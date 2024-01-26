У «Барсы» нет денег, чтобы назначить нового тренера по ходу сезона. Хави не останется, если трофеев не будет

Испанский журналист заявил, что у «Барселоны» нет денег на отставку Хави.

Ситуацию вокруг тренера «Барселоны» журналист Сике Родригес оценил в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Родригес заявил, что сложное экономическое положение каталонского клуба может повлиять на будущее Хави, так как по ходу сезона у клуба не будет денег на то, чтобы уволить нынешнего тренера и сразу назначить нового. Поэтому отставка тренера возможна только летом и только в случае, если « » закончит сезон без трофеев.

«Если ближайшие три месяца пройдут так же, как первые пять, Хави не останется. Это сложная ситуация, потому что на экономическом уровне «Барса» по-прежнему в рабстве у фэйр-плей», – сказал Родригес.

Ранее сообщалось, что Тиаго Мотта – фаворит «Барсы» на случай, если доработает сезон. Рафаэль Маркес может возглавить команду при более ранней отставке.

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.