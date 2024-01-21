Кубок России. Большой масс-старт. Латыпов, Логинов, Бабиков, Поварницын, Гараничев, Лазовский, Поршнев пробегут гонку

Теги сборная России результаты Кубок России сборная Беларуси Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Ильназ Мухамедзянов Никита Поршнев Василий Томшин Роман Еремин Дмитрий Лазовский Рустам Каюмов Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Александр Корнев Евгений Сидоров Иван Тулатин Павел Белько Биатлон

21 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске пройдет мужской масс-старт.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Мужчины

Большой масс-старт

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция –  Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.

Старт-лист 

1. Эдуард Латыпов 

2. Кирилл Бажин

3. Евгений Сидоров

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

5. Максим Воробей (Беларусь)

6. Иван Тулатин (Беларусь)

7. Александр Логинов

8. Антон Бабиков

9. Александр Поварницын

11. Евгений Гараничев

13. Рустам Каюмов

14. Ильназ Мухамедзянов

15. Роман Еремин

18. Василий Томшин

19. Александр Корнев

20. Кирилл Стрельцов

21. Павел Белько (Беларусь)

26. Никита Поршнев

27. Михаил Бурундуков

34. Евгений Емерхонов

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске

18 комментариев
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Кукушка у комментатора совсем поехала?
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Сколько же в Гу г...
+5
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+5
Дима конечно за наш биатлон всей душой болеет, это понятно. Но наверное, коли уж орги молчат пока о ситуации с допуском белорусов, так наверное есть с этим какие-то технические сложности...?! Уж не думаю я, что боимся конкуренции. Не в этом дело. Уж больно мелочно. Гу дурь плетет. И похоже просто вистов себе набирает, без устали мусоля эту тему...
+5
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+5
Опять Гу понесло.
+3
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Есть такая профессия - не мешки ворочать.
+3
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Как же губер достал, приходится смотреть без звука.
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Ответ Рыжая Белка
Кукушка у комментатора совсем поехала?
Очередное обострение.
+3
0
+3
Когда уже уберут говорящего попугая из эфира Матч ТВ???
+4
-2
+2
Зря Эдик грейдером работает, по целине прет. Меняться надо
+2
0
+2
Ответ Angry_bear
Дима конечно за наш биатлон всей душой болеет, это понятно. Но наверное, коли уж орги молчат пока о ситуации с допуском белорусов, так наверное есть с этим какие-то технические сложности...?! Уж не думаю я, что боимся конкуренции. Не в этом дело. Уж больно мелочно. Гу дурь плетет. И похоже просто вистов себе набирает, без устали мусоля эту тему...
По себе судит. И явно не за российский биатлон он топит.
+2
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+2
А на Иродова с Емерхоновым смотреть не будем, да? Только на Кошина?
Он не понимает, что оскорбляет и наших, и белорусов?
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Ответ Angry_bear
Халили и Серохвостов не бегут опять
У них все силу уходят на подготовку к великим стартам спартакиады.
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Даже 60 человек нет в старт листе(((
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Халили и Серохвостов не бегут опять
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Предположу, что победят белорусы..
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И как же они толпой сейчас побегут в такой каше?! Похоже после тяжёлой трассы промахов будет прилично. А вот белорусы - хорошие стрелки, последим за ними.
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