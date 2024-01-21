Роналду о том, что Месси получил The Best, играя в США: «Привык к этому. Знаю, как все работает»

Криштиану Роналду высказался о том, что Лео Месси получил The Best, играя в США.

– Вас беспокоит, что на чемпионат Саудовской Аравии обращают меньше внимания? Например, недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США, а ведь тоже не так популярна в Европе.

– Я привык к этому. Знаю, как работают все эти организации.

Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел, – сказал нападающий « » и сборной Португалии.

Роналду о «Золотом мяче» и The Best: «Эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Просто я больше не верю в них»