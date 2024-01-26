У «Барсы» нет денег, чтобы назначить нового тренера по ходу сезона. Хави не останется, если трофеев не будет
Испанский журналист заявил, что у «Барселоны» нет денег на отставку Хави.
Ситуацию вокруг тренера «Барселоны» журналист Сике Родригес оценил в эфире программы El Larguero на Cadena SER.
Родригес заявил, что сложное экономическое положение каталонского клуба может повлиять на будущее Хави, так как по ходу сезона у клуба не будет денег на то, чтобы уволить нынешнего тренера и сразу назначить нового. Поэтому отставка тренера возможна только летом и только в случае, если «Барселона» закончит сезон без трофеев.
«Если ближайшие три месяца пройдут так же, как первые пять, Хави не останется. Это сложная ситуация, потому что на экономическом уровне «Барса» по-прежнему в рабстве у фэйр-плей», – сказал Родригес.
Ранее сообщалось, что Тиаго Мотта – фаворит «Барсы» на случай, если Хави доработает сезон. Рафаэль Маркес может возглавить команду при более ранней отставке.
«Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.
Хави 15 января: «Мы продолжаем бороться за 3 трофея».
Хави 25 января: «Мы будем бороться в Ла Лиге и ЛЧ».
Хави 13 марта: «Мы будем бороться в Ла Лиге».
Хави летом: «Мы выиграем Кубок Гампера».
В следующем сезоне будет состав примерно такого же уровня. И проблемы будут те же самые. И результаты, скорее всего, тоже.
Нужно учитывать реальность и не требовать трофеев и феерической игры здесь и сейчас. У Барселоны для этого просто нет ресурсов.
Хави хорошо справляется.
Замена тренера ничего не даст, кроме того, что у некоторой части фанатов летом будет возбуждение от предвкушения новых побед с новым тренером.
Но начнётся сезон и вернётся разочарование.
Если Хави не допустит результатов, которые бьют по финансам клуба и не потеряет раздевалку, то ему стоит дать ещё шанс
Что от себя добавляет спортс: "У «Барсы» нет денег"
спортс такой спортс, разницу вообще не чувствуете?