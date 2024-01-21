Уайт раскритиковал выступление Евлоева: «Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел»
Дана Уайт назвал скучным бой Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.
«Какой у него рекорд? 19 или 18-0? От этого боя у всей арены настроение испортилось нахрен. Так что, возможно, это и расстроило Мовсара, но ему нужно принять это к сведению.
Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел. Так что Евлоеву не на что жаловаться. Знаете, кто проиграл? Фанаты», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?
Титульник еще не скоро светит, скорее всего никогда.
Такие бои людям не нужны.
Лично от боя никакого разочарования не испытал. Евлоев часто переводил, Аллен красиво уходил. Оба бойца были активны.
Из боев, которые приходят в голову, на мой взгляд, одними из худших были бои Эдвардс-Ковингтон, Адесанья-Ромеро (2020). И значимость этих поединков и ожидания от них были куда выше.
Активно переводить Евлоев стал в 3 раунде после 4 «легальных» колен . 90% бойцов после такого отказались бы продолжать бой .
А драться в формате "бежишь до дома до толчка и пытаешься не обосраться по дороге" очень на любителя