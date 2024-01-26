Мотта – фаворит «Барсы», если Хави доработает сезон. Маркес может прийти при более ранней отставке
Испанский журналист назвал Тиаго Мотту фаворитом на пост тренера «Барсы».
Ситуацию вокруг тренера «Барселоны» оценил директор программы El Larguero на Cadena SER Ману Карреньо.
«Если в конце концов случится какой-то катаклизм, и Хави уйдет до конца сезона, что на сегодняшний день кажется маловероятным, рядом есть Рафа Маркес.
Если Хави доработает до конца сезона, то, кажется, один из доверенных людей Жоана Лапорты положил глаз на Тиаго Мотту. Его ставят даже выше Маркеса», – сказал Карреньо.
Кроме того, Ману отметил, что Хави уйдет, «если не будет трофеев, как это случилось бы в любой большой команде».
Мотта с сентября 2022-го работает в «Болонье», которая сейчас идет на 7-м месте в Серии А и на одно очко отстает от зоны еврокубков. Маркес с июля 2022-го тренирует «Барселону Б».
Ранее сообщалось, что Хави не уволят из «Барсы» после вылета из Кубка Испании. Он останется, пока команда идет в зоне Лиги чемпионов и сохраняет шансы на два трофея.
Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.
Трофеев в этом сезоне скорее всего не будет, и это может не понимать только слепой.
А в июне, если качество игры не изменится - привлекать сильного, опытного тренера, с авторитетом, который добивался успеха с большими клубами. Таких свободных немного, но они есть.
Сейчас хорошо, что есть кого продавать и с кем прощаться для разгрузки зарплатной ведомости.
Левандовски,Гюндоган, Рафинья, Иньго Мартинез, Маркус Алонсо, Ферран Торрес, Ориоль Ромеу, Кунде
Можно взять 3 топ игрока вместо этих и молодёжь чуть окрепнет повзрослеет, стадион достроят и тогда новый тренер и мысли об ЛЧ
Ну приоритетом для Барселоны, на мой сторонний взгляд, должно быть очищение команды от околофутбольного стресса, потому что в такой обстановке нормально работать сложно.