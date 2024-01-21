Кубок мира. Масс-старт. Тарьей и Йоханнес Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен, Долль, Джакомель, Понсилуома, Жаклен выступят в масс-старте

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Италии сборная Швейцарии Тарьей Бо сборная Латвии Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль масс-старт Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Кентен Фийон-Майе Фабьен Клод Эмильен Жаклен Себастьян Самуэльссон Юстус Штрелов Мартин Понсилуома Филипп Наврат Эндре Стремсхайм Йоханнес Дале-Шевдал Стурла Хольм Лагрейд Томмазо Джакомель Себастьян Штальдер Дидье Бьона Биатлон

21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko. 

 

Дата проведения
21 января, 14.30
Онлайн гонки

Этап 6, Антхольц, Италия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Тарьей Бо
3  Йоханнес Дале-Шевдал
4  Стурла Хольм Лагрейд
5  Эндре Стремсхайм
6  Ветле Шостад Кристиансен
7  Мартин Понсилуома
8  Бенедикт Долль
9  Томмазо Джакомель
10  Йоханнес Кюн
11  Филипп Наврат
12  Юстус Штрелов
13  Себастьян Самуэльссон
14  Эмильен Жаклен
15  Себастьян Штальдер
16  Эрик Перро
17  Кентен Фийон-Майе
18  Фабьен Клод
19  Андрей Расторгуев
20  Дидье Бьона
21  Флоран Клод
22  Филипп Хорн
23  Вебьорн Сорум
24  Никлас Хартвег
25  Яков Фак
26  Данило Ритмюллер
27  Артем Прима
28  Роман Реес
29  Отто Инвениус
30  Йеспер Нелин
8 комментариев
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Йося, вперед! Стреляй, как и в индивидуалке!
+9
-6
+3
За Андрея Расторгуева
+3
0
+3
7 немцев и 7 норвежцев. Красота какая...
+3
-2
+1
За Сёрума. Остальные и так победят.
+3
-2
+1
Ответ Лжетрофеич
За Сёрума. Остальные и так победят.
Сегодня решил поболеть за Стурлу, вечно второй, обидно ж)))) А Йося итак свое в гонке не упустит(минимум подиум)
+3
-2
+1
Юстус победит, на последнем рубеже шмальнёт быстрее всех и убежит в отрыв..😁👌
0
0
0
Ответ Элси Ринген
7 немцев и 7 норвежцев. Красота какая...
хорн вроде заболел и уехал, так что немцев 6, думаю
+1
-1
0
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