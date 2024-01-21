Тарасенко – первая звезда матча против «Филадельфии». Форвард «Оттавы» забил победный гол на 56-й минуте – у него 31 балл в 40 играх сезона НХЛ

Теги Филадельфия Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко забил 12-й гол в сезоне НХЛ.

«Оттава» победила «Филадельфию» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий стал автором победного гола «Сенаторс» в этой игре. На 16-й минуте в третьем периоде Владимир Тарасенко забил гол, сделав счет 4:3.

Форвард признан первой звездой игры.

Тарасенко также нанес два броска по воротам и набрал показатель полезности «плюс 2», проведя на льду 15 минут и 19 секунд (2:14 – в большинстве).

Нападающий набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 15» в 40 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.

15 комментариев
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+15 в донной Оттаве 👏🏻
+13
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+12
Ответ disss
Хоть Филадельфия и проиграла, но могли бы Замуле дать первую звезду!
Какая первая звезда? он там 3 шайбы привёз
+5
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+5
у него реально +15?????????
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Ответ Дмитрий Якушевич
Ты шутишь?) никто ему такой срок не даст. Учитывая его медицинскую карту, и стиль игры . Самый максимум это 3 года по 5 миллионов
И что там с мед картой плохо? Не путай травматичность, которой не отличался никогда Владимир, не играя в России, не за СЛ, его и назвали русский танк, с неправильными операциями назначенными клубом и сделанными не так. Его вины полностью нет в этом, аналогичная ситуация была и с Сидом, но он звезда, перед ним извинились, а перед Владимиром не стали, не то имя, вот он и ушёл. И снова играет без травм годы уже! Мед карта у него по причине клуба, неправильных операций клуба и восстановления, а травмам он никогда не был подвержен!
+3
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+3
Джозеф зарешал в голевом моменте не меньше, чем Володя
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Тарасенко зарабатывает себе будущий контракт 6-ти летний на 40-45 лямов. Вопрос в каком клубе?)
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Очень полезный, очень надёжный и оч результативный игрок, с хорошим кубковым опытом. Даже 16.01 дали игровое время))))
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Якушевич
Ты шутишь?) никто ему такой срок не даст. Учитывая его медицинскую карту, и стиль игры . Самый максимум это 3 года по 5 миллионов
Последние 3 сезона здоровье норм, стата норм, потолок зп растет. хорошо бабла должны отвалить)
+2
0
+2
Ответ Альберт Кот
Тарасенко зарабатывает себе будущий контракт 6-ти летний на 40-45 лямов. Вопрос в каком клубе?)
Ты шутишь?) никто ему такой срок не даст. Учитывая его медицинскую карту, и стиль игры . Самый максимум это 3 года по 5 миллионов
+3
-2
+1
Хоть Филадельфия и проиграла, но могли бы Замуле дать первую звезду!
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Ответ samus13
Джозеф зарешал в голевом моменте не меньше, чем Володя
как там Пинто с ними в звене сыграл?
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Ответ Kolyamba39
как там Пинто с ними в звене сыграл?
для игры после долгого перерыва - очень неплохо.
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Ответ Альберт Кот
Тарасенко зарабатывает себе будущий контракт 6-ти летний на 40-45 лямов. Вопрос в каком клубе?)
На 6 лет ему могут дать только если 4-5 млн кэп-хит под кепкой будет занимать. А так, скорее 6-7 млн на 3-4 года, вполне, правда не в контендере.
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Ответ Febanacci-88
На 6 лет ему могут дать только если 4-5 млн кэп-хит под кепкой будет занимать. А так, скорее 6-7 млн на 3-4 года, вполне, правда не в контендере.
Щас кроме Сан-Хосе любая команда контендер) как минимум потенциальный.
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Ответ TR31HK
И что там с мед картой плохо? Не путай травматичность, которой не отличался никогда Владимир, не играя в России, не за СЛ, его и назвали русский танк, с неправильными операциями назначенными клубом и сделанными не так. Его вины полностью нет в этом, аналогичная ситуация была и с Сидом, но он звезда, перед ним извинились, а перед Владимиром не стали, не то имя, вот он и ушёл. И снова играет без травм годы уже! Мед карта у него по причине клуба, неправильных операций клуба и восстановления, а травмам он никогда не был подвержен!
Лига очень быстрая стала. Он не вывезет после 35 лет эту интенсивность. Тем более со своими лишними килограммами
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