Кубок Африки. Египет и Гана сыграли вничью, Кот-д’Ивуар уступил Нигерии

В Кот-д’Ивуаре стартовал 2-й тур группового этапа Кубка Африки.

В четверг сборная Кот-д’Ивуара уступила Нигерии (061), сыграл вничью с Ганой (2:2).

В пятницу сыграет с , а Мозамбик – с .

В субботу встретится с Буркина-Фасо, Мавритания – с Анголой, а Тунис – с Мали.

В воскресенье сборная Марокко сыграет с командой Демократической республики Конго, а сборная ЮАР – с командой Намибии.

Кубок Африки

2-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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