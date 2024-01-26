Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»

Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля», потому что у него кончаются силы.

Сегодня 56-летний тренер объявил, что покинет « » по окончании сезона.

«Я могу понять шок многих людей в момент, когда вы слышите об этом впервые, но, очевидно, я могу объяснить это решение. Или, по крайней мере, попытаться объяснить его.

В этом клубе мне нравится абсолютно все. Мне все нравится в этом городе, в наших болельщиках, я люблю команду и сотрудников клуба. Я люблю все.

Но то, что я все равно принимаю такое решение, показывает, как я убежден в том, что должен его принять. Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Сейчас у меня, конечно, нет проблем. Я уже какое-то время знал, что в определенный момент мне придется объявить об этом решении, но сейчас я в полном порядке.

Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова. После тех лет, что мы провели времени, после всего, что мы прошли вместе, мои уважение и любовь к вам росли. И правда – это самое малое, что я вам должен. Поэтому вот правда. Вот и все», – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, , клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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