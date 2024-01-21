Уайт раскритиковал выступление Евлоева: «Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел»

Дана Уайт назвал скучным бой Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

«Какой у него рекорд? 19 или 18-0? От этого боя у всей арены настроение испортилось нахрен. Так что, возможно, это и расстроило Мовсара, но ему нужно принять это к сведению.

Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел. Так что Евлоеву не на что жаловаться. Знаете, кто проиграл? Фанаты», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?