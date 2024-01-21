Кубок мира. Масс-старт. Тарьей и Йоханнес Бо, Лагрейд, Дале-Шевдал, Кристиансен, Долль, Джакомель, Понсилуома, Жаклен выступят в масс-старте

21 января на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце пройдет мужской масс-старт.

Кубок мира по биатлону-2023/24

6-й этап

Антхольц, Италия

Мужчины

Масс-старт

Начало – 14.30 по московскому времени, прямая трансляция – на Eurovision Sport и Okko.

Дата проведения 21 января, 14.30

Стартовый лист