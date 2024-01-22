Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной». У него 5+3 в последних 4 играх
Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной».
Форвард «Миннесоты» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (5:2).
В активе россиянина стало 42 (18+24) очка в 39 матчах в текущем сезоне. В последних 4 играх у него 8 (5+3) баллов.
Хет-трик стал для Капризова 3-м за карьеру в рамках регулярок. Еще один был в плей-офф.
Сегодня Кирилл (20:18, 2:23 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо. Также на его счету 1 блок, 1 силовой прием и 1 перехват.
Признаться не ожидал такого возвращения после травмы, поэтому вдвойне впечатлён.
Браво Кирилл, продолжай 👍🏻