«Зенит» интересуется Наиром Тикнизяном, Даниилом Хлусевичем и Дмитрием Скопинцевым.

Петербуржцы рассматривают левых защитников « », « » и « » соответственно в качестве замены Данилу Круговому, переведенному в «Зенит-2» в связи с летним переходом в ЦСКА, сообщает Sport24.

По данным источника, в шорт-лист « » также входит из «Крыльев Советов».

Сине-бело-голубые рассчитывают подписать либо игрока с российским паспортом, либо того, кто не будет считаться легионером в Мир РПЛ.