«Боруссия» запросит 50 млн евро за Шлоттербека. «Дортмунд» предлагает защитнику 14 млн евро в год, в «Баварии» он может заработать 15 млн

«Дортмунд» хочет 50 миллионов евро за Нико Шлоттербека.

Дортмундская «Боруссия » запросит около 50 миллионов евро за трансфер центрального защитника Нико Шлоттербека .

Действующее соглашение немецкого клуба и футболиста рассчитано до 30 июня 2027 года.

«Боруссия» предлагает ему новый контракт с зарплатой 14 миллионов евро в год, включая бонусы. Защитник не торопится переподписывать договор с клубом.

Ранее сообщалось , что «Бавария » проявляет интерес к футболисту. В мюнхенском клубе Шлоттербек мог бы зарабатывать как минимум 15 миллионов евро в год.

В этом сезоне немец провел 9 матчей в Бундеслиге, забив один гол и сделав одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .