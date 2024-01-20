Чемпионат Испании. «Алавес» победил «Кадис», «Реал», «Барселона» и «Жирона» проведут матчи в воскресенье

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«Алавес» победил «Кадис» (1:0) в стартовом матче 21-го тура Ла Лиги.

В субботу «Атлетик» сырает с «Валенсией» на выезде. 

В воскресенье «Барселона» проведет гостевой матч с «Бетисом», «Реал» примет «Альмерию», «Жирона» – «Севилью». 

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Атлетико». 

Чемпионат Испании

21-й тур

Алавес – Кадис 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
19 января, 23.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 51, пенальти Риоха.
АлавесСивера, Горосабель, Дуарте, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Бенавидес, 84), Антонио Бланко (Теналья, 90), Гевара, Риоха (Симеоне, 90), Висенте (Сола, 76), Кике Гарсия (Омородион, 75).
КадисЛедесма, Сальдуа (Негредо, 87), Фали Хименес, Виктор Чуст, Пирес (Карселен, 88), Алехо (Окампо, 70), Наварро, Алькарас, Эскаланте (Алекс Фернандес, 75), Гвардиола (Этта-Эйонг, 70), Рамос.
Предупреждения:
Гвардиола (22), Алехо (49), Пирес (50), Фали Хименес (68).

 

Райо Вальекано – Лас-Пальмас
Дата проведения
20 января, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Мальорка
Дата проведения
20 января, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Атлетик
Дата проведения
20 января, 20.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Реал Сосьедад
Дата проведения
20 января, 23.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Хетафе
Дата проведения
21 января, 16.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Альмерия
Дата проведения
21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Барселона
Дата проведения
21 января, 20.30, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Севилья
Дата проведения
21 января, 23.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Атлетико
Дата проведения
22 января, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

2 комментария
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