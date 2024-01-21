Коваленко и Сутормин могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Ерохина там не будет (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Никита Гойло Сочи Александр Коваленко Футбол

Александр Коваленко и Алексей Сутормин могут перейти в «Сочи» из «Зенита».

Как сообщает Иван Карпов, «Сочи» заинтересован в 20-летнем полузащитнике. По итогам первого сбора Сергей Семак должен решить, отпускать Коваленко туда или нет. Сам Александр намерен доказывать свою состоятельность до лета: если не получится, тогда он задумается об уходе.

Также возможен переход Алексея Сутормина в «Сочи». Если южане решат подписать и Коваленко, и Сутормина, то первого им придется выкупать.

Александра Ерохина, о возможном переходе которого в состав южан сообщалось ранее, в команде Роберта Морено не будет.

Сейчас в «Сочи» два арендованных у «Зенита» игрока – Дмитрий Чистяков и Никита Гойло, который, вероятно, сменит клуб.

Коваленко присоединился к «Зениту» летом 2023 года, у него 291 минута в 11 матчах за клуб. На счету Сутормина 429 минут в 12 матчах за сине-бело-голубых, в составе которых он играет с 2019 года.

Статистику 20-летнего Коваленко можно найти здесь, показатели 30-летнего Сутормина – тут.

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70 комментариев
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Какой же цирк
+87
-13
+74
Пора уже по-серьезному спасать фарм, а то вылетят и останется только Оренбург из своих
+83
-18
+65
У Сутормина цена трансфера немного упала
+30
-7
+23
Сутормина продадут за 51 тысячу. Прибыль - тысяча!
+20
-8
+12
Ответ Zenith forever
Коваленко жаль, сегодня он точно был в Зените одним из лучших.
Да он оч хорош и талантлив, первых выходов на несколько минут в концовках матчей КС уже было видно, что должен закрепиться в основе, что он быстро и сделал

Зенит хреново его выкупил и гасит скамейкой, конечно. Казалось, после ухода Далера отлично впишется и для этого и берётся, но нет (
Конкуренты топовые в центре, но можно побольше времени давать уж точно

Зря из Крылышек ушел на поводу Андреева
+12
-4
+8
Ответ bellyashe
после «как сообщает иван карпов» можно не читать)
Когда Карп сообщил про Круга тоже тут прикалывались...
+11
-4
+7
Ответ PIT-BUL
Комментарий скрыт
а какой отрыв и от кого был у зенита в 10 туре, когда оренбургу 3:1 влетели?)
+8
-1
+7
твёрдо и чётко: не фарм!
+11
-5
+6
Ответ bellyashe
после «как сообщает иван карпов» можно не читать)
А когда он врал в последний раз ?
+11
-7
+4
Ответ Spartakus1984
это и есть взаимопомощь, когда надо зенит им подкидывает очки
Спартак всегда спасет. На него только у Зенита и надежда. Верный фарм, безотказный. Не то, что Оренбург и Сочи, которые порой не послушны.
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
это и есть взаимопомощь, когда надо зенит им подкидывает очки
ну да, Зениту были совершенно не нужны очки ни в 10 туре 2021/22, когда проиграли Сочи на своём же поле, ни в 10 туре 2023/24, когда проиграли Оренбургу)
+4
0
+4
Ответ Ебздрогыч
Пора уже по-серьезному спасать фарм, а то вылетят и останется только Оренбург из своих
Еще Спартак
+2
0
+2
Расчищают место для еще одного бразильца.
+4
-3
+1
Ответ artem 123
У Сутормина цена трансфера немного упала
было 50, стало 0
+6
-5
+1
Коваленко жаль, сегодня он точно был в Зените одним из лучших.
+8
-7
+1
Ответ Виктор
Хочешь поспорить с Аршавиным и Радимовым?
Почему нет? Я хорошо помню как играл первые матчи в Зените Вендел, совсем не впечатлял, и Шава заявил, что как можно было такого некачественного игрока купить, мол это же надо было в Бразилии найти футболиста, который совсем деревянный и даже мяч принять не может. Шава, в отличие от Семака, не видит игрока в перспективе.
+1
0
+1
Может быть им попробовать сменить имена на Ковалиньо и Суторминьо ?
+11
-10
+1
Ответ Zenith forever
Коваленко жаль, сегодня он точно был в Зените одним из лучших.
Честно говоря Васильев намного больше понравился
+2
-1
+1
Ответ brig_Mercury
Если это правда, не понимаю Семака. Если Коваленко не нужен, зачем его было из КС дёргать? Парень может на несколько лет стать объектом симпатии для фанатов. Как минимум несколько сильных россиян в составе нужны. Бразильцы - это хорошо, можно на них заработать, но свои на поле - совсем иные эмоции.
Коваленко сначала выкупил Сочи, а потом он переехал в зенит, теперь обратный переход на время...
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Когда по акции берешь две ;)
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Ответ Roman
Коваленко забрали тупо, чтобы Локо не достался) И теперь подпортили карьеру пареньку, хотя и он сам должен был это понимать
он говорил что это наилучший выбор...теперь добро пожаловать в сочи...
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Ответ Spartakus1984
Не фарм))).Коваленко не долго продержался
из фарма обратно в фарм...
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Не пишите ничего про фарм…
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Ответ King_X
Да он оч хорош и талантлив, первых выходов на несколько минут в концовках матчей КС уже было видно, что должен закрепиться в основе, что он быстро и сделал Зенит хреново его выкупил и гасит скамейкой, конечно. Казалось, после ухода Далера отлично впишется и для этого и берётся, но нет ( Конкуренты топовые в центре, но можно побольше времени давать уж точно Зря из Крылышек ушел на поводу Андреева
Так изначально он в Локо собирался к Галактионову, там бы он играл больше намного, уверен в этом. В зените у него шансов изначально не было практически никаких, они лучше возьмут какого-нибудь бразила втридорога. Зенит его и взял чтоб конкуренту(относительному) не достался. Как говорится, "что не съем, то понадкусываю"
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-1
0
Ответ Zenith forever
Коваленко жаль, сегодня он точно был в Зените одним из лучших.
Хочешь поспорить с Аршавиным и Радимовым?
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Ответ Титюля
Цирк был когда Титова на бромонтане поймали.
При том, что бромантаном они кормили многих своих игроков в то время. И те игроки даже интервью про это давали!! По этой причине, строго говоря, бромантановый цирк длится до сих пор - расследования-то и наказания для мошеннического допингового клуба так и не было.
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Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Нет
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Ответ kacnep
Какой же цирк
Комментарий удален пользователем
Ответ Spartakus1984
это и есть взаимопомощь, когда надо зенит им подкидывает очки
Наш бледно розовый фарм 🐷норм очков подкидывает )
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Ответ Ебздрогыч
Пора уже по-серьезному спасать фарм, а то вылетят и останется только Оренбург из своих
Не думаю что наш бледно розовыйфарм вылетит .
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