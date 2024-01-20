Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Удинезе», «Рома» обыграла «Верону»

«Рома» победила «Верону» (2:1) в 21-м туре Серии А.

Также в субботу « » играет в гостях с « ».

В воскресенье « » встретится на выезде с « ».

Матчи «Болонья» – «Фиорентина», «Торино» – «Лацио», «Сассуоло» – «Наполи» и «Интер» – «Аталанта» перенесены из-за Суперкубка Италии.

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

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