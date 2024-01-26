У «Барсы» нет денег, чтобы назначить нового тренера по ходу сезона. Хави не останется, если трофеев не будет

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Футбол

Испанский журналист заявил, что у «Барселоны» нет денег на отставку Хави.

Ситуацию вокруг тренера «Барселоны» журналист Сике Родригес оценил в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Родригес заявил, что сложное экономическое положение каталонского клуба может повлиять на будущее Хави, так как по ходу сезона у клуба не будет денег на то, чтобы уволить нынешнего тренера и сразу назначить нового. Поэтому отставка тренера возможна только летом и только в случае, если «Барселона» закончит сезон без трофеев.

«Если ближайшие три месяца пройдут так же, как первые пять, Хави не останется. Это сложная ситуация, потому что на экономическом уровне «Барса» по-прежнему в рабстве у фэйр-плей», – сказал Родригес.

Ранее сообщалось, что Тиаго Мотта – фаворит «Барсы» на случай, если Хави доработает сезон. Рафаэль Маркес может возглавить команду при более ранней отставке.

«Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

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50 комментариев
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Хави 13 января: «Мы будем бороться за все 4 трофея».

Хави 15 января: «Мы продолжаем бороться за 3 трофея».

Хави 25 января: «Мы будем бороться в Ла Лиге и ЛЧ».

Хави 13 марта: «Мы будем бороться в Ла Лиге».

Хави летом: «Мы выиграем Кубок Гампера».
+29
-11
+18
Ответ JohnnyMulka
Моур
Спасибо, что внимательно читаете комментарии
+16
-3
+13
Ответ XavIniesta2008-2015
Увольнение Хави ничего особо не изменит, пока у клуба нет денег на усиление состава и нет возможности пригласить изначально крутого опытного тренера. Мотта, Пьимента, Маркес-это всё лотерея, в которой выстрелит-не выстрелит, они могут справиться даже не на уровне Хави, а на уровне Кумана Если Хави не допустит результатов, которые бьют по финансам клуба и не потеряет раздевалку, то ему стоит дать ещё шанс
Шанс на что?
В следующем сезоне будет состав примерно такого же уровня. И проблемы будут те же самые. И результаты, скорее всего, тоже.
Нужно учитывать реальность и не требовать трофеев и феерической игры здесь и сейчас. У Барселоны для этого просто нет ресурсов.
Хави хорошо справляется.
Замена тренера ничего не даст, кроме того, что у некоторой части фанатов летом будет возбуждение от предвкушения новых побед с новым тренером.
Но начнётся сезон и вернётся разочарование.
+10
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+10
Кто придет и сделает результат здесь и сейчас с этим составом? Ну разве что Хосе Сетубальский может навести шороху, а так проблема явно не в тренеришке
+10
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+4
Увольнение Хави ничего особо не изменит, пока у клуба нет денег на усиление состава и нет возможности пригласить изначально крутого опытного тренера. Мотта, Пьимента, Маркес-это всё лотерея, в которой выстрелит-не выстрелит, они могут справиться даже не на уровне Хави, а на уровне Кумана
Если Хави не допустит результатов, которые бьют по финансам клуба и не потеряет раздевалку, то ему стоит дать ещё шанс
+5
-2
+3
Ответ Что в моем бланте?
Возьмите Кике «пастуха» Сетьена. Он за еду и идеи готов
Проблема Сетьена была в раздевалке: ветераны его не приняли, а это пиши пропало. Так-то он тренер достойный, но не для больших команд (облегченная версия Эмери).
+4
-1
+3
Ответ Отец Абду
Хави 13 января: «Мы будем бороться за все 4 трофея». Хави 15 января: «Мы продолжаем бороться за 3 трофея». Хави 25 января: «Мы будем бороться в Ла Лиге и ЛЧ». Хави 13 марта: «Мы будем бороться в Ла Лиге». Хави летом: «Мы выиграем Кубок Гампера».
Хави после : мы будем
+3
-1
+2
Пусть тренирует и даже скажу что его чуть чуть жаль, ведь ему приходится играть мальчиками против мужиков . Если бы не столько травм , может быть все было по другому .
+3
-2
+1
У меня в такой ситуации один вопрос - а зачем было покупать, например, 34-летнего нападающего за 40+ миллионов и платить ему очень приличную зарплату? Понятно, что команда не готова идти бороться за ЛЧ в текущем состоянии. Зачем было швыряться деньгами на статусные трансферы, которые могут дать результат 1-2 сезона, не больше?
+2
-1
+1
Что сказал журналист: "Это сложная ситуация, потому что на экономическом уровне «Барса» по-прежнему в рабстве у фэйр-плей"
Что от себя добавляет спортс: "У «Барсы» нет денег"
спортс такой спортс, разницу вообще не чувствуете?
+2
-1
+1
Ответ ISkO
А почему никто не задумывается о том, что уход Бускетса, который был просто мозгом команды в течение 10+ лет, просто сломал центр Барселоны, а травма Тер Штегена сломала ещё и взаимопонимание защиты и вратаря. Пенья середняк и не понимает как взаимодействовать с защитниками.
Пенья просто среднего уровня кипер. Его игра на выходе - это что-то с чем-то, любая подача в штрафную и начинаешь переживать не начудит ли Иньяки.
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Ответ XavIniesta2008-2015
Увольнение Хави ничего особо не изменит, пока у клуба нет денег на усиление состава и нет возможности пригласить изначально крутого опытного тренера. Мотта, Пьимента, Маркес-это всё лотерея, в которой выстрелит-не выстрелит, они могут справиться даже не на уровне Хави, а на уровне Кумана Если Хави не допустит результатов, которые бьют по финансам клуба и не потеряет раздевалку, то ему стоит дать ещё шанс
В футболе есть только один тренер, который придёт и сразу наведёт порядок - Гвардиола. Но он не раз и не два заявлял, что не вернётся в Барселону. Я бы с удовольствием взглянул на Де Дзерби, но это на уровне "если бы да кабы" - не факт, что назначат и не факт, что справится.
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Ответ JENNINGS
ЛЧ - без шансов, в ЧИ будет очень трудно обогнать «Мадрид» и «Жирону». Без обид, фанаты «Барсы»
Да уже понятно, что сезон без титулов. Честно, надежды были только на кубок и суперкубок. Нужно реально смотреть на вещи. Тяжело представляю, что кто-то с этим составом добьётся большего, чем Хави
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Ответ ljolik888
Пусть тренирует и даже скажу что его чуть чуть жаль, ведь ему приходится играть мальчиками против мужиков . Если бы не столько травм , может быть все было по другому .
До конца сезона он отработает, а вот дальше... Дальше зависит от вектора развития: или команда отказывается от сиюминутных результатов и пошагово возрождается (в таком случае вероятен уход лидеров и голодной до побед молодежи) или же оставить всё как есть, т. е. опять перебиваться (там занял, здесь потратил, сейчас денег нет, потом верну), прочесывать рынок свободных агентов и т. д. и т. п. (чем-то напоминает затягивание в болото).
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Уволить – денег нет. Продлить контракт с удвоением зарплаты – деньги есть.
Ну, наскока поняла, хави не собирается неустойку выцарапывать у барсы в случае чего. Так что могут договориться, если что.
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Ответ LeGroisente
Кто придет и сделает результат здесь и сейчас с этим составом? Ну разве что Хосе Сетубальский может навести шороху, а так проблема явно не в тренеришке
Вот бы Хосеп Барселонский вернулся, мечта))
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Ответ Что в моем бланте?
Возьмите Кике «пастуха» Сетьена. Он за еду и идеи готов
Вчера наткнулся в Ютубе на Футбол без границ и там Барса влетела Расингу 5-0. Один из голов забил Сетьен. Радченко там назабивал.
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А почему никто не задумывается о том, что уход Бускетса, который был просто мозгом команды в течение 10+ лет, просто сломал центр Барселоны, а травма Тер Штегена сломала ещё и взаимопонимание защиты и вратаря. Пенья середняк и не понимает как взаимодействовать с защитниками.
+1
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Хави конечно не топ тренер это факт, но на поле игроки, много якобы звезд, а игры нет, поставь Пепа еще хуже будет, все очень прост денег нет, игроков топ уровня нет, и естественно результата не будет, все и всем проиграют, чудес не бывает.
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жесть, Хави надо дать контракт на 5 лет ещё минимум, в таких условиях тащить команду и давать результат больше никто не сможет
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