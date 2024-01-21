Уайт раскритиковал выступление Евлоева: «Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел»

Теги UFC Дана Уайт MMA Мовсар Евлоев Арнольд Аллен UFC 297 Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт назвал скучным бой Мовсара Евлоева и Арнольда Аллена.

«Какой у него рекорд? 19 или 18-0? От этого боя у всей арены настроение испортилось нахрен. Так что, возможно, это и расстроило Мовсара, но ему нужно принять это к сведению.

Это был самый скучный бой, который кто-либо когда-либо видел. Так что Евлоеву не на что жаловаться. Знаете, кто проиграл? Фанаты», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Евлоев пропустил несколько запрещенных ударов в голову, но рефери даже не наказал соперника. Эй, а чего?

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45 комментариев
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Знатно Дана ноунейма на место поставил.
Титульник еще не скоро светит, скорее всего никогда.
Такие бои людям не нужны.
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-11
+33
Ответ Vdtyhcsdthhvvkkfs
Комментарий скрыт
Но именно это и сделают.
+33
-2
+31
Ребята с юга должны уже понять что UFC это не первенство скфо. Нужно драться, и драться ярко.
+27
-7
+20
Так можно про весь кард сказать. Даже в главном бою были хороши лишь последние 2 раунда
+16
-4
+12
Интересно, какого хрена надо.
Лично от боя никакого разочарования не испытал. Евлоев часто переводил, Аллен красиво уходил. Оба бойца были активны.
Из боев, которые приходят в голову, на мой взгляд, одними из худших были бои Эдвардс-Ковингтон, Адесанья-Ромеро (2020). И значимость этих поединков и ожидания от них были куда выше.
+10
-2
+8
Ответ Kanonir152
Интересно, какого хрена надо. Лично от боя никакого разочарования не испытал. Евлоев часто переводил, Аллен красиво уходил. Оба бойца были активны. Из боев, которые приходят в голову, на мой взгляд, одними из худших были бои Эдвардс-Ковингтон, Адесанья-Ромеро (2020). И значимость этих поединков и ожидания от них были куда выше.
А блокбастер Нганну-Льюис?
+5
0
+5
Лысый , конечно , там босс и трепать языком на бойцов может сколько его душе угодно , но на мой взгляд Мовсар и Арнольд выдали шикарный бой на пару. Скорее всего белый не смотрел бой,сознательно врёт с какой-то целью или личная неприязнь , иначе не понимаю , как можно было такое налепить .
+8
-3
+5
Ответ космонавт на дереве
Что-то мутит Дана как обычно, нормальный бой был, в этом карде были и поскучнее бои, видимо хочет задвинуть Евлоева
Бой был охренеть какой скучный. Евлоев может только затыкать или заобнимать кого-то. Не хватало ещё его смотреть в чемпионских боях. Все дана правильно говорит, в этот раз уж точно. Есть там Топурия которые устраивает зарубы, есть еммет, есть Родригес. А Евлоев пусть отдыхает в середине рейтинга.
+3
-1
+2
Ответ Анатолий Конь
Лысый , конечно , там босс и трепать языком на бойцов может сколько его душе угодно , но на мой взгляд Мовсар и Арнольд выдали шикарный бой на пару. Скорее всего белый не смотрел бой,сознательно врёт с какой-то целью или личная неприязнь , иначе не понимаю , как можно было такое налепить .
Для тех кто не видел интервью, Дана вообще не понял вопрос и ответил почти точно не про Евлоева, а скорее всего про бой Криса Кертиса. Даже журналисты не поняли Дана в этом моменте, потому что чисто как фанат невозможно назвать бой Аллена против Мовсара скучным, а вот после их боя дрался Кертис с Канадцем, как раз этот бой и не понравился публике
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Ответ SGambler
Все правильно, если у тебя унылый стиль одеяла, расчитанный только на то, чтобы безопасно полежать за спиной у настоящих бойцов, ты не должен жаловаться, что тебя не продвигают и мало платят. Тебе и не должны платить как какому нибудь Гейджи, тебе платят столько, сколько ты стоишь, и твоя непобедимость ничего не стоит. UFC сделали популярным не такие унылые лежуны-одеяла, а зрелищные рубаки. А эти лежуны - тупо пассажиры.
Ты бой смотрел ?
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Ответ Proper Chels
Знатно Дана ноунейма на место поставил. Титульник еще не скоро светит, скорее всего никогда. Такие бои людям не нужны.
А чем он от чимайки отличается в плане нейма? Только тем , что сам Дана его за уши не тащит к титульнику.
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Евлоев по стилю похож на Мокаева, даже ударка у него по-интереснее, но про первого говорят скучно, а второго подтягивают к титульнику.. а ну да эт ж англосаксы)
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хороший бой был, динамичный, довольно техничный, в напряжении держал (может правда что за Мовсарчика переживал)
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Ответ Proper Chels
Знатно Дана ноунейма на место поставил. Титульник еще не скоро светит, скорее всего никогда. Такие бои людям не нужны.
Там нормальный бой был , ты его хоть смотрел ?
+2
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+1
Ответ Kanonir152
Интересно, какого хрена надо. Лично от боя никакого разочарования не испытал. Евлоев часто переводил, Аллен красиво уходил. Оба бойца были активны. Из боев, которые приходят в голову, на мой взгляд, одними из худших были бои Эдвардс-Ковингтон, Адесанья-Ромеро (2020). И значимость этих поединков и ожидания от них были куда выше.
Я тоже не понял , бой был вполне динамичный . Я посмотрел 2 боя : этот и титульный . Плюс минус одинаковы были .
Активно переводить Евлоев стал в 3 раунде после 4 «легальных» колен . 90% бойцов после такого отказались бы продолжать бой .
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Ответ mqh9pzrxgf
Лучше скучно выигрывать с минимальным уроном, чем в 50 встретить паркинсона)
Лучше тогда вообще уже не идти в бои, по-моему. Это абсолютно не добавляет здоровья. В каком бы стиле ты не дрался...
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ armageddon123456
А блокбастер Нганну-Льюис?
Ещё Намаюнас – Эспарза. 80% женских боёв в принципе шлак, но этот выделился своей унылостью. Даже Дана смотрел Бивола с Канело во время него.
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Все правильно, если у тебя унылый стиль одеяла, расчитанный только на то, чтобы безопасно полежать за спиной у настоящих бойцов, ты не должен жаловаться, что тебя не продвигают и мало платят. Тебе и не должны платить как какому нибудь Гейджи, тебе платят столько, сколько ты стоишь, и твоя непобедимость ничего не стоит. UFC сделали популярным не такие унылые лежуны-одеяла, а зрелищные рубаки. А эти лежуны - тупо пассажиры.
+1
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Ответ Просто Космос
Вся зрелищность всегда идет от разности уровня соперников. Этому тоже можно было б подбирать оппонентов , что б он блистал.
Ну так и подбирали, лол. Он в начале карьеры в ЮФС с какими-то гениями дрался? Там обычные нны были, но не судьба. Так и твой аргумент полностью ломается об то, что я сказал ниже, бои против Бернса и Усмана - читай конкурентные, были зрелищными, так что ты просто хрень несешь.
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Ответ Просто Космос
Комментарий удален модератором
Ты бои Чимаева смотрел? Он один из самых ярких борцов в ЮФС, а бой против Бернса - одна из самых безумных перестрелок в 2022м году, да и с Усманом бой был хороший, как их вообще сравнивать можно.
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Ответ Ветельман
Комментарий удален модератором
А что проигравший был каким то восходящим проспектом , которого дана тянул ? Сомневаюсь. Тогда бы его как Пиблетта протащили в таком бою. БОльшим ограблением это явно не было б .
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Ответ Ветельман
Комментарий удален модератором
Ещё не поздно
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Ответ AshAsh
Дана не врубается, что если за поясом идет американец, то просто для славы, куража и денег, если за поясом идет гражданин РФ - чтобы стать депутатом/местным князем - тут просто ставка ценою в "жизнь"
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Ответ mqh9pzrxgf
Лучше скучно выигрывать с минимальным уроном, чем в 50 встретить паркинсона)
Кому лучше ? Зрителям не лучше ….
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Ответ rude.
Не факт. Нету ничего постыдного быть вырубленным. Ты кинулся в битву и оказался на щите. Щит хэппенс. А драться в формате "бежишь до дома до толчка и пытаешься не обосраться по дороге" очень на любителя
Лучше скучно выигрывать с минимальным уроном, чем в 50 встретить паркинсона)
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Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Если ты говоришь про Павловича, то у человека 6 нокаутов подряд, и он уже подрался за титул(пусть и временный), а твой побеждатор с 8-0 пока что получил только критику, ну уж я бы предпочел драться в титульниках и не иметь проблем с пиаром и соперниками, чем годами сидеть контендером, жалуясь, что твои 50-0 никому не интересны, желательно обвинить в исламофобии. Ну и да, я считаю, что в СКФО есть достаточное количество зрелищных бойцов, но вот такие как Евлоев, Анкалаев, Уланбеков, Умар(он финишер, но его бои, если что, это мегаккуратный перетык в стойке и очень аккуратная работа в партере) - портят всю картину, хотя есть тот же Алискеров, который финиширует людей, есть Мокаев, у него достаточно зрелищные бои в партере.
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Ответ Висита Эльмурзаев
Комментарий скрыт
Не факт. Нету ничего постыдного быть вырубленным. Ты кинулся в битву и оказался на щите. Щит хэппенс.
А драться в формате "бежишь до дома до толчка и пытаешься не обосраться по дороге" очень на любителя
+3
-3
0
Ответ Proper Chels
Знатно Дана ноунейма на место поставил. Титульник еще не скоро светит, скорее всего никогда. Такие бои людям не нужны.
Ноунейм тебя лично чем задел?вот кого кого он тебя он точно вырубит
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