Чемпионат Германии. Матч «Майнц» – «Унион» перенесен из-за погоды, «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в субботу, «Бавария» с «Вердером» – в воскресенье

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Стартовый матч 18-го тура Бундеслиги «Майнц» – «Унион» перенесен из-за погоды.

Из-за большого скопления снега на арене хозяев проведение игры признано небезопасным для болельщиков.

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Кельном», «Штутгарт» – с «Бохумом», лидер таблицы «Байер» – с «Лейпцигом». 

В воскресенье «Бавария» примет «Вердер».

Чемпионат Германии

18-й тур

Фрайбург – Хоффенхайм
Дата проведения
20 января, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хайденхайм – Вольфсбург
Дата проведения
20 января, 17.30, «Фойт-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дармштадт – Айнтрахт Ф
Дата проведения
20 января, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Боруссия Д
Дата проведения
20 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Штутгарт
Дата проведения
20 января, 17.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Байер
Дата проведения
20 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Вердер
Дата проведения
21 января, 17.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Аугсбург
Дата проведения
21 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

2 комментария
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Лейпциг - Байер будет жара на марозе
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