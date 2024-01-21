НБА. «Клипперс» принимают «Бруклин», «Финикс» встретится дома с «Индианой» и другие матчи

Теги результаты Бостон Денвер Хьюстон Индиана Клипперс Лейкерс Майами Бруклин Орландо Финикс Портленд НБА Вашингтон Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся шесть матчей.

«Клипперс» принимают в Лос-Анджелесе «Бруклин».

«Финикс», который одержал четыре победы подряд, встретится дома с «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

Клипперс – Бруклин 29:42 (2 четверть)
Дата проведения
21 января, 23.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Клипперс
Мэнн (9), Харден (2), Ленард (2), Пламли (2), Джордж (0) – старт; Уэстбрук (6), Коффи (3), Пауэлл (3), Тайс (2).
Бруклин
Бриджес (11), Динуидди (5), Клэкстон (4), Финни-Смит (0), К. Джонсон (0) – старт; Смит (9), Томас (6), Уокер (5), Уотфорд (2), О'Нил (0).

Вашингтон – Денвер
Дата проведения
22 января, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Орландо – Майами
Дата проведения
22 января, 02.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Бостон
Дата проведения
22 января, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Финикс – Индиана
Дата проведения
22 января, 04.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Портленд
Дата проведения
22 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев
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Ответ xamer 9
Не сломались, лига дала им проститься с тренером и вкатиться в сезон матчем с Атлантой 25 января.
Поглядел на их оставшееся расписание, непонятно куда они будут впихивать перенесенные игры, все и так плотно, больше, чем 2 дня без игр подряд отрезков нет, бэк-ту-бэков и без того хватает. Ох и сложно будет, плей-ин им похоже не светит.
+12
0
+12
Ответ reload
Где ГСВ сломались что ли?
Не сломались, лига дала им проститься с тренером и вкатиться в сезон матчем с Атлантой 25 января.
+3
0
+3
Ответ reload
Где ГСВ сломались что ли?
Да пох на Гсв, где Лука и Кайри? Кайри долго молчит. Что-то тут не чисто) ждем какое нибудь ’интересное’ заявление
+3
0
+3
Ответ Xellos Sama
Да пох на Гсв, где Лука и Кайри? Кайри долго молчит. Что-то тут не чисто) ждем какое нибудь ’интересное’ заявление
Что я пропустил за Кайри????
+3
0
+3
Ответ Fungus_Amongus
Поглядел на их оставшееся расписание, непонятно куда они будут впихивать перенесенные игры, все и так плотно, больше, чем 2 дня без игр подряд отрезков нет, бэк-ту-бэков и без того хватает. Ох и сложно будет, плей-ин им похоже не светит.
Согласен, тоже посмотрел расписание, так если глянуть последние 4 игры сезона, так там вообще жесть: 10,12,13,14 апреля игры еще с тремя главными конкурентами, так кроме того лига может еще и 15 числа игру добавить перенесенную с Далласом (с Ютой скорее всего не сделают, там уже 14 числа игра с Ютой есть).
В общем, ждём заявления лиги, чтобы понять как все договорились между собой по перенесенным играм.
+2
0
+2
Где ГСВ сломались что ли?
+3
-2
+1
ЛаЛ - Портленд, главная интрига ночи. Чувствую будет заруба.
+1
0
+1
В "Крипто.ком" великая битва двух физруков.
Это будет огнище! 💣💥
+2
-1
+1
Ответ xamer 9
Не знаю, по мне так состав у Портленда сопоставим с составом САС, с учетом пропуска игр лидерами Блейзерс (Анферни пропустил 22 игры, Шарп+Брогдон+Эйтон пропустили 34 игры на троих, а это почти все сыгранные игры). То есть Блейзерс нехило так приходится придумывать новые сочетания постоянно, и несмотря на это умудряются даже серии из пары побед подряд выигрывать. Я в общем это к тому, что если считать Биллапса физруком, то можно и Попович также называть, и если цепочку раскрутить дальше, то мы придем к выводам, что вся лига - лига физруков)
Плохое сравнение, Попович брал гайки и его Сперс долгое время были в лидерах НБА. Биллапс физрук без опыта, он даже команду с Лиллардом не вывел в плей-ин. О какой работе мы говорим со статой 72-133. Это Сайлас 2.0, просто состав ПТБ не настолько плох, чтобы прям как Детройт играть. Почему САС не играют лучше это хороший вопрос, ресурсы для этого имеются. К примеру Попович выводил Сперс в плей-ин с парой Деджонте/Джонсон. Ну и ничего, нормально понюхали игры на вылет. Никто не может мне объяснить чем руководствовался Олши взяв его с опытом ассистента в 10 месяцев. Ну хоть этого старого маразматика поперли из клуба через пол года, уже за это Чонси спасибо.
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Сегодня Пул выстрельнет!
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Я может чего-то не понимаю, но почему Лю предпочитает Пламли вместо Тайса.
Этот Пламли самое натуральное бревно.
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пятёрка Нетс, где самый высокий- Уотфорд, у которого... 203 см, если не ошибаюсь, и его возможности даже для тяжёлого форварда вызывают вопросы- это сильно. понятно, что это из-за травмы Шарпа, но почему так маринуется Джайлз?
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Ответ Givi Shotadze
Что я пропустил за Кайри????
Я последний раз слышал, как хрустели его кости, когда Леброн его переехал🤴🏾
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Ответ xamer 9
Согласен, тоже посмотрел расписание, так если глянуть последние 4 игры сезона, так там вообще жесть: 10,12,13,14 апреля игры еще с тремя главными конкурентами, так кроме того лига может еще и 15 числа игру добавить перенесенную с Далласом (с Ютой скорее всего не сделают, там уже 14 числа игра с Ютой есть). В общем, ждём заявления лиги, чтобы понять как все договорились между собой по перенесенным играм.
Наверное можно впихнуть около МВЗ.
0
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Ответ Ryan T.
В "Крипто.ком" великая битва двух физруков. Это будет огнище! 💣💥
Не знаю, по мне так состав у Портленда сопоставим с составом САС, с учетом пропуска игр лидерами Блейзерс (Анферни пропустил 22 игры, Шарп+Брогдон+Эйтон пропустили 34 игры на троих, а это почти все сыгранные игры). То есть Блейзерс нехило так приходится придумывать новые сочетания постоянно, и несмотря на это умудряются даже серии из пары побед подряд выигрывать.
Я в общем это к тому, что если считать Биллапса физруком, то можно и Попович также называть, и если цепочку раскрутить дальше, то мы придем к выводам, что вся лига - лига физруков)
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Ответ Столичный Чел
Я может чего-то не понимаю, но почему Лю предпочитает Пламли вместо Тайса. Этот Пламли самое натуральное бревно.
они оба брёвна) но Пламли и в защите, и на щите посильнее. а для атаки у ЛАК есть достаточно персонажей в старте.
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