Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «У меня заканчивается энергия. Не могу делать эту работу снова, снова и снова»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля», потому что у него кончаются силы.

Сегодня 56-летний тренер объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Я могу понять шок многих людей в момент, когда вы слышите об этом впервые, но, очевидно, я могу объяснить это решение. Или, по крайней мере, попытаться объяснить его.

В этом клубе мне нравится абсолютно все. Мне все нравится в этом городе, в наших болельщиках, я люблю команду и сотрудников клуба. Я люблю все.

Но то, что я все равно принимаю такое решение, показывает, как я убежден в том, что должен его принять. Дело в том, что у меня заканчивается энергия. Сейчас у меня, конечно, нет проблем. Я уже какое-то время знал, что в определенный момент мне придется объявить об этом решении, но сейчас я в полном порядке.

Я знаю, что не могу делать эту работу снова, снова, снова и снова. После тех лет, что мы провели времени, после всего, что мы прошли вместе, мои уважение и любовь к вам росли. И правда – это самое малое, что я вам должен. Поэтому вот правда. Вот и все», – сказал Клопп.

Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года.

Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

⚡ Клопп объявил, что уйдет из «Ливерпуля» по окончании сезона

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

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90 комментариев
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футболисты обязаны подарить Клоппу АПЛ в этом сезоне
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С сегодняшнего дня болею за Ливерпуль в чемпионской гонке. Он заслуживает уйти красиво
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Тен Хаг не врал, когда говорил, что закончит эру Клоппа в АПЛ
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Год или два возьмёт паузу, как Пеп, и потом возглавит сборную или какой нибудь клуб...
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+19
Ответ Гамаль Хайдаров
футболисты обязаны подарить Клоппу АПЛ в этом сезоне
Может судьи немного успокоятся и перестанут топить красных?)))))
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+17
Ну заслужил отдых. Так же как и с Боруссией прощался под всеобщие овации, объяснял, что отдал всё, что смог. В любом случае будем ждать возращения в любом клубе, какой бы он не возглавил потом, чтоб снова дарить нам футбольным рок-н-ролл!!! В этом ему равных нет.
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Ну когда-то это должно было произойти, сейчас команда наиграна и практически укомплектована, находится на подъеме, он не бежит из тонущего корабля, а уходит с поднятой головой. Огромные благодарности герру Клоппу, это было прекрасное время. Ynwa!
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Ответ ОттоДракула
В сборную вряд ли-слишком уныло годами играть с Болгариями и Сан-Маринами. Топовые тренеры со сборными не работают.
Топовые тренеры со сборными не работают
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Работают. Но не так часто, как могли быть. И дело не в унылых играх с Болгариями и Сан-Маринами, а в сильной привычке всё контролировать.
Там есть возможность ротировать состав за счёт аренд и трансферов, плюс ты сам напрямую со своим ТШ влияешь на физическое состояние команды, а в сборную приезжают игроки из разных команд в разном физическом и психологическом состоянии. Поди склей это всё в единый пазл.
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Просто в английском нет слова Zaebalo vse
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Какой же Клопп не энергичный!
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Хаве покрылся холодным потом.
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конечно ему 56, с его самоотдачей выгорание неизбежно
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Ответ Отец Абду
Год или два возьмёт паузу, как Пеп, и потом возглавит сборную или какой нибудь клуб...
В сборную вряд ли-слишком уныло годами играть с Болгариями и Сан-Маринами. Топовые тренеры со сборными не работают.
+7
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+4
Нужно ли было сейчас об этом говорить, в разгар чемпионской гонки, когда традиционно весной МС на подъеме. Не деморализует ли это команду?
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Ответ Plamen
Получается он с Ливерпулем выиграл абсолютно всё? Ну кроме Лиги Европы и Лиги конференций?
Он в ЛК не участвовал, поэтому можно не учитывать
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0
+3
Ответ Montenegro Serbian
Да просто нужна перезагрузка. Либо отдохнуть вообще год, либо сменить клуб. Потом уверен, точно так же возглавит Ливерпуль и снова даст отличный результат.
Ну в англии он точно не возглавит ни один клуб, это подтвердил сейчас. А про то что вернётся - это всё фантазии. Этого не случится ни при каких.
+6
-3
+3
Ответ Stewart D.
Ну в англии он точно не возглавит ни один клуб, это подтвердил сейчас. А про то что вернётся - это всё фантазии. Этого не случится ни при каких.
Почему этого не случится ни при каких обстоятельствах? Приведи разумные аргументы
+4
-2
+2
Это может дать стимул игрокам в борьбе за трофеи. Вопрос куда уйдет. В Баварию не верится, что уйдет. В Барсу хватит ли денег у клуба на него.... Или может возьмёт паузу.
+2
0
+2
Очень грустная новость.
Но по Югрену было заметно ещё даже в прошлом сезоне, что-то не так. Грешным делом думал, все ли в порядке у него со здоровьем.
Обязательно нужен отдых, нужна перезагрузка физическая и ментальная. Большое спасибо за все.
+2
0
+2
Да просто нужна перезагрузка. Либо отдохнуть вообще год, либо сменить клуб. Потом уверен, точно так же возглавит Ливерпуль и снова даст отличный результат.
+3
-1
+2
Ответ Гамаль Хайдаров
футболисты обязаны подарить Клоппу АПЛ в этом сезоне
Не обязаны.
Есть клубы где точно так же игроки сильно хотят взять АПЛ и могут это сделать)
+15
-13
+2
Как снег на голову.....
+2
0
+2
О нем только лучшее. Фактически возродил клуб.
+2
0
+2
Ответ STAY SHARP
Тедеско за полгода объявил об уходе, поднялся вой о том что плохой, как так. Клопп за полгода объявил об уходе, герой, мужик.
Потому что у Ливерпуля нет спартаковских ветеранов
+2
0
+2
Пару годиков почиллит на островах Карибского моря, поживет жизнью богатого человека, соскучится по футболу и вернется возрождать Баварию или сб Германии.
+2
0
+2
Ответ AlexKhokhlov
Владельцы Ливерпуля, умоляю, устройте достойные проводы своей легенде. До конца ТО еще неделя, подпишите опорника минимум. Очень хочется сказки, думаю не только скаузерам но и всем нейтральным болельщикам!
Сейчас уже точно никого не подпишут, будут покупать уже под Алонсо. То, что время этого интервью связано с правильным моментом на переговоры с Хаби - сомнений ноль.уверен, что они уже идут пару месяцев, раз Линдерс уходит тоже
+2
0
+2
Ответ v.dug1n
С сегодняшнего дня болею за Ливерпуль в чемпионской гонке. Он заслуживает уйти красиво
Нужно еще 27 лет ждать. У ливера традиция апл раз в 30 лет
+6
-4
+2
Это была славная охота
+2
-1
+1
Должна команда трофеем проводить
+1
0
+1
Ответ STAY SHARP
Тедеско за полгода объявил об уходе, поднялся вой о том что плохой, как так. Клопп за полгода объявил об уходе, герой, мужик.
ты хоть понимаешь кого ты сравниваешь
+1
0
+1
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