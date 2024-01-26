НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вегас», «Питтсбург» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»

Теги результаты матчей Питтсбург Рейнджерс Флорида Сент-Луис Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Рейнджерс» примут «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Питтсбург» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Лос-Анджелесом», «Сиэтл» будет противостоять «Сент-Луису».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Вегас
Дата проведения
27 января, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Флорида
Дата проведения
27 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Лос-Анджелес
Дата проведения
27 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Сиэтл – Сент-Луис
Дата проведения
27 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария
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Let’s go Pen’s!!!
+1
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+1
Сегодня очередь Маккиннона феерить!
+1
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+1
Ответ GSA1214
Правильно было бы написать, Питттсбург проиграет Флориде…
Нет ты не прав дружище
+1
0
+1
Правильно было бы написать, Питттсбург проиграет Флориде…
+1
-1
0
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