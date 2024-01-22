Романов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ. У защитника «Айлендерс» 12 очков и «+13» в 46 играх

Теги Айлендерс Даллас НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов забросил 5-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Защитник «Айлендерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (3:2 ОТ). 

В активе 24-летнего россиянина 12 (5+7) очков в 46 играх сезона при полезности «+13» (второй показатель в команде) и среднем времени на льду 22:32. 

Сегодня Романов (23:39, 2:45 – в меньшинстве, «+2») нанес 2 броска в створ, сделал 3 блока и 1 перехват, применил 1 силовой прием. 

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1 комментарий
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Забил, как заправский нападающий.
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