что гол забит без нарушений правил. Главное, что справедливость восстановлена, а ты особо не переживай как Хави и Лапорта 😆
Я особо и не переживаю. ;) Просто поясняю для тех, кто невнимательно прочитал.
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Ответ Caterina
То есть Реалу вар подарил 2 гола и 3 очка👏👏
И это против последней команды чемпионата
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Ответ Zidan GOAT
То есть чистейший и легитимный гол Винисиуса плечом не должен был просматривать ВАР? Тогда зачем вообще эти судьи там нужны, если в таких эпизодах не вмешиваться?
Все правильно, Вар не имел права вмешиваться, когда Винисиус забил)
Вот смотрите: Вар может вмешиваться, только когда есть явная и очевидная ошибка судьи. Здесь же, судья на вар говорит главному: возможно руки не было - то есть он сам не уверен. А следовательно и очевидной ошибки судьи в поле - не было. Соответственно и вар не имел права вмешиваться в эпизод.
Согласен, что это бредово выглядит, но такие правила🤷🏻‍♂️
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Ответ Ice Trail
Перехожу по ссылке: "Этот контент взят из последнего подкаста El Larguero, представленного Ману Карреньо" Ману Карреньо - испанский радио и телеведущий Причем тут СТА? Либо источник другой предоставьте, либо это просто чьи-то слова? Или он подкаст с главой СТА записал? и, как я понял, вопросы к ВАР чисто технические: руку Вини вообще смотреть не надо было главному; а при другом голе главному судье про фолы до гола не сказали?
Могу ответить только на последний абзац: да - вар не имел права вмешиваться при голе Винисиуса и да - судье не сказали посмотреть возможное нарушение перед рукой Кайи)
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Ответ Madridista Магомедов
Забавно, когда про свойство пишут те, чей клуб платил за свойство в свою пользу, это по истине удивительно
А кто платил за свойство в свою пользу? Факты в студию
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Чеботарев
М одной стороны амерыттам видно что забит мячь предплечьем. А то что было нарушение до попадания мяча в руку,так это и без вар видео.
Я собственно не момент оцениваю, а пытаюсь осмыслить отчёт. С правилами я давно смирился, что ничего не понимаю и одинаковые моменты трактуются как угодно.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Совершенно верно!!! Гол был чистый… но судья почему-то пригласил другого судью, что и стало нарушением) Кстати, Пике всегда играл рукой… но ему ничего не было за это… просто тогда Негрейра был в составе Барсы 😁
Так вроде гол отменили, поэтому и пригласили к монитору, или я что то путаю?
+1
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Где вторая?
Первая: не сказали главному судье проверить возможный фол со стороны игроков Реала, перед попаданием мяча в руку.
Вторая: вар не имел права вмешиваться в эпизод с Винисиусом. Даже не смотря на то, что гол в итоге забит по правилам)
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Ответ Tristan...
И это против последней команды чемпионата
Действительно. Против второго каталонского всё было куда проще
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Ответ Vedved
Первая: не сказали главному судье проверить возможный фол со стороны игроков Реала, перед попаданием мяча в руку. Вторая: вар не имел права вмешиваться в эпизод с Винисиусом. Даже не смотря на то, что гол в итоге забит по правилам)
Я имею ввиду ошибок игровых
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Ответ Vedved
Могу ответить только на последний абзац: да - вар не имел права вмешиваться при голе Винисиуса и да - судье не сказали посмотреть возможное нарушение перед рукой Кайи)
спасибо, теперь понял
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Ответ Tristan...
И это против последней команды чемпионата
И это (ошибки в пользу Реала) не последний раз в этом сезоне будут происходить.
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Ответ Tristan...
И это против последней команды чемпионата
Если честно, то Альмерия играла намного достойнее Барсы против топ клубов 😁
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