  Невеста Миранчука о США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн»
140

Невеста Миранчука о США: «Еду даже сравнивать нельзя – дорого, сервис и качество ужасные. Лицемерие – национальное качество! Никто футбол не понимает, приходят съесть попкорн»

Невеста Миранчука об интервью Алексея: тема фигового уровня жизни в США не раскрыта.

Елена Максимова, невеста хавбека «Атланты» Алексея Миранчука, раскритиковала уровень жизни в США.

Ранее в рамках «Коммент.Шоу» вышло интервью с Миранчуком, где была затронута в том числе тема жизни в США. Там Алексей, в частности, высказался об Америке и сервисе: «Она не загнивает, американцев устраивает еда, обслуживание в ресторанах и отелях. Они не знают, как у других стран. С Москвой мало что сравнится».
 
«Сегодня посмотрела «Коммент.Шоу» с Лешей и, если честно, офигела, как тема фигового уровня жизни в Америке не раскрыта!!! Еду даже сравнивать нельзя! Все дико дорого, и ладно бы просто дорого, было бы за что! Сервис ужасный, качество ужасное!

Люди не эмпатичные, лицемерие – национальное качество! Перенимать из футбольных фишек нечего. Никто там футбол не понимает, все приходят съесть попкорн и поглазеть. В общем, из плюсов – климат и любовь к своей культуре везде и всегда!» – написала Елена в телеграм-канале.

Девушка Миранчука о сервисе в США: «Заказали 2 телика, доставка и установка – 550 долларов. Я Леше всю голову вскрыла, что в Москве доставка 1000 рублей. В Италии сами установили за 0 евро»

Опубликовано: Sports
Источник: Sport24
logoАлексей Миранчук
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
светская хроника
девушки и спорт
