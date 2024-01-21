НБА. «Клипперс» принимают «Бруклин», «Финикс» встретится дома с «Индианой» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.
«Клипперс» принимают в Лос-Анджелесе «Бруклин».
«Финикс», который одержал четыре победы подряд, встретится дома с «Индианой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
- Клипперс
- Мэнн (9), Харден (2), Ленард (2), Пламли (2), Джордж (0) – старт; Уэстбрук (6), Коффи (3), Пауэлл (3), Тайс (2).
- Бруклин
- Бриджес (11), Динуидди (5), Клэкстон (4), Финни-Смит (0), К. Джонсон (0) – старт; Смит (9), Томас (6), Уокер (5), Уотфорд (2), О'Нил (0).
- Дата проведения
- 22 января, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 22 января, 02.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 22 января, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 22 января, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 22 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В общем, ждём заявления лиги, чтобы понять как все договорились между собой по перенесенным играм.
Это будет огнище! 💣💥
Этот Пламли самое натуральное бревно.
Я в общем это к тому, что если считать Биллапса физруком, то можно и Попович также называть, и если цепочку раскрутить дальше, то мы придем к выводам, что вся лига - лига физруков)