Мотта – фаворит «Барсы», если Хави доработает сезон. Маркес может прийти при более ранней отставке

Теги Барселона Рафаэль Маркес Тиаго Мотта Хави серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Болонья Барселона Б Футбол

Испанский журналист назвал Тиаго Мотту фаворитом на пост тренера «Барсы».

Ситуацию вокруг тренера «Барселоны» оценил директор программы El Larguero на Cadena SER Ману Карреньо.

«Если в конце концов случится какой-то катаклизм, и Хави уйдет до конца сезона, что на сегодняшний день кажется маловероятным, рядом есть Рафа Маркес.

Если Хави доработает до конца сезона, то, кажется, один из доверенных людей Жоана Лапорты положил глаз на Тиаго Мотту. Его ставят даже выше Маркеса», – сказал Карреньо.

Кроме того, Ману отметил, что Хави уйдет, «если не будет трофеев, как это случилось бы в любой большой команде».

Мотта с сентября 2022-го работает в «Болонье», которая сейчас идет на 7-м месте в Серии А и на одно очко отстает от зоны еврокубков. Маркес с июля 2022-го тренирует «Барселону Б».

Ранее сообщалось, что Хави не уволят из «Барсы» после вылета из Кубка Испании. Он останется, пока команда идет в зоне Лиги чемпионов и сохраняет шансы на два трофея.

Ранее «Барселона» проиграла «Реалу» (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от «Атлетика» (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой «Жироны» на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

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43 комментария
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Менеджмент барсы, шорт лист новых тренеров из fifa 06 похоже подбивает
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+22
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
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Может Флик? Он вроде сейчас без работы.
+18
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+15
Мостовой сам должен Барселоне звонить?
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+7
Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
В это время все тренеры Спартака за последние годы: Тедеско, Руи Витория, Ваноли, Абаскаль. Одни спартаковские легенды из прошлого, согласен.
+7
-1
+6
Ответ Руслан Ганбаров
Менеджмент барсы, шорт лист новых тренеров из fifa 06 похоже подбивает
А может все-таки из PES6?)))
+7
-2
+5
Хаби > Хави
+6
-2
+4
Странный выбор, явно от Деку. Временно разве что..
+5
-2
+3
Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
Так ведь не денежные мешки - легенды точно найдутся
+2
0
+2
Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
Из Мотты такая же легенда Барселоны, как из Жано в Спартаке. Лазаретная.
+1
0
+1
Ответ Кино Музыка
Странный выбор, явно от Деку. Временно разве что..
А ты думал у Барсы есть деньги на сильного тренера и такой тренер согласится пойти в Барсу с долгами? Ахахаха
+3
-2
+1
Нужно оставлять Хави до конца сезона, и смотреть на игру.

Трофеев в этом сезоне скорее всего не будет, и это может не понимать только слепой.

А в июне, если качество игры не изменится - привлекать сильного, опытного тренера, с авторитетом, который добивался успеха с большими клубами. Таких свободных немного, но они есть.
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Ответ usman703
Мотта, Маркес... Это смешно. Лапорта реально в них видит тренеров? А вообще Барса сейчас не является топ-клубом, чтобы сезон без трофеев считать чем-то провальным.
Маркес то ладно, а чем Мотта не устраиавет? С середняком, Болоньей, показывает хорошие результаты
+1
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+1
Ответ usman703
Мотта, Маркес... Это смешно. Лапорта реально в них видит тренеров? А вообще Барса сейчас не является топ-клубом, чтобы сезон без трофеев считать чем-то провальным.
Тьяго Мотта кстати в порядке. Очень интересные вещи показывает в Болонье
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Ответ usman703
А ты думал у Барсы есть деньги на сильного тренера и такой тренер согласится пойти в Барсу с долгами? Ахахаха
Флик стоит недорого.
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Ответ Большой Брат
Может Флик? Он вроде сейчас без работы.
Флику с той Баварией просто повезло там топ состав был то как он провалился в сборной это и есть показатель где как раз надо было слепить боеспособный коллектив он облажал , в Барсе похожая сейчас история
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Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
ну да, ну да, то то последние тренеры сплошь легенды клуба 🤦‍♂️
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Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
И много таких легенд в последние лет 10 Спартак тренировали?
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Ответ Killiannnn
Маркес то ладно, а чем Мотта не устраиавет? С середняком, Болоньей, показывает хорошие результаты
Хорошие результаты с середняком не означают успеха в топ клубе. Условия работы принципиально разные.
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Ответ Стахович
Хаби > Хави
Хаби пойдет лучше в Реал или Баварию, нежели в Барсу
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Ответ Серж Ск
Нужно оставлять Хави до конца сезона, и смотреть на игру. Трофеев в этом сезоне скорее всего не будет, и это может не понимать только слепой. А в июне, если качество игры не изменится - привлекать сильного, опытного тренера, с авторитетом, который добивался успеха с большими клубами. Таких свободных немного, но они есть.
И кто это? Моуринью? ))
0
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Ответ Локоть Артеста
Мостовой сам должен Барселоне звонить?
))))))))))))))))))
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Ответ Ебздрогыч
В плане выбора тренера Барселона напоминает московский Спартак: нужна своя легенда, с духом/днк!
Да уже и по перспективе
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Непонятно кого брать, пока стадион не достроят можно оставить все как есть.

Сейчас хорошо, что есть кого продавать и с кем прощаться для разгрузки зарплатной ведомости.

Левандовски,Гюндоган, Рафинья, Иньго Мартинез, Маркус Алонсо, Ферран Торрес, Ориоль Ромеу, Кунде

Можно взять 3 топ игрока вместо этих и молодёжь чуть окрепнет повзрослеет, стадион достроят и тогда новый тренер и мысли об ЛЧ
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Отстаньте от Хави, пусть работает человек)
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Опорника нет, команда нормально не настраивается на игру. захочет играют,обостряют ,борятся. да последние игры без игроков ведущих. если останутся в четвёрки это хорошо. Взять Жирону, не играл Довбик ,и вылет. я считаю не вся беда в Хави. придёт новый тренер и всех вылечит.?
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обязаны продлить контракт с топарем Хави
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Можно я приду? Хоть на месяц, готов за 50 штук баксов отработать. Я ситуацию все равно не испорчу, а вы за это время подыщите нормального тренера)
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Кстати, неплохой выбор, но я бы лучше обратил внимание на Де Дзерби, намного опытнее и уже со сформировавшимися принципами + работал в АПЛ.

Ну приоритетом для Барселоны, на мой сторонний взгляд, должно быть очищение команды от околофутбольного стресса, потому что в такой обстановке нормально работать сложно.
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Хави подставили, войдя в сезон без нормального опорника. Вся проблема в игре именно отсутствие адекватного шестого номера. Даже провал Левандовски не так критичен
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