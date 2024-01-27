Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне, сравняв счет в матче с «Флоридой» на 59:18. У него 39 очков в 45 играх

Теги Питтсбург Флорида Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» сравнял счет в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:3 Б), отличившись на 59:18 с передачи Сидни Кросби.

37-летний россиянин прервал безголевую серию из 5 матчей и был признан 3-й звездой встречи. В его активе 39 (16+23) очков в 45 играх в текущем сезоне. Гол стал для нападающего 487-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. 

Сегодня Малкин (25:00 – максимальное время в сезоне, 10:22 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.

Статистика потерь и перехватов – 3:3. Эффективность на вбрасываниях – 60% (выиграл 3 попытки из 5). 

5 комментариев
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Молодчик,не сбавляй,500 в этом сезоне надо обязательно пробить!
+4
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+4
большинство Питтсбурга это кошмар.
+3
0
+3
Правильнее было бы написать занес очко в битве за ПО))
Комментатор вроде даже сказал в этом моменте Джино - машина))
+1
0
+1
Джина идёт за Хартом
+1
-1
0
Ответ Kemlo
Молодчик,не сбавляй,500 в этом сезоне надо обязательно пробить!
Не получится он сильно просел по сравнению с началом сезона.
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