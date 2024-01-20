Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Удинезе», «Рома» обыграла «Верону»

Теги Рома Милан Эмполи Удинезе Кальяри Ювентус серия А Италия результаты Лечче Дженоа Верона Салернитана Фрозиноне Монца Футбол

«Рома» победила «Верону» (2:1) в 21-м туре Серии А.

Также в субботу «Милан» играет в гостях с «Удинезе».

В воскресенье «Ювентус» встретится на выезде с «Лечче».

Матчи «Болонья» – «Фиорентина», «Торино» – «Лацио», «Сассуоло» – «Наполи» и «Интер» – «Аталанта» перенесены из-за Суперкубка Италии.

Чемпионат Италии

21-й тур

Рома – Верона 2:1 (2:0, 0:1)
Дата проведения
20 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 19 Лукаку, 2:0 – 25 Пеллегрини, 2:1 – 76 Фолоруншо.
РомаРуй Патрисиу, Карсдорп, Льоренте, Хейсен, Спинаццола (Кристенсен, 28), Паредес, Пеллегрини, Бове, Эль-Шаарави (Белотти, 81), Дибала (Залевски, 57), Лукаку.
ВеронаМонтипо, Давидович, Маньяни, Кабаль, Сапонара (Крус, 77), Сердар, Фолоруншо, Суслов, Тшатшуа, Жорди Мбоула (Бонаццоли, 46), Джурич (Анри, 77).
Предупреждения:
Паредес (41), Давидович (52), Фолоруншо (57), Льоренте (57).

 

Удинезе – Милан
Дата проведения
20 января, 22.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
УдинезеОкойе, Эбоселе, Перес, Жоау Феррейра, Кристенсен, Камара, Перейра, Уолас, Ловрич, Пайеро, Лукка.
МиланМеньян, Калабрия, Кьер, Габбия, Эрнандес, Лофтус-Чик, Адли, Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау, Жиру.

 

Фрозиноне – Кальяри
Дата проведения
21 января, 14.30, «Stadio Benito Stirpe»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Монца
Дата проведения
21 января, 17.00, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Дженоа
Дата проведения
21 января, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Ювентус
Дата проведения
21 января, 22.45, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

16 комментариев
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Милану победы
+5
-3
+2
Милан на ходу сейчас. Я думаю выиграем. Пора бы уже 2 года не можем выиграть у этой беспонтовой команды.
+6
-4
+2
Форца Милан 🥰
+3
-1
+2
За любимый Милан! удачи, победы.
+3
-1
+2
Рома освобожденная
+6
-5
+1
Ответ Родри
Милану победы
❤️🖤
+2
-1
+1
успехов россонери на выезде
+2
-2
0
Моура жалко, серия а потеряла изюминку в тренерском цеху
+3
-3
0
давайте просто порадуемся за Де Росси
+2
-2
0
Ответ Direct free kick
Комментарий скрыт
Стоило Роме вышвырнуть толмача, и дела сразу пошли в гору. Футболу будет лучше без седого афериста.
+1
-1
0
Ответ Evgen_Hazard
Теперь Фридкин может сказать, что ДеРосси гений тренерской мысли и произвёл революцию в команде, благодаря этому обыгрывают грозную Верону
Там еще грозные Салернитана и Кальяри впереди, их обыграет, и можно контракт подписать на 4 года
0
0
0
Ответ Пользователь_1113131100
Там много матчей будет с подвалом, чтоб набрать очки. В нужное время получил место Де Росси.
мауринья даже подвалу проигрывал
+1
-1
0
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