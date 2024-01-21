Роналду о том, что Месси получил The Best, играя в США: «Привык к этому. Знаю, как все работает»
Криштиану Роналду высказался о том, что Лео Месси получил The Best, играя в США.
– Вас беспокоит, что на чемпионат Саудовской Аравии обращают меньше внимания? Например, Лионель Месси недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США, а ведь МЛС тоже не так популярна в Европе.
– Я привык к этому. Знаю, как работают все эти организации.
Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.
Роналду о «Золотом мяче» и The Best: «Эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Просто я больше не верю в них»
в 2013 на себе ощутил
Лучше бы молчал, как говорится
-Я смирился,что Месси лучший футболист в истории
Дядя, ты всю карьеру построил вокруг золотых мячей, это долгое время создавало видимость борьбы с Месси, но когда ты и эту борьбу проиграл, ты вдруг разлюбил эти награды и вообще не знаю, не смотрел.
Теперь у Роналду новый критерий оценивания, называется он «гол есть гол» и «чемпионат СА лучше французского, я знаю что говорю».
Теперь лучший тот, кто больше забил в пустыне, Роня врать не будет.
Командные трофеи:
Месси - 44
Роналу - 34
Золотые бутсы:
Месси - 6
Роналду - 4
В целом, не понимаю претензий именно к Месси, не он голосовал за себя, а капитаны и тренера (кстати, он даже публикации в соц сетях не сделал после победы).
Да и одной наградой больше, одной наградой меньше, для Месси уже это давно не имеет значения.
Месси наслаждается своей жизнью, но всё же у него еще остались цели и мечты (если можно так сказать) до конца карьеры я думаю он бы хотел взять МЛС, взять еще одну Копу Америки, выступить на ЧМ 2026, если на тот момент он будет в хорошей форме и скорее всего всё таки вернуться в Барселону и закончить карьеру в своём родном клубе, в своём доме, как и фанаты Барселоны, это маловероятно, но возможно.