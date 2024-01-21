Коваленко и Сутормин могут перейти в «Сочи» из «Зенита». Ерохина там не будет (Иван Карпов)
Александр Коваленко и Алексей Сутормин могут перейти в «Сочи» из «Зенита».
Как сообщает Иван Карпов, «Сочи» заинтересован в 20-летнем полузащитнике. По итогам первого сбора Сергей Семак должен решить, отпускать Коваленко туда или нет. Сам Александр намерен доказывать свою состоятельность до лета: если не получится, тогда он задумается об уходе.
Также возможен переход Алексея Сутормина в «Сочи». Если южане решат подписать и Коваленко, и Сутормина, то первого им придется выкупать.
Александра Ерохина, о возможном переходе которого в состав южан сообщалось ранее, в команде Роберта Морено не будет.
Сейчас в «Сочи» два арендованных у «Зенита» игрока – Дмитрий Чистяков и Никита Гойло, который, вероятно, сменит клуб.
Коваленко присоединился к «Зениту» летом 2023 года, у него 291 минута в 11 матчах за клуб. На счету Сутормина 429 минут в 12 матчах за сине-бело-голубых, в составе которых он играет с 2019 года.
Статистику 20-летнего Коваленко можно найти здесь, показатели 30-летнего Сутормина – тут.
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