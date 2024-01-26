НХЛ. «Рейнджерс» примут «Вегас», «Питтсбург» сыграет с «Флоридой», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»

«Рейнджерс» примут «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

« » сыграет с «Флоридой», « » – с « », « » будет противостоять « ».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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