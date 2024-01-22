Скандальный камбэк «Реала», Рублев в 1/4 финала AO, поражение «Баварии», итог прыжкового командника фигуристов и другие новости

1. В 21-м туре чемпионата Испании «Реал» совершил камбэк с голом на 99-й минуте в игре с «Альмерией» (3:2) с 20-го места, но из-за решений судей он получился весьма скандальным.

«Барселона» вела у «Бетиса» 2:0, потом пропустила два быстрых гола, но все же добыла победу, забив дважды в самом конце (4:2). Звезда вечера – Ферран, сделавший хет-трик и отдавший голевой пас.

«Жирона» вынесла «Севилью» (5:1) и сохранила лидерство в таблице. Украинский форвард Довбик сделал хет-трик за 6 минут и делит с Беллингемом первое место в списке бомбардиров, а по «гол+пас» он и вовсе лучший.

2. «Торпедо» победило ЦСКА (3:2 ОТ), «Локомотив» обыграл «Авангард» (4:1), «Ак Барс» выиграл у «Спартака» по буллитам и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник «Салавата» Евгений Бирюков первым в истории провел 1000 матчей в КХЛ.

3. Команда фигуристов Дмитрия Козловского победила в турнире на чемпионате России по прыжкам и выиграла 5 млн рублей, команда Александра Галлямова – 2-я.

4. НХЛ. «Миннесота» победила «Каролину» (5:2), Капризов сделал хет-трик. «Оттава» победила «Филадельфию» (5:3), Тарасенко забросил победную шайбу на 56-й минуте, Замула набрал 2+1 и схватил «минус 2».

«Айлендерс» обыграли «Даллас» (3:2 ОТ) в первом матче под руководством Патрика Руа, Сорокин отразил 41 бросок и стал 2-й звездой, Романов забросил 5-ю шайбу в сезоне. «Рейнджерс» были сильнее «Анахайма» (5:2), Панарин забросил победную шайбу на 55-й минуте. Все результаты дня – здесь.

5. «Ливерпуль» разгромил «Борнмут» (4:0) благодаря двум дублям в 21-м туре чемпионата Англии, «Вест Хэм» пропустил на 103-й минуте от «Шеффилда» (2:2).

6. Хачанов уступил Синнеру в четвертом круге Australian Open, Рублев вышел в 1/4 финала, победив де Минаура, Джокович разгромил Маннарино, Циципас выбыл. Мирра Андреева уступила Крейчиковой, Тимофеева проиграла Костюк, Соболенко, Гауфф вышли в 1/4 финала.

7. «Ювентус» разгромил «Лечче» (3:0) в 21-м туре чемпионата Италии и возглавил таблицу после тура, но у «Интера» есть отложенный матч.

8. Норвегия выиграла мужскую эстафету на 5-м этапе Кубка мира по лыжам в Оберхофе, Италия – 2-я, Норвегия-2 – 3-я. Швеция выиграла женскую эстафету, Германия – 2-я, Финляндия – 3-я.

9. «Бавария» внезапно проиграла «Вердеру» (0:1) дома в 18-м туре чемпионата Германии и отстает от лидирующего «Байера» уже на 7 очков, правда, у мюнхенцев есть матч в запасе.

10. НБА. «Клипперс» победили «Бруклин», «Финикс» обыграл «Индиану» и другие результаты.

11. Норвежские биатлонисты заняли весь подиум в масс-старте на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце – Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьорн Сорум. У женщин выше всех были две француженки – Жюлия Симон и Лу Жанмонно, Лена Хекки-Гросс из Швейцарии – 3-я.

Антон Бабиков выиграл большой масс-старт на 4-м этапе Кубка России, Дмитрий Лазовский (Беларусь) – 2-й, Александр Логинов – 3-й. У женщин победила Виктория Сливко, Полина Шевнина – 2-я, Лариса Куклина – 3-я.

12. Трансферы. «Зенит» рассматривает Хлусевича («Спартак»), Тикнизяна («Локо») и Скопинцева («Динамо») на замену Круговому. Коваленко и Сутормин могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Моуринью не возглавит саудовский «Аль-Шабаб», Жозе и «Наполи» проведут переговоры на этой неделе.

13. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) определило размер взноса России за 2024 год – 1,3 млн долларов.

14. «Зенит» разгромил «Динамо» из Самарканда (5:1) в контрольном матче, ЦСКА крупно обыграл оманский «Сохар» (4:1).

15. Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако».

16. 23 очка Каспера Уэйра помогли ЦСКА обыграть «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ, «Минск» уступил «Руне» на своей площадке.

17. Последние матчи 2-го тура группового этапа прошли в Кубке Африки и Кубке Азии.

Цитаты дня:

Фанаты «Спартака» встретились с Ковальчуком и другими игроками: «СМИ накидывают говна на вентилятор. Мы в вас верим. Выходим сегодня, #####, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф»

Министр спорта РФ Матыцин: «Какой импульс развитию туризма дал ЧМ-2018! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы приезжают в эти города»

Хави о судействе матча «Реала»: «Выиграть Ла Лигу будет тяжело. Некоторые вещи мы контролировать не можем, и сегодня все это видели»|

Уайт раскритиковал выступление Евлоева: «Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел»

Роналду о том, что Месси получил The Best, играя в США: «Привык к этому. Знаю, как все работает»

Зарема Салихова: «Спартак» – чистокровный «Феррари». Либо первый, либо вдребезги»