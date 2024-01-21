Роналду о том, что Месси получил The Best, играя в США: «Привык к этому. Знаю, как все работает»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси ФИФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами The Best Футбол

Криштиану Роналду высказался о том, что Лео Месси получил The Best, играя в США.

– Вас беспокоит, что на чемпионат Саудовской Аравии обращают меньше внимания? Например, Лионель Месси недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США, а ведь МЛС тоже не так популярна в Европе.

– Я привык к этому. Знаю, как работают все эти организации.

Если честно, церемонию вручения наград The Best я не смотрел, – сказал нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии.

Роналду о «Золотом мяче» и The Best: «Эти награды теряют авторитет. Это не значит, что Месси не заслужил приз. Просто я больше не верю в них»

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304 комментария
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То есть когда сам Роналду получает левую премию, придуманную агентом лично для него - это справедливо, всеобщее признание. Все остальные премии, которые получает не он - фигня, награды теряют авторитет. Очень удобная позиция!
+317
-85
+232
Ответ Ебздрогыч
То есть когда сам Роналду получает левую премию, придуманную агентом лично для него - это справедливо, всеобщее признание. Все остальные премии, которые получает не он - фигня, награды теряют авторитет. Очень удобная позиция!
Логика 14-летнего ,как и тело 😁
+161
-24
+137
Знаю, как это работает
в 2013 на себе ощутил
+153
-34
+119
Открыл бы секрет, почему все игроки, тренеры, спортивные журналисты и фанаты ставили Месси на 1 и 2 место) список так-то открытый.
Лучше бы молчал, как говорится
+97
-19
+78
Надо было сказать
-Я смирился,что Месси лучший футболист в истории
+63
-10
+53
Вечно второй опять кидается на Месси, классика)
+61
-14
+47
Ответ Ебздрогыч
То есть когда сам Роналду получает левую премию, придуманную агентом лично для него - это справедливо, всеобщее признание. Все остальные премии, которые получает не он - фигня, награды теряют авторитет. Очень удобная позиция!
Самое смешное - это когда он заикнулся про то, что ЗБ объективнее ЗМ, когда лидировал по бутсам. Ну, Лео поднапрягся и сделал 6:4. После этого про ЗБ клубничный ни разу не вспоминал🤓
+48
-9
+39
что эта обижанка несет ))
+41
-7
+34
Ответ TiGra
Открыл бы секрет, почему все игроки, тренеры, спортивные журналисты и фанаты ставили Месси на 1 и 2 место) список так-то открытый. Лучше бы молчал, как говорится
Очевидно же, Месси всем занес бабок🤣
+39
-8
+31
Роналду обрушился с критикой на золотой мяч и The Best, когда понял, что больше никогда не попадает даже в номинацию.

Дядя, ты всю карьеру построил вокруг золотых мячей, это долгое время создавало видимость борьбы с Месси, но когда ты и эту борьбу проиграл, ты вдруг разлюбил эти награды и вообще не знаю, не смотрел.

Теперь у Роналду новый критерий оценивания, называется он «гол есть гол» и «чемпионат СА лучше французского, я знаю что говорю».
Теперь лучший тот, кто больше забил в пустыне, Роня врать не будет.
+35
-9
+26
Ответ kaka10
Знаю, как это работает в 2013 на себе ощутил
Да и в 2014-м пострадал, чивоужтам. #весьмирпротивменя
+31
-7
+24
Ну вот зачем..
+26
-3
+23
В таком случае, почему бы не отказаться публично от всех подобных наград??? Было бы очень по мужски... Но все эти высказывания похожи на детскую досаду и обиду.
+24
-2
+22
Ответ Виктор Победов
Роналду великий, бесспорно. Но его зависть.. Хотя не будь у него такого характер, не добился бы таких результатов
Многие же добивались таких результатов и с нормальным характером)
+31
-9
+22
The best вручали за период 19 декабря 2022 - 20 августа 2023. Месси дебютировал в МЛС в конце августа, но журналист говорит "Лионель Месси недавно выиграл The Best, хотя почти весь год играл в США"
+32
-10
+22
Ответ danik 258808
Комментарий скрыт
Ну хотя бы играл в Европе, выиграл топ лигу с хорошей статистикой. Почему же журналист врет и говорит, что Лео весь год играл в МЛС?)
+25
-6
+19
Окей, не считаем индивидуальные награды, которые вручаются методом голосования.

Командные трофеи:
Месси - 44
Роналу - 34

Золотые бутсы:
Месси - 6
Роналду - 4
+27
-8
+19
вопрос некорректный - Месси не играл "почти весь год" в США. сколько там - месяца 3? бОльшую часть сезона он провел в Л1, как-никак.
+19
-2
+17
Роналду великий, бесспорно. Но его зависть.. Хотя не будь у него такого характер, не добился бы таких результатов
+31
-14
+17
Интересно, за сколько наносекунд он доберется до Швейцарии, если у него в следующем году будут реальные шансы на эту премию?
+15
-2
+13
Ответ yrok77
Комментарий скрыт
Ну ты хоть на минусы всегда успеваешь)
+16
-3
+13
При всем моём уважении к Роналду, но он и сам не все свои награды получил заслуженно.
В целом, не понимаю претензий именно к Месси, не он голосовал за себя, а капитаны и тренера (кстати, он даже публикации в соц сетях не сделал после победы).
Да и одной наградой больше, одной наградой меньше, для Месси уже это давно не имеет значения.
Месси наслаждается своей жизнью, но всё же у него еще остались цели и мечты (если можно так сказать) до конца карьеры я думаю он бы хотел взять МЛС, взять еще одну Копу Америки, выступить на ЧМ 2026, если на тот момент он будет в хорошей форме и скорее всего всё таки вернуться в Барселону и закончить карьеру в своём родном клубе, в своём доме, как и фанаты Барселоны, это маловероятно, но возможно.
+16
-4
+12
Так надо было оставаться в МЮ и забивать там 50+ голов.
+13
-1
+12
Ответ VERBLYUD
Окей, не считаем индивидуальные награды, которые вручаются методом голосования. Командные трофеи: Месси - 44 Роналу - 34 Золотые бутсы: Месси - 6 Роналду - 4
у Рональду 3,5 ЗБ одна золотая бутса была не чистая, а напополам с Суаресом
+17
-5
+12
Ответ AiDaGaRi
Многие же добивались таких результатов и с нормальным характером)
кто?
+13
-2
+11
Ещё бы ты не знал, стырив на халяву столько ЗМ из-под носа у настоящих победителей 🤣
+13
-2
+11
Ответ Diego 95
Комментарий скрыт
Месси с отрывом опередил Холланда в голосовании фанатом и капитанов. За счёт этого опередил в общем голосовании и выиграл The Best. В чем позор? Роналду по голосованию фанатов выиграл - заслуженно. Месси - позор, да?
+10
-1
+9
Ответ Romanian_Daddy
Комментарий скрыт
пиар-проект это Роналду, и ты это прекрасно знаешь
+9
-1
+8
Надо же, Криша до сих пор бомбит, от наград Месси. Ему просто нужно отпустить от себя, все, что касается Лео...))
+9
-2
+7
Ответ Qotik
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Я написал на 1 и 2 место. Что не так?)
+7
0
+7
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