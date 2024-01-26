Анчелотти ответил Лапорте и вспомнил о деле Негрейры: «Ла Лига не испорчена. Прокуратура расследует дело, которое было проблемой испанского футбола 20 лет. Не нужно отклоняться от темы»

Карло Анчелотти ответил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте.

Ранее Лапорта, говоря об игре «Реал» – «Альмерия», заявил, что испорчена: «Барса» анализирует вопрос, и есть целая серия случаев, когда наш соперник получил выгоду от судейских решений. Тут все было слишком очевидно».

«Я не люблю ввязываться в такие споры. Правда в том, что на этой неделе было много разговоров. Не нужно отклоняться от темы. Все знают, что произошло в испанском футболе, и в этом вся проблема.

Ла Лига не испорчена, Гражданская гвардия и прокуратура ведут расследование. И это было проблемой испанского футбола на протяжении последних 20 лет. Не нужно отклоняться от темы», – сказал тренер « ».

Напомним, бывший вице-президент технического комитета судей (CTA) RFEF Хосе Мария Энрикес Негрейра был обвинен во взяточничестве после того, как суд посчитал преступлением выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.