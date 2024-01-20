Чемпионат Испании. «Алавес» победил «Кадис», «Реал», «Барселона» и «Жирона» проведут матчи в воскресенье
«Алавес» победил «Кадис» (1:0) в стартовом матче 21-го тура Ла Лиги.
В субботу «Атлетик» сырает с «Валенсией» на выезде.
В воскресенье «Барселона» проведет гостевой матч с «Бетисом», «Реал» примет «Альмерию», «Жирона» – «Севилью».
Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Атлетико».
21-й тур
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Мендисорроса»
- Гол:
- 1:0 – 51, пенальти Риоха.
-
Алавес –
Сивера, Горосабель, Дуарте, Марин, Хави Лопес, Гуриди (Бенавидес, 84), Антонио Бланко (Теналья, 90), Гевара, Риоха (Симеоне, 90), Висенте (Сола, 76), Кике Гарсия (Омородион, 75).
-
Кадис –
Ледесма, Сальдуа (Негредо, 87), Фали Хименес, Виктор Чуст, Пирес (Карселен, 88), Алехо (Окампо, 70), Наварро, Алькарас, Эскаланте (Алекс Фернандес, 75), Гвардиола (Этта-Эйонг, 70), Рамос.
- Предупреждения:
- Гвардиола (22), Алехо (49), Пирес (50), Фали Хименес (68).
- Дата проведения
- 20 января, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 20 января, 18.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 21 января, 16.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 21 января, 18.15, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 22 января, 23.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.