«Боруссия» запросит 50 млн евро за Шлоттербека. «Дортмунд» предлагает защитнику 14 млн евро в год, в «Баварии» он может заработать 15 млн
«Дортмунд» хочет 50 миллионов евро за Нико Шлоттербека.
Дортмундская «Боруссия» запросит около 50 миллионов евро за трансфер центрального защитника Нико Шлоттербека.
Действующее соглашение немецкого клуба и футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года.
«Боруссия» предлагает ему новый контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, включая бонусы. Защитник не торопится переподписывать договор с клубом.
Ранее сообщалось, что «Бавария» проявляет интерес к футболисту. В мюнхенском клубе Шлоттербек мог бы зарабатывать как минимум 15 миллионов евро в год.
В этом сезоне немец провел 9 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Bild
