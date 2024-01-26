Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»
Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля», потому что у него кончаются силы.
Сегодня 56-летний тренер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
«Я могу понять шок многих людей в момент, когда вы слышите об этом впервые, но, очевидно, я могу объяснить это решение. Или, по крайней мере, попытаться объяснить его.
В этом клубе мне нравится абсолютно все. Мне все нравится в этом городе, в наших болельщиках, я люблю команду и сотрудников клуба. Я люблю все.
Но то, что я все равно принимаю такое решение, показывает, как я убежден в том, что должен его принять. Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Сейчас у меня, конечно, нет проблем. Я уже какое-то время знал, что в определенный момент мне придется объявить об этом решении, но сейчас я в полном порядке.
Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова. После тех лет, что мы провели времени, после всего, что мы прошли вместе, мои уважение и любовь к вам росли. И правда – это самое малое, что я вам должен. Поэтому вот правда. Вот и все», – сказал Клопп.
Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.
Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.
⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона
Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял
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Работают. Но не так часто, как могли быть. И дело не в унылых играх с Болгариями и Сан-Маринами, а в сильной привычке всё контролировать.
Там есть возможность ротировать состав за счёт аренд и трансферов, плюс ты сам напрямую со своим ТШ влияешь на физическое состояние команды, а в сборную приезжают игроки из разных команд в разном физическом и психологическом состоянии. Поди склей это всё в единый пазл.
Но по Югрену было заметно ещё даже в прошлом сезоне, что-то не так. Грешным делом думал, все ли в порядке у него со здоровьем.
Обязательно нужен отдых, нужна перезагрузка физическая и ментальная. Большое спасибо за все.
Есть клубы где точно так же игроки сильно хотят взять АПЛ и могут это сделать)