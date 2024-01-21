«Зенит» рассматривает Хлусевича, Тикнизяна и Скопинцева на замену Круговому (Sport24)

Теги Спартак Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Данил Круговой Наир Тикнизян Даниил Хлусевич Юрий Горшков Футбол

«Зенит» интересуется Наиром Тикнизяном, Даниилом Хлусевичем и Дмитрием Скопинцевым.

Петербуржцы рассматривают левых защитников «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» соответственно в качестве замены Данилу Круговому, переведенному в «Зенит-2» в связи с летним переходом в ЦСКА, сообщает Sport24.

По данным источника, в шорт-лист «Зенита» также входит Юрий Горшков из «Крыльев Советов».

Сине-бело-голубые рассчитывают подписать либо игрока с российским паспортом, либо того, кто не будет считаться легионером в Мир РПЛ.

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111 комментариев
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Самый простой вариант это Жиркова попросить реанимировать карьеру.
+101
-3
+98
Из Питера долго ехать до Останкино так то, Наир на такое не пойдет. Скопинцев может, ему не привыкать на банке да еще и за евро. Хлусевич же из спартака вы чего, Зарема расстроится.
+88
-13
+75
Ответ Spartakus1984
Думаю все они пошлют зенит куда по дальше.Кому нужна учесть Кругового?
учЕсть это сильно сказано!))
+51
-4
+47
зенит купит всех троих 🤣
надо же как то Физруку чемпионство взять
+59
-34
+25
Миллер попросит пару паспортов бразильцам и все...зачем в португалоговорящей команде русская речь?
+27
-4
+23
Ответ Дмитрий9779
Лимит?
При посадке в самолёт вручить паспорт РФ и готово))
+20
-3
+17
Ответ Борис Борисович
Я бы пригласил Горшкова.
И Спивака
+15
0
+15
Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Т9 на телефонах был лет 15 назад, сейчас на андроиде и iOS умный ввод, который по идее должен у вот таких писарей делать их правописание более качественным
+12
-1
+11
Ответ Дмитрий9779
Тикнизяну надо жену возить на работу,Скопинцев итак не основной в Динамо,Хлусевич тоже не основа КБ.
Скопинцев 17 из 18 матчей отбегал по 90 минут. Кто ж тогда основной?
+9
0
+9
Перевожу на русский: замена Круговому это сидение в запасе под Сантосом? Ну ща очередь выстроится)
+14
-5
+9
Опять пошли крысятничать по ПЛ, все не угомоняться демоны)) своих нужно выращивать, не умеет Семак, возьмите ему в помощь настоящего тренера.
+18
-11
+7
Ответ Владислав Бондарчук
Из Питера долго ехать до Останкино так то, Наир на такое не пойдет. Скопинцев может, ему не привыкать на банке да еще и за евро. Хлусевич же из спартака вы чего, Зарема расстроится.
С чего бы это Скопинцеву "не привыкать на банке", если он последние 2 сезона играет в основе почти без замен?
+7
0
+7
Проще ещё одного бразила взять.
+13
-7
+6
Ответ MikhaL
Самый простой вариант это Жиркова попросить реанимировать карьеру.
На лавке и в 40 лет сидеть можно, ещё и платить будут.
+6
0
+6
Ответ Spartakus1984
Много лет играет за Спартак,где он похоронил ее?Постарел просто жора
Что то рано стареть начал защитник. 😁
+5
0
+5
Ответ mopping 2009
Как по мне лучше всего подходит Скопинцев.
Сомнительно, но okay
+6
-2
+4
это те, о ком говорил Орлов?)
+5
-1
+4
Ответ Oleg Olegov
И Спивака
Ну и Лепехина тогда уж
+4
0
+4
Ответ Денис Оськин
Они могут хоть Карвахаля рассматривать, дорога у них одна: ноунейм из Бразилии за 20 миллионов
Это для тебя бразильцы - ноунеймы. Интересно, а в Бразилии хоть кто-то знает хотя бы одного футболиста из Спартака? Или даже, что существует на свете такой клуб?
+4
0
+4
Ответ Владислав Бондарчук
Из Питера долго ехать до Останкино так то, Наир на такое не пойдет. Скопинцев может, ему не привыкать на банке да еще и за евро. Хлусевич же из спартака вы чего, Зарема расстроится.
На "Красной стреле" будет возить
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0
+3
Ответ Олег Попов
На "Красной стреле" будет возить
Поздно прибывает.
+3
0
+3
Ответ freeman123
Джикии 31 год. В нашем чемпионате тихоходов ЦЗ играют до пенсии, вспомни Ивановича, Чорлуку, Игнашевича вон даже Семенов играет. Джикия просто лучшие годы губит в Спартаке Горшков намного сильнее Кругового, посмотри его качества и статистику, умник)) Он реально может бороться за основу.
Наверное, переписан Джикия. 😁
+3
0
+3
Я бы пригласил Горшкова.
+5
-2
+3
Не забери ЦСКА Кругового,не было бы сейчас страданий на тему"выраститИ своих"Кстати Скопинцев год провел в молодежке Зенита,не подскажете кто его украл?Сазонова?
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Много лет играет за Спартак,где он похоронил ее?Постарел просто жора
Кто постарел?! Ему 31 год! Он не фланговый игрок, ему ещё лет пять играть в основе!
+3
-1
+2
Ответ ltkmaby
Опять пошли крысятничать по ПЛ, все не угомоняться демоны)) своих нужно выращивать, не умеет Семак, возьмите ему в помощь настоящего тренера.
Мхахаха) болела локомотива, скупившего половину крыльев, рассказывает про «крысятничать по пл», спешите видеть))
+12
-10
+2
Тикнизяна возьмут 👍🏻
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
зенит купит всех троих 🤣 надо же как то Физруку чемпионство взять
да, до этого 5 чемпионств взяли тоже благодаря скупке лимитного шлака из середняков)))
+2
0
+2
Ответ Garikus89
Мхахаха) болела локомотива, скупившего половину крыльев, рассказывает про «крысятничать по пл», спешите видеть))
Боится, что из КС игрока уведут, и им не достанется.
+3
-1
+2
Ответ Доктор Верховцев
Должен же кто-то сидеть под Сантосом. Ну и Алип, например, перестал сидеть под кем-либо, выбил себе место. Что мешало Круговому себе жопу рвать? Стабильная з/п и тёплый плед на крытом стадионе?
А кого вытеснил Алип?) Ловрена? Ракицкого? Или косячника Ренана при помощи лимита?
Сантос стабильно лучший ЛЗ чемпионата, с ним бороться практически нереально.
+4
-2
+2
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