Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной». У него 5+3 в последних 4 играх

Теги Каролина Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной».

Форвард «Миннесоты» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (5:2). 

В активе россиянина стало 42 (18+24) очка в 39 матчах в текущем сезоне. В последних 4 играх у него 8 (5+3) баллов. 

Хет-трик стал для Капризова 3-м за карьеру в рамках регулярок. Еще один был в плей-офф. 

Сегодня Кирилл (20:18, 2:23 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо. Также на его счету 1 блок, 1 силовой прием и 1 перехват. 

6 комментариев
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Пошла горяченькая. Разогнался! Так держать!
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Боец✊🏼
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С хет-триком! Надеюсь Каприз вернется к своей прошлогодней форме, когда он был одним из лучших
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Настоящий лидер команды, только вернулся и сразу взялся за дело, Миннесота едет.
Признаться не ожидал такого возвращения после травмы, поэтому вдвойне впечатлён.
Браво Кирилл, продолжай 👍🏻
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Резкое улучшение, будто проблему какую-то жизненную решил. По-другому выглядит, чем до травмы.
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