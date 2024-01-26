НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вегас», «Питтсбург» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»
«Рейнджерс» примут «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» – с «Лос-Анджелесом», «Сиэтл» будет противостоять «Сент-Луису».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 27 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 27 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 27 января, 06.00, «Climate Pledge Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.