Хомуха о ЦСКА: «Выходящие на замену делают команду слабее. Для чемпионства надо купить зимой 2-3 игроков»

Хомуха: ЦСКА надо купить 2-3 игроков для борьбы за чемпионство.

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что армейцы должны подписать 2-3 игроков для борьбы за чемпионство

После 18 туров красно-синие занимают в РПЛ 4-е место.

«В начале сезона, когда новый тренер приступал к работе, никто и предположить не мог, что ЦСКА так неплохо будет выглядеть. Под конец не хватило глубины состава.

Я бы четвертое место занес в актив. Футболисты, которые выходят на замену, делают команду слабее, а не усиливают ее. Чтобы вернуться в чемпионскую гонку, надо зимой купить двух-трех игроков как минимум. Причем футболистов с опытом борьбы за чемпионский титул. Нужны опытные футболисты , которые поведут более молодых партнеров по команде за собой.

ЦСКА всегда славился забивными нападающими, игроками, которые делали разницу. Зимой нужен центральный форвард. К сожалению, сейчас такого нападающего нет», — сказал Хомуха.