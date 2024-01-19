Кубок Африки. Египет и Гана сыграли вничью, Кот-д’Ивуар уступил Нигерии

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В Кот-д’Ивуаре стартовал 2-й тур группового этапа Кубка Африки.

В четверг сборная Кот-д’Ивуара уступила Нигерии (061), Египет сыграл вничью с Ганой (2:2).

В пятницу Сенегал сыграет с Камеруном, а Мозамбик – с Кабо-Верде.

В субботу Алжир встретится с Буркина-Фасо, Мавритания – с Анголой, а Тунис – с Мали.

В воскресенье сборная Марокко сыграет с командой Демократической республики Конго, а сборная ЮАР – с командой Намибии.

Кубок Африки

2-й тур

Группа A

Экв. Гвинея – Гвинея-Бисау 4:2 (1:1, 3:1)
Дата проведения
18 января, 17.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21 Нсуэ, 1:1 – 37, автогол Обианг, 2:1 – 46 Миранда, 3:1 – 51 Нсуэ, 4:1 – 61 Нсуэ, 4:2 – 90 Зе Турбо.
Экв. ГвинеяОвоно, Акапо (Аньебо, 80), Обианг, Коко, Ндонг, Ганет (Энеме, 73), Мачин, Бикоро, Сальвадор (Буйла, 80), Нсуэ (Эла, 84), Миранда (Асуэ, 80).
Гвинея-БисауДжоко, Энкада, Джало, Мане, Канде, Кассама (Мендеш, 64), Бикел, Алфа Семеду (Карлуш Мане, 86), Мауру Родригеш (Далсиу, 77), Балде (Санка, 63), Джу (Зе Турбо, 77).
Предупреждения:
Асуэ (83), Буйла (90).

 

Кот-д`Ивуар – Нигерия 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 января, 20.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 55, пенальти Трост-Эконг.
Кот-д`ИвуарФофана, Орье (Синго, 67), Ндика, Диоманде, Конан (Диаките, 80), Фофана, Кессиэ, Сангаре, Бога (Пепе, 67), Куаме (Бамба, 66), Крассо (Конате, 84).
НигерияНвабили, Айна, Аджайи, Трост-Эконг, Басси, Сануси (Омеруо, 80), Оньека, Ивоби, Чуквуэзе (Саймон, 72), Лукман (Осейи-Сэмюэл, 79), Осимхен (Онуачу, 88).
Предупреждение:
Нвабили (90).

Группа B

Египет – Гана 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
18 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 45 Кудус, 1:1 – 69 Мармуш, 1:2 – 71 Кудус, 2:2 – 74 Мохамед.
ЕгипетЭль-Шенави, Камаль, Хегази, Абдельмонем, Хамди, Эль-Ненни (Трезеге, 68), Фатхи, Ашур, Салах (Фатхи, 45), Мармуш (Аттиа, 90), Мохамед.
ГанаОфори, Одои, Джику, Салису, Менса, Ашимеру (Баба, 62), Кудус, Абдул-Самед (Овусу, 89), Айю, Уильямс (Букари, 73; Пэйнтсил, 89), Семеньо.
Предупреждение:
Абдул-Самед (38).

 

Кабо-Верде – Мозамбик
Дата проведения
19 января, 17.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Группа C

Сенегал – Камерун
Дата проведения
19 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гвинея – Гамбия
Дата проведения
19 января, 23.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Группа D

Алжир – Буркина-Фасо
Дата проведения
20 января, 17.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мавритания – Ангола
Дата проведения
20 января, 20.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Группа E

Тунис – Мали
Дата проведения
20 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Марокко – ДР Конго
Дата проведения
21 января, 17.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Группа F

Замбия – Танзания
Дата проведения
21 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ЮАР – Намибия
Дата проведения
21 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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39 комментариев
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Нсуэ насувал.
+7
-1
+6
Ответ Kit244098
Кубок Африки, как всегда, большое фуфло. Африканских сборных, по сути, нет. Кроме Египта, Намибии и еще мало кого)) Пиршество европейских школ. Испанской, французской, голландской и даже немецкой. Ребята играют хоть и смугленькие, но с европейской выучкой и с европейским менталитетом. На составы смотришь и ржешь. Одни натурализованные с двойным гражданством. Типа наших армян и уйгуров))
Иди самобытные Палестина-ОАЭ смотри
+7
-1
+6
Гвинейское дерби!
+5
0
+5
2:2 !
Вот это огонь неугасимый ! )
+2
0
+2
Ответ Melissa Parker
И зачем Салах поехал в сборную Два матча сегодня команды пешком ходят
И травма ещё...
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
Пезейру молодец, решил играть по непривычной для них схеме в 3 цз, отрезал ивуарийскую атаку от команды. И Чуквуэзе хорошо сыграл, не игравший со старта в первом матче. Учли свои ошибки нигерийцы. Ещё и замены делали защитные (Омеруо, Осейи-Сэмюэл, длинный Онуачу, чтобы толкаться под длинные передачи).
Коты , которые Слоны просто удивили безвольной и примитивной игрой !
Осталось теперь проиграть лидеру группы Экваториальной Гвинее , которым в + 31 даже холодновато и закончить турнир))
Но судьи не должны допустить такого скандала !
Хотя сегодня араб судил без ярко выраженных симпатий
+2
0
+2
Ответ Sergeiatmd
вы смотрели его за Ланс?) там такая резкость была, что вся АПЛ позавидует. Другое дело, что видимо рутина в Саудовской Аравии расслабила, а тут по сути такой же общий темп на КАН
Ну так я же о его текущем состоянии говорю )
А Ланс - конечно !
+2
0
+2
Ну конечно и матч, огнище!))) гана сама виновата в провале, могли бы спокойно 2:0 выигрывать, но привезли 2 чудовищных гола сами себе. Египет вообще никакой, раз даже от такой ганы влетает, в плей-офф им делать нечего. И вообще турнир в этот раз очень интересный
+2
0
+2
Египет - Гана самая веселая за сегодня игра. Египет, после ухода Салаха, выглядел даже лучше. Все выкладывались и на дядю никто не надеялся. Букари у Ганы повеселил. И за это гэ сербы хотят получить 10 лямов? Я писал прежде, что он и пятерки не стоит. Но смотрю, махнул мимо кассы. Он даже на трёшник не тянет))
+2
0
+2
Эх, щас бы глянуть Нигерию Джей- Джей Окочи против Кот-д’Ивуара Дидье Дрогба, а не вот это вот всё)
+4
-2
+2
Неправ я !
Мормуш где надо играет ))
Что творят !!!
Кудус - Вест Хэм рулит - переключайтесь с унылого :
Атлетико - Реал !
+2
0
+2
Кудус лучший африканский игрок!
+2
0
+2
Тут только если Гана второй !
Египтяне полный караул , ну это и понятно.
Где они играют
+2
0
+2
а зачем вратарь египта руки убрал когда гол забивали? поставил на гол в первом тайме?))
+2
0
+2
Шесть французов проиграли пяти англичанам и одному голландцу))
+4
-2
+2
Пезейру молодец, решил играть по непривычной для них схеме в 3 цз, отрезал ивуарийскую атаку от команды. И Чуквуэзе хорошо сыграл, не игравший со старта в первом матче. Учли свои ошибки нигерийцы. Ещё и замены делали защитные (Омеруо, Осейи-Сэмюэл, длинный Онуачу, чтобы толкаться под длинные передачи).
+2
0
+2
Экваториальную Гвинею можно уже поздравить с выходом из группы. Могут удивить и в плей-офф, если сумеют с первого места из группы выйти.
+3
-1
+2
Секо Фофана как звезда играет, не боится брать на себя игру. Жаль, что уехал в Аль-Наср, такой бы в АПЛ пригодился.
+2
0
+2
Скоростей вообще нет
+2
0
+2
И зачем Салах поехал в сборную
Два матча сегодня команды пешком ходят
+2
0
+2
Ответ Tottenhamon21
Экваториальную Гвинею можно уже поздравить с выходом из группы. Могут удивить и в плей-офф, если сумеют с первого места из группы выйти.
поздравлять точно рано, всякое бывает
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Калашников
Как Египет имея костяк из своего чемпионата постоянго играет качественно , а более сильные еоманды по ставу играют бездарно?
Хм)) это где египет играл «качественно»?) Да на изи 2 гола закатили тупо из-за чудовищных ошибок ганы, так бы слили матч 100%
+1
0
+1
Ответ Green grass
Гана второй гол привозит сама себе
Они и первый привезла
+1
0
+1
Ответ jexOn
Очень скучный матч, с минимум опасных моментов.
Чиво?))) ты матч то смотрел?🤡
+1
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+1
Ответ Kit244098
Шесть французов проиграли пяти англичанам и одному голландцу))
И Витьку нашему !
Он лучший был
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
Ну так я же о его текущем состоянии говорю ) А Ланс - конечно !
ну будем надеяться, что вернет былые кондиции и летом из Аль-Насра отправится куда-нибудь в Европу - даже неважно, куда))) Еще кажется не поздно - 28 лет.
+1
0
+1
Ответ OldRedWhite
В АПЛ только за ветеранов ) Слишком медленно , тягуче и совсем без резкости ! В АПЛ пригодится Витя - Зверь из Неаполя - вот он и правда был хорош !
вы смотрели его за Ланс?) там такая резкость была, что вся АПЛ позавидует. Другое дело, что видимо рутина в Саудовской Аравии расслабила, а тут по сути такой же общий темп на КАН
+1
0
+1
Ответ Cearvm
Секо Фофана как звезда играет, не боится брать на себя игру. Жаль, что уехал в Аль-Наср, такой бы в АПЛ пригодился.
В АПЛ только за ветеранов )
Слишком медленно , тягуче и совсем без резкости !
В АПЛ пригодится Витя - Зверь из Неаполя - вот он и правда был хорош !
+1
0
+1
Гана второй гол привозит сама себе
+1
0
+1
The Turbo
+1
0
+1
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