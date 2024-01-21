«Зенит» рассматривает Хлусевича, Тикнизяна и Скопинцева на замену Круговому (Sport24)
«Зенит» интересуется Наиром Тикнизяном, Даниилом Хлусевичем и Дмитрием Скопинцевым.
Петербуржцы рассматривают левых защитников «Локомотива», «Спартака» и «Динамо» соответственно в качестве замены Данилу Круговому, переведенному в «Зенит-2» в связи с летним переходом в ЦСКА, сообщает Sport24.
По данным источника, в шорт-лист «Зенита» также входит Юрий Горшков из «Крыльев Советов».
Сине-бело-голубые рассчитывают подписать либо игрока с российским паспортом, либо того, кто не будет считаться легионером в Мир РПЛ.
надо же как то Физруку чемпионство взять
Сантос стабильно лучший ЛЗ чемпионата, с ним бороться практически нереально.