Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной». У него 5+3 в последних 4 играх

Кирилл Капризов сделал 3-й хет-трик в регулярках НХЛ в матче с «Каролиной».

Форвард «Миннесоты» был признан первой звездой игры регулярного чемпионата с «Харрикейнс» (5:2).

В активе россиянина стало 42 (18+24) очка в 39 матчах в текущем сезоне. В последних 4 играх у него 8 (5+3) баллов.

Хет-трик стал для 3-м за карьеру в рамках регулярок. Еще один был в плей-офф.

Сегодня Кирилл (20:18, 2:23 – в большинстве, «+3») нанес 5 бросков в створ и 2 мимо. Также на его счету 1 блок, 1 силовой прием и 1 перехват.