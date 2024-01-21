Кубок мира. Масс-старт. Тарьей и Йоханнес Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен, Долль, Джакомель, Понсилуома, Жаклен выступят в масс-старте
21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт.
Кубок мира по биатлону-2023/24
6-й этап
Антхольц, Италия
Мужчины
Масс-старт
Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko.
- Дата проведения
- 21 января, 14.30
Этап 6, Антхольц, Италия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Тарьей Бо
|3
|Йоханнес Дале-Шевдал
|4
|Стурла Хольм Лагрейд
|5
|Эндре Стремсхайм
|6
|Ветле Шостад Кристиансен
|7
|Мартин Понсилуома
|8
|Бенедикт Долль
|9
|Томмазо Джакомель
|10
|Йоханнес Кюн
|11
|Филипп Наврат
|12
|Юстус Штрелов
|13
|Себастьян Самуэльссон
|14
|Эмильен Жаклен
|15
|Себастьян Штальдер
|16
|Эрик Перро
|17
|Кентен Фийон-Майе
|18
|Фабьен Клод
|19
|Андрей Расторгуев
|20
|Дидье Бьона
|21
|Флоран Клод
|22
|Филипп Хорн
|23
|Вебьорн Сорум
|24
|Никлас Хартвег
|25
|Яков Фак
|26
|Данило Ритмюллер
|27
|Артем Прима
|28
|Роман Реес
|29
|Отто Инвениус
|30
|Йеспер Нелин