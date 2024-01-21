Кубок мира. Масс-старт. Тандревольд, Брезаз-Буше, Виттоцци, Эльвира и Ханна Оберг, Симон, Пройс, Жанмонно пробегут гонку

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен результаты сборная Швеции жен сборная Италии жен Доротея Вирер сборная Словении жен сборная Чехии жен сборная Швейцарии жен масс-старт (жен) Франциска Пройс Анамария Лампич Линн Перссон Ханна Оберг Муна Брурссон Лиза Виттоцци Жюстин Брезаз-Буше Анна Магнуссон Жюлия Симон Лена Хекки-Гросс Ингрид Ланмарк Тандревольд Янина Хеттих-Вальц Маркета Давидова Лу Жанмонно Каролине Кноттен Ванесса Фойгт Эльвира Оберг Софи Шово Юни Арнеклейв Марит Скуган Антхольц Биатлон

21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет женский масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Женщины

Масс-старт

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko. 

Дата проведения
21 января, 16.45
Онлайн гонки

Этап 6, Антхольц, Италия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Ингрид Ланмарк Тандревольд
2  Жюстин Брезаз-Буше
3  Лиза Виттоцци
4  Эльвира Оберг
5  Жюлия Симон
6  Франциска Пройс
7  Лу Жанмонно
8  Лена Хекки-Гросс
9  Каролине Кноттен
10  Ванесса Фойгт
11  Юни Арнеклейв
12  Муна Брурссон
13  Ханна Оберг
14  Янина Хеттих-Вальц
15  Линн Перссон
16  Анна Магнуссон
17  Анамария Лампич
18  Софи Шово
19  Марит Скуган
20  Тереза Воборникова
21  Джессика Йислова
22  Юлия Джима
23  Туули Томингас
24  Маркета Давидова
25  Доротея Вирер
26  Ида Лиен
27  Анастасия Меркушина
28  Жилонн Гигонна
29  Ирина Петренко (Варвинец)
30  Аита Гаспарин
12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лизка сегодня была в ударе в эстафете - надеюсь и завтра покажет себя - да и стадион за нее болеет. Дорка еще не в форме - ей будет тяжело.
+4
-1
+3
Королева масстартов из той самой тим, покажет себя сегодня.
0
0
0
Пройс и Хеттих-Вальц говорят гонку всё-таки пропустят. Что-то немок не тем кормили, сначала Селина с расстройством ЖКТ инди пропустила, теперь двое пропустят масс-старт
0
0
0
Ответ Аркаимец
Королева масстартов из той самой тим, покажет себя сегодня.
Сегодня были какие-нибудь видения?
0
0
0
Ответ тот еще школьник
Сегодня были какие-нибудь видения?
Из бункера привезли фуру арбидола и лоперамида . Хватит всем.
0
0
0
Ответ Аркаимец
Из бункера привезли фуру арбидола и лоперамида . Хватит всем.
Завязывай с высоко-процентным , пора на квас переходить..😁
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Завязывай с высоко-процентным , пора на квас переходить..😁
Арака алга.
0
0
0
Ответ Аркаимец
Арака алга.
Сейчас на обед, потом глянем гоночку.. Не пропадай, а то вчера искал тебя во время немецкого триумфа..😁
0
0
0
Ответ Ринат Акылтасов
Пройс и Хеттих-Вальц говорят гонку всё-таки пропустят. Что-то немок не тем кормили, сначала Селина с расстройством ЖКТ инди пропустила, теперь двое пропустят масс-старт
откуда инфа про Пройсс?
0
0
0
Ответ Тьерри Анри
откуда инфа про Пройсс?
Сначала просто в паблике в вк увидел новость про это, а теперь и в старт-листе её с Яниной действительно нет.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий