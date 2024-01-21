Тарасенко – первая звезда матча против «Филадельфии». Форвард «Оттавы» забил победный гол на 56-й минуте – у него 31 балл в 40 играх сезона НХЛ
Владимир Тарасенко забил 12-й гол в сезоне НХЛ.
«Оттава» победила «Филадельфию» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский нападающий стал автором победного гола «Сенаторс» в этой игре. На 16-й минуте в третьем периоде Владимир Тарасенко забил гол, сделав счет 4:3.
Форвард признан первой звездой игры.
Тарасенко также нанес два броска по воротам и набрал показатель полезности «плюс 2», проведя на льду 15 минут и 19 секунд (2:14 – в большинстве).
Нападающий набрал 31 (12+19) балл при полезности «плюс 15» в 40 матчах нынешнего чемпионата НХЛ.