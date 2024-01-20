Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Удинезе», «Рома» обыграла «Верону»
«Рома» победила «Верону» (2:1) в 21-м туре Серии А.
Также в субботу «Милан» играет в гостях с «Удинезе».
В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Лечче».
Матчи «Болонья» – «Фиорентина», «Торино» – «Лацио», «Сассуоло» – «Наполи» и «Интер» – «Аталанта» перенесены из-за Суперкубка Италии.
21-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Голы:
- 1:0 – 19 Лукаку, 2:0 – 25 Пеллегрини, 2:1 – 76 Фолоруншо.
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Рома –
Руй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.
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Верона –
Монтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Сапонара (Крус, 77), Сердар, Фолоруншо, Суслов, Тшатшуа, Жорди Мбоула (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 77).
- Дата проведения
- 20 января, 22.45, «Фриули»
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Удинезе –
Окойе, Эбоселе, Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара, Перейра, Уолас, Ловрич, Пайеро, Лукка.
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
- Дата проведения
- 21 января, 20.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «виа дель Маре»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.