Чемпионат Германии. Матч «Майнц» – «Унион» перенесен из-за погоды, «Байер» сыграет с «Лейпцигом» в субботу, «Бавария» с «Вердером» – в воскресенье
Стартовый матч 18-го тура Бундеслиги «Майнц» – «Унион» перенесен из-за погоды.
Из-за большого скопления снега на арене хозяев проведение игры признано небезопасным для болельщиков.
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Кельном», «Штутгарт» – с «Бохумом», лидер таблицы «Байер» – с «Лейпцигом».
В воскресенье «Бавария» примет «Вердер».
18-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «Фойт-Арена»
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 20 января, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.