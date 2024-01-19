Кубок Африки. Египет и Гана сыграли вничью, Кот-д’Ивуар уступил Нигерии
В Кот-д’Ивуаре стартовал 2-й тур группового этапа Кубка Африки.
В четверг сборная Кот-д’Ивуара уступила Нигерии (061), Египет сыграл вничью с Ганой (2:2).
В пятницу Сенегал сыграет с Камеруном, а Мозамбик – с Кабо-Верде.
В субботу Алжир встретится с Буркина-Фасо, Мавритания – с Анголой, а Тунис – с Мали.
В воскресенье сборная Марокко сыграет с командой Демократической республики Конго, а сборная ЮАР – с командой Намибии.
Кубок Африки
2-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 18 января, 17.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
- Голы:
- 1:0 – 21 Нсуэ, 1:1 – 37, автогол Обианг, 2:1 – 46 Миранда, 3:1 – 51 Нсуэ, 4:1 – 61 Нсуэ, 4:2 – 90 Зе Турбо.
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Экв. Гвинея –
Овоно, Акапо (Аньебо, 80), Обианг, Коко, Ндонг, Ганет (Энеме, 73), Мачин, Бикоро, Сальвадор (Буйла, 80), Нсуэ (Эла, 84), Миранда (Асуэ, 80).
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Гвинея-Бисау –
Джоко, Энкада, Джало, Мане, Канде, Кассама (Мендеш, 64), Бикел, Алфа Семеду (Карлуш Мане, 86), Мауру Родригеш (Далсиу, 77), Балде (Санка, 63), Джу (Зе Турбо, 77).
- Дата проведения
- 18 января, 20.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
- Гол:
- 0:1 – 55, пенальти Трост-Эконг.
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Кот-д`Ивуар –
Фофана, Орье (Синго, 67), Ндика, Диоманде, Конан (Диаките, 80), Фофана, Кессиэ, Сангаре, Бога (Пепе, 67), Куаме (Бамба, 66), Крассо (Конате, 84).
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Нигерия –
Нвабили, Айна, Аджайи, Трост-Эконг, Басси, Сануси (Омеруо, 80), Оньека, Ивоби, Чуквуэзе (Саймон, 72), Лукман (Осейи-Сэмюэл, 79), Осимхен (Онуачу, 88).
- Предупреждение:
- Нвабили (90).
Группа B
- Дата проведения
- 18 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
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Египет –
Эль-Шенави, Камаль, Хегази, Абдельмонем, Хамди, Эль-Ненни (Трезеге, 68), Фатхи, Ашур, Салах (Фатхи, 45), Мармуш (Аттиа, 90), Мохамед.
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Гана –
Офори, Одои, Джику, Салису, Менса, Ашимеру (Баба, 62), Кудус, Абдул-Самед (Овусу, 89), Айю, Уильямс (Букари, 73; Пэйнтсил, 89), Семеньо.
- Предупреждение:
- Абдул-Самед (38).
- Дата проведения
- 19 января, 17.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
Группа C
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
- Дата проведения
- 19 января, 23.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
Группа D
- Дата проведения
- 20 января, 17.00, «Стадион де ла Пэ»
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Стадион де ла Пэ»
Группа E
- Дата проведения
- 20 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Стадион Лорана Поку»
Группа F
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
- Дата проведения
- 21 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Вот это огонь неугасимый ! )
Осталось теперь проиграть лидеру группы Экваториальной Гвинее , которым в + 31 даже холодновато и закончить турнир))
Но судьи не должны допустить такого скандала !
Хотя сегодня араб судил без ярко выраженных симпатий
А Ланс - конечно !
Мормуш где надо играет ))
Что творят !!!
Кудус - Вест Хэм рулит - переключайтесь с унылого :
Атлетико - Реал !
Египтяне полный караул , ну это и понятно.
Где они играют
Два матча сегодня команды пешком ходят
Он лучший был
Слишком медленно , тягуче и совсем без резкости !
В АПЛ пригодится Витя - Зверь из Неаполя - вот он и правда был хорош !