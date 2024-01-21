13-летняя Базылюк выиграла ЧР по прыжкам, камбэки «Байера» и «Милана», Медведев прошел Оже-Альяссима, нападение на тренера «Нефтехимика», «Динамо» в плей-офф КХЛ и другие новости

1. 13-летняя фигуристка Маргарита Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам. Аделия Петросян заняла второе место, Елена Костылева – третье. Базылюк исполнила каскад из двух четверных и стала первой фигуристкой в истории, прыгнувшей каскад 4-4.

В парных состязаниях победили Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Серебро завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, бронзовые медали – у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

2. Australian Open. Даниил Медведев обыграл Феликса Оже-Альяссима в третьем круге, Карлос Алькарас прошел на отказе Шана Цзюньчэна. Каспер Рууд, Григор Димитров и Томми Пол выбыли.

Анна Блинкова уступила Жасмин Паолини, Анна Калинская прошла Слоун Стивенс, а Ига Швентек проиграла Линде Носковой.

3. Гильермо Абаскаль не собирается уходить из «Спартака». Предложения от «Кадиса» не было.

4. КХЛ. «Лада» обыграла «Витязь» по буллитам, московское «Динамо» победило минское и вышло в плей-офф, «Трактор» забросил 6 шайб «Сочи».

5. «Байер» на 91-й минуте вырвал победу у «Лейпцига» (3:2), леверкузенцы не проигрывает рекордные 27 матчей подряд со старта сезона и сохраняют лидерство в Бундеслиге. «Бавария» отстает на 7 очков при 2 играх в запасе.

6. Арсенал» разнес «Кристал Пэлас» в 21-м туре АПЛ – 5:0! Мартинелли сделал дубль в концовке матча.

7. Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, Италия – 2-я, Швеция – 3-я.

Белорус Иван Тулатин выиграл спринт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске, Бабиков – 2-й, Бурундуков – 3-й, Логинов – 6-й, Латыпов – 7-й. Наталия Шевченко победила в женской гонке, Егорова – 2-я, Батманова – 3-я.

8. Гол Ноа Окафора на 93-й минуте принес «Милану» победу над «Удинезе» в гостях – 3:2! Из-за расизма в адрес вратаря Майка Меньяна матч прерывали в 1-м тайме.

«Рома» выиграла первый же матч после увольнения Моуринью – у «Вероны». Фанаты вывесили баннеры с благодарностью Жозе: «Единственный, кто защищал нас, последний, кто сдался».

9. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Сент-Луису» (0:3), Овечкин остался без очков впервые за 8 матчей и не забил в 6-й игре подряд. «Ванкувер» победил «Торонто» (6:4), Кузьменко остался без очков в 10-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

10. Норвежец Эрик Валнес выиграл масс-старт на 20 км классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжам в Оберхофе, Ниенге – 2-й, Гульберг – 3-й, Клэбо – 17-й. Шведская лыжница Фрида Карлссон победила в женском забеге, Хенниг – 2-я, Нисканен – 3-я.

11. Патрик Руа назначен главным тренером «Айлендерс». Клуб уволил Лэйна Ламберта.

12. НБА. 45 очков и 11 передач Лилларда помогли «Милуоки» победить в гостях «Детройт», «Миннесота» уступила «Оклахоме» и другие результаты.

13. Юрген Клопп пригласил Свена-Йорана Эрикссона стать тренером «Ливерпуля» на день. Швед мечтал возглавить клуб – у него рак в терминальной стадии.

14. Эрик тен Хаг хочет подписать в «МЮ» лучшего бомбардира «Аякса» Бробби. Трансфер возможен и летом, если тренера не уволят.

15. На тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева напали в Нижнекамске. Неизвестный толкнул его и ударил по голове. Леонтьев рассказал, что серьезно не пострадал, и уже провел тренировку.

16. UFC 297. Мовсар Евлоев победил Арнольда Аллена единогласным решением судей и другие результаты.

17. WADA пока не получило от России взнос за 2023 год.

18. Полицейские, 8 минут избивавшие футболиста Лухака и засунувшие дубинку ему в анус в пригороде Парижа в 2017-м, получили условные сроки и сохранили работу.

Цитаты дня.

Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»

Мане – прессе: «Для вас футболиста не существует, если он не в Европе. Но лига Саудовской Аравии очень хорошая, ее смотрят во всем мире»

Хави: «Твердо верю, что «Барселона» может выиграть три трофея. Людям недостает позитивного настроя. Меня критикуют даже за то, что выпускаю 16-летних»

Линекер про Израиль и Палестину: «Не обязательно быть исламофобом, чтобы осуждать ХАМАС, или антисемитом, чтобы осуждать Израиль. Одно злодеяние не заслуживает 80 в ответ»

Ари: «Зенит» вряд ли возьмет чемпионство. Все фанаты в России болеют за «Краснодар»

«Сейчас мы заглянем в мужскую раздевалку. Голые есть?» Загитова записала влог с квалификации чемпионата России по прыжкам