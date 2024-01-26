Анчелотти ответил Лапорте и вспомнил о деле Негрейры: «Ла Лига не испорчена. Прокуратура расследует дело, которое было проблемой испанского футбола 20 лет. Не нужно отклоняться от темы»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Карло Анчелотти ответил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

Ранее Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что Ла Лига испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

«Я не люблю ввязываться в такие споры. Правда в том, что на этой неделе было много разговоров. Не нужно отклоняться от темы. Все знают, что произошло в испанском футболе, и в этом вся проблема.

Ла Лига не испорчена, Гражданская гвардия и прокуратура ведут расследование. И это было проблемой испанского футбола на протяжении последних 20 лет. Не нужно отклоняться от темы», – сказал тренер «Реала».

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красава папа Карло. Все четко разложил.
+19
-12
+7
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
А выплаты то были))) .
+11
-4
+7
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
кто доказал? ты? или какое-то расследование кто-то провёл? сам говорит об одном, и сам же делает обратное, странные вы.
+5
-4
+1
🤨
0
0
0
Арло Канчелотти норм пляшет на костях Лапорты. Возвращайся в Эве, мужчина, ты там нужен
+2
-2
0
Не надо отклонятся от темы, поэтому он и съехал с темы купленного судьи в матче с Альмерией.
+3
-3
0
"Я не люблю ввязываться в такие споры." Но всё-таки влезу 😂😂😂 Старый, таблетки с утра забыл выпить?
0
0
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Вся Испания говорит (уже прочитал более 20 интервью тренеров, судей, владельцев клубов) про ситуацию в матче Реал - Альмерия, а анчелотти говорит про Барсу. Смешные
«про ситуацию в матче Реал-Альмерия»
, конечно будет говорить вся Испания, ведь никогда такого не было, и в первые, в истории испанского футбола, обсуждают спорные решения судьи, спалился Перес ц ц ц
0
0
0
Ответ Футбол_это_жизнь
Комментарий скрыт
Деньги уплОченные были, фактов не было... Ага, так и запишем
0
0
0
Ответ xQcoW
Твой личный опыт в этом деле никого не интересует
))) ответ типичного мадридского в стиле «сам дурак»
Что анчелотти что глор на спортс ру )))
Типичные
+1
-1
0
Ответ xQcoW
много нелегитимных трофеев Ла Лиги, Копы и Лиги Чемпионов у каталонского кабинета. Осталось дождаться понижения в Сегугду и лишения титулов ФК Негрейры
На сайте нечисто.
Поставил лайк, из -1 стало -2. Убрал лайк, стало -1.
Сайт Дудя включил?
0
0
0
Ответ Футбол_это_жизнь
))) ответ типичного мадридского в стиле «сам дурак» Что анчелотти что глор на спортс ру ))) Типичные
Ничего другого и не стоит отвечать сверхразумам вроде тебя, который не может придумать разумный ответ или не могут вступить в разумную дискуссию
0
0
0
Ответ football.in.kg
Мудрый Карло, как тонко ответил
Поставил лайк на Ваш пост и получилось -1, убрал лайк, стало 0.
Тут жульничают?
0
0
0
Ответ football.in.kg
Мудрый Карло, как тонко ответил
Это не его дело и мудрого он ни чего не сделал,а наоборот,как баба базарная пятак всунул. Это уровень дона Фло,но он как раз таки и поступает мудро. А если ответит,то делом.
0
0
0
Ответ Утка_по_пекински
Поставил лайк на Ваш пост и получилось -1, убрал лайк, стало 0. Тут жульничают?
Это всё рычаги ))) вездесущие ручищи Лапорты
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий