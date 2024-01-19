«Атлетико» выбил «Реал» из Кубка, Валиева не выступит на ЧР по прыжкам, Овечкин вернулся и не забил, Круговой объяснил уход из «Зенита» в ЦСКА и другие новости

1. «Атлетико» выбил «Реал» (4:2) из Кубка Испании на стадии 1/8 финала в жарком мадридском дерби. «Барселона» победила «Унионистас» (3:1) из третьего дивизиона.

2. «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ, «Ак Барс» победил «Ладу» (5:1), «Торпедо» уступило «Витязю» (1:2), московское «Динамо» проиграло «Нефтехимику» (1:2).

3. НХЛ. Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после пропуска 3 игр из-за травмы. Он сделал передачу в матче с «Сент-Луисом» (5:2), но не забил в 5-й игре подряд (хет-трик оформил другой ветеран «Кэпиталс» – Ти Джей Оши, в том числе поразивший пустые ворота).

«Тампа» обыграла «Миннесоту» (7:3), Кучеров трижды ассистировал партнерам и вновь единолично возглавил гонку бомбардиров с 75 очками в 44 играх. Третья передача в сегодняшней игре стала для него 500-й за карьеру. Все результаты дня – здесь.

4. Медведев отыгрался с 0:2 по сетам и победил Руусувуори во 2-м круге Australian Open, Алькарас, Зверев, Рууд, Димитров, Оже-Альяссим, Норри вышли в 3-й круг, Руне выбыл. Блинкова отыграла 6 матчболов у Рыбакиной, Калинская, Азаренко, Швентек вышли в 3-й круг, Касаткина, Пегула, Радукану выбыли.

4. Норвежский биатлонист Йоханнес Бо победил в укороченной индивидуальной гонке на 6-м этапе Кубка мира в Антхольце, его брат Тарьей Бо – 2-й, немец Йоханнес Кюн – 3-й.

Анастасия Гореева выиграла индивидуальную гонку на 4-м этапе Кубка России в Ижевске, Анастасия Шевченко – 2-я, Елизавета Каплина – 3-я. У мужчин победил белорус Дмитрий Лазовский, Никита Поршнев – 2-й, Эдуард Латыпов – 3-й.

5. Международный олимпийский комитет (МОК) проведет дополнительную проверку российских спортсменов, отобравшихся на Игры-2024 в Париже.

6. НБА. 41 очко Брансона помогло «Нью-Йорку» обыграть «Вашингтон» и другие результаты.

7. Данил Круговой отклонил новый 5-летний контракт с «Зенитом» на 2 млн евро в год и 10 млн в сумме. Защитник летом перейдет в ЦСКА. Он все объяснил: «Дело не в условиях контракта – предложение устраивало меня полностью. Но я выбрал играть в футбол».

8. Фигуристка Камила Валиева не выступит на чемпионате России по прыжкам в связи с состоянием здоровья. Позже она выступит в шоу Ильи Авербуха, посвященном прорыву блокады Ленинграда.

9. Елена Вяльбе получила премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2022 года. Награда вручается Федерацией спортивных журналистов России.

10. Бывший российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отказался от 40 млн долларов за возвращение. Он сказал, что закончил.

11. РУСАДА дисквалифицировало на три месяца за употребление кокаина 37-летнего баскетболиста Никиту Курбанова. В октябре игрок ЦСКА приостановил карьеру.

12. Бывший капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон покинул саудовский «Аль-Иттифак», расторгнув контракт. 33-летний англичанин перешел в «Аякс».

13. «Наполи» вышел в финал Суперкубка Италии, разгромив «Фиорентину» (3:0). Во 2-м туре Кубка Африки Египет и Гана сыграли вничью (2:2), Кот-д’Ивуар уступил Нигерии (0:1). В 1-м туре Кубка Азии Узбекистан разгромил Индию (3:0), Австралия победила Сирию (1:0).

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