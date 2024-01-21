Кубок России. Большой масс-старт. Латыпов, Логинов, Бабиков, Поварницын, Гараничев, Лазовский, Поршнев пробегут гонку
21 января на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске пройдет мужской масс-старт.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
4-й этап
Ижевск
Мужчины
Большой масс-старт
Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета.
Старт-лист
2. Кирилл Бажин
3. Евгений Сидоров
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь)
5. Максим Воробей (Беларусь)
6. Иван Тулатин (Беларусь)
8. Антон Бабиков
9. Александр Поварницын
11. Евгений Гараничев
13. Рустам Каюмов
14. Ильназ Мухамедзянов
15. Роман Еремин
18. Василий Томшин
19. Александр Корнев
20. Кирилл Стрельцов
21. Павел Белько (Беларусь)
26. Никита Поршнев
27. Михаил Бурундуков
34. Евгений Емерхонов
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске
Он не понимает, что оскорбляет и наших, и белорусов?