Кубок мира. Масс-старт. Тандревольд, Брезаз-Буше, Виттоцци, Эльвира и Ханна Оберг, Симон, Пройс, Жанмонно пробегут гонку
21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Женщины
Масс-старт
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko.
- Дата проведения
- 21 января, 16.45
Этап 6, Антхольц, Италия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Ингрид Ланмарк Тандревольд
|2
|Жюстин Брезаз-Буше
|3
|Лиза Виттоцци
|4
|Эльвира Оберг
|5
|Жюлия Симон
|6
|Франциска Пройс
|7
|Лу Жанмонно
|8
|Лена Хекки-Гросс
|9
|Каролине Кноттен
|10
|Ванесса Фойгт
|11
|Юни Арнеклейв
|12
|Муна Брурссон
|13
|Ханна Оберг
|14
|Янина Хеттих-Вальц
|15
|Линн Перссон
|16
|Анна Магнуссон
|17
|Анамария Лампич
|18
|Софи Шово
|19
|Марит Скуган
|20
|Тереза Воборникова
|21
|Джессика Йислова
|22
|Юлия Джима
|23
|Туули Томингас
|24
|Маркета Давидова
|25
|Доротея Вирер
|26
|Ида Лиен
|27
|Анастасия Меркушина
|28
|Жилонн Гигонна
|29
|Ирина Петренко (Варвинец)
|30
|Аита Гаспарин