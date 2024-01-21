Кубок мира. Масс-старт. Тандревольд, Брезаз-Буше, Виттоцци, Эльвира и Ханна Оберг, Симон, Пройс, Жанмонно пробегут гонку

21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Масс-старт

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения 21 января, 16.45

Стартовый лист