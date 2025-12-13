  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иванов о «Краснодаре»: «По качеству игры вне конкуренции в РПЛ. Выглядит реально по-чемпионски»
3

Иванов о «Краснодаре»: «По качеству игры вне конкуренции в РПЛ. Выглядит реально по-чемпионски»

Хавбек «Рубина» Олег Иванов назвал чемпионской игру «Краснодара» в текущем сезоне РПЛ.

«Фаворит в битве за золото — «Краснодар». Сейчас по качеству игры он в РПЛ вне конкуренции. Выглядит реально по-чемпионски. Яркий пример — последний матч с ЦСКА.

«Быки» рано пропустили со стандарта, но это их совершенно не смутило. Они продолжали играть в свой футбол, наращивали обороты, искали моменты — и забили трижды. К прежним лидерам — Сперцяну, Кордобе, Черникову и Агкацеву добавились Диего Коста, Дуглас Аугусто и Виктор Са.

Если раньше в центре защиты выделялся Тормена, то теперь на ведущие роли вышел другой бразилец — Диего Коста. Он полностью адаптировался в России, смотрится очень уверенно — как в отборе, так и на мяче.

Дуглас Аугусто тоже великолепное приобретение. Стал связующим звеном между обороной и атакой. Цепкий, резкий, техничный, спокойно контролирует мяч под давлением. Всегда появляется там, где нужно. Может отдать проникающую передачу, мощно приложиться из-за штрафной. Вспомните, какой шикарный гол забил в предыдущем туре «Крыльям».

А о таких исполнителях, как Виктор Са, говорят — теневой лидер. Пока все внимание защитников приковано к Сперцяну и Кордобе, бразильский хавбек успевает с фланга обострить игру. Между прочим, забил уже пять мячей. Да и в целом проводит этот сезон сильнее, чем прошлый, добавил атаке вариативности», — написал Иванов в колонке для «Спорт-Экспресса».

Что делать с Хаби Алонсо?30291 голос
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoДиего Энрике Коста
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Аугусто
logoОлег Иванов
logoВиктор Са
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Батраков ведет игру «Локо», Кордоба – 70% успеха «Краснодара». Дьяков назвал лучших в РПЛ
13 декабря, 01:31
Кордоба – лучший игрок «Краснодара» в ноябре-декабре
12 декабря, 15:58
«Краснодар» может подписать Ваханию. Выкупная стоимость защитника «Ростова» – 5 млн евро («СЭ»)
12 декабря, 13:01
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
1 минуту назадТесты и игры
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
16 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
29 минут назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото