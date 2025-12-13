Ташуев о тренере для «Спартака»: «Посмотрите, кто раньше работал: Романцев, Бесков, глыбы! А сегодня – Абаскали. Иностранец не поймет философию клуба – стеночки, забегания»
Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Ташуев высказался относительно позиции главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича.
На данный момент красно-белые находятся на 6-й позиции в таблице Мир РПЛ в этом сезоне.
– Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?
– Предпочтений нет.
«Спартаку» нужен тренер, соответствующий уровню клуба. Посмотрите, кто раньше работал в команде: Олег Романцев, Константин Бесков, глыбы! А сегодня – всякие Абаскали. Откуда он приехал, где играл, чего добился, чтобы тренировать такой клуб?
Иностранный тренер никогда не поймет философию «Спартака» – стеночки, забегания и прочее.
– Как считаете, «Спартак» сможет побороться за медали чемпионата во второй половине сезона?
– Ответ на этот вопрос проистекает из предыдущего. Как только клуб найдет правильного специалиста, победы придут.
Сейчас клубу нужно будет сосредоточиться на зимних сборах – заложить базу, фундамент, привести себя в нужное правильное функциональное состояние.
Новый тренер придет и поведет этих игроков к победам, – сказал Сергей Ташуев.