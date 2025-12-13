18

Виталий Дьяков: «Динамо» не стоило увольнять Личку. Это большая ошибка»

Виталий Дьяков: «Динамо» не стоило увольнять Личку, это ошибка.

«Динамо» совершило ошибку, расставшись с Марцелом Личкой, считает бывший футболист клуба Виталий Дьяков.

– «Динамо» нужно утверждать на посту главного тренера Ролана Гусева?

– Не знаю, наверное, еще летом я бы сказал, что да. И, может быть, и сейчас так сказал бы. Но он, поработав в штабе Карпина, после его ухода с поста главного тренера начинает его критиковать в прессе. Это как‑то неэтично. Это не осуждение, а просто констатация фактов. Но думаю, что эти слова Гусева как‑то повлияют на ситуацию.

Мое же мнение: «Динамо» не надо было увольнять Личку в конце прошлого сезона. Считаю, что это была большая ошибка клуба, – сказал Дьяков.

Личка тренировал «Динамо» с июня 2023 года по май 2025‑го.

Что делать с Хаби Алонсо?30295 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoМарцел Личка
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Дьяков
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ташуев о возможном предложении от «Динамо»: «Я готов работать на высоком уровне, я совершил подвиг с «Ахматом». У нас считают, что ниша российских тренеров – клубы второй восьмерки»
9 декабря, 11:27
Кобелев назвал ошибкой назначение Карпина в «Динамо»: «При Личке боролись за чемпионство. А потом вдруг берут тренера с другой психологией и видением футбола»
7 декабря, 09:05
Писарев о «Динамо»: «Карпин не рассматривал Гусева в штаб, но его попросили оставить Ролана. Солидный клуб должен был уволить Гусева»
5 декабря, 15:25
Главные новости
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
3 минуты назадТесты и игры
Алонсо об объятиях с Винисиусом: «Мы все делаем общее дело. «Реал» должен сохранить набранный ход, единство – это фундамент»
вчера, 23:05
Спаллетти про 1:0 с «Болоньей»: «Соперник доставлял неприятности даже вдесятером. «Ювентус» был в игре, сегодня я должен похвалить игроков»
вчера, 22:50
Алонсо о падении Винисиуса в штрафной «Алавеса»: «Не говорю о судье, но был явный пенальти. Я удивился, что ВАР не пересмотрел эпизод, но в целом не удивлен»
вчера, 22:31
«Барса» лидирует в таблице Ла Лиги, опережая «Реал» на 4 очка. «Вильярреал» отстает на 8 баллов при двух матчах в запасе, «Атлетико» – на 9. «Бетис» сыграет в понедельник
вчера, 22:18
Винисиус упал в штрафной «Алавеса» после контакта с Тенальей в конце 2-го тайма. Судья не дал «Реалу» пенальти
вчера, 22:13Фото
Винисиус не забивает за «Реал» 13 матчей. Последним был дубль «Вильярреалу» 4 октября
вчера, 22:01
Винисиус обнялся с Алонсо после голевого паса на Родриго. Сообщалось, что у вингера «Реала» конфликт с тренером
вчера, 21:58Фото
Чемпионат Испании. «Реал» против «Алавеса», «Сельта» победила «Атлетик», «Севилья» разгромила «Овьедо»
вчера, 21:57Live
«Реал» обыграл «Алавес» на выезде – 2:1. Мбаппе забил с паса Беллингема, Родриго – с передачи Винисиуса
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков назвал Мусаева лучшим тренером: «Его заслуга в том, что «Краснодар» играл стабильнее всех. У «Зенита», «Локо» и ЦСКА были перепады»
18 минут назад
Итурральде о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Был контакт и нырок. Очень похоже на эпизод с Родриго в игре с «Жироной»
31 минуту назад
«Ланс» лидирует в Лиге 1 с 37 очками после 16 туров. «ПСЖ» – второй с 34 баллами, «Марсель» – 3-й, «Монако» – 9-й
вчера, 22:26
«Ювентус» выиграл 2 из 5 последних матчей в Серии А. Дальше – «Рома»
вчера, 21:53
Холанд выложил фото в полотенце на «Селхерст Парк»: «Спасибо за чудесный холодный душ, «Кристал Пэлас»
вчера, 21:41
«Боруссия» Дортмунд о теракте в Сиднее: «Ханука, праздник огней, чудовищно омрачена. Выражаем глубокие соболезнования»
вчера, 21:18
Хендерсон посвятил Жоте свой 1-й гол за «Брентфорд», отпраздновав в стиле Диогу: «Мы никогда его не забудем. Могу только представить, что переживают парни в «Ливерпуле»»
вчера, 21:12
Непомнящий о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей по своему уровню не должен быть сменщиком Шевалье, он достоин большего. Сейчас есть хороший шанс закрепиться в основе»
вчера, 20:58
Лаутаро после 2:1 с «Дженоа»: «Мы стараемся, чтобы «Интер» был на вершине, хотим этого добиться. Мы совершенствуемся и надеемся принести радость болельщикам»
вчера, 20:56
Гол Беллингема «Алавесу» в 1-м тайме отменен из-за попадания мяча в руку хавбека «Реала» перед ударом
вчера, 20:55Фото