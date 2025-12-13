Виталий Дьяков: «Динамо» не стоило увольнять Личку. Это большая ошибка»
Виталий Дьяков: «Динамо» не стоило увольнять Личку, это ошибка.
«Динамо» совершило ошибку, расставшись с Марцелом Личкой, считает бывший футболист клуба Виталий Дьяков.
– «Динамо» нужно утверждать на посту главного тренера Ролана Гусева?
– Не знаю, наверное, еще летом я бы сказал, что да. И, может быть, и сейчас так сказал бы. Но он, поработав в штабе Карпина, после его ухода с поста главного тренера начинает его критиковать в прессе. Это как‑то неэтично. Это не осуждение, а просто констатация фактов. Но думаю, что эти слова Гусева как‑то повлияют на ситуацию.
Мое же мнение: «Динамо» не надо было увольнять Личку в конце прошлого сезона. Считаю, что это была большая ошибка клуба, – сказал Дьяков.
Личка тренировал «Динамо» с июня 2023 года по май 2025‑го.
