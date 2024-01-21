НБА. «Клипперс» принимают «Бруклин», «Финикс» встретится дома с «Индианой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

« » принимают в Лос-Анджелесе « ».

« », который одержал четыре победы подряд, встретится дома с «Индианой».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.