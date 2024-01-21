❄️ Кубок России. Сливко выиграла большой масс-старт, Шевнина – 2-я, Куклина – 3-я
Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
4-й этап
Ижевск
Женщины
Большой масс-старт
1. Виктория Сливко – 44.53,6 (1)
2. Полина Шевнина – 1.18,2 (4)
3. Лариса Куклина – 1.22,0 (2)
4. Ирина Казакевич – 1.41,6 (6)
5. Владислава Гаврилова – 1.42,0 (3)
6. Наталия Шевченко – 1.57,6 (5)
Неужели обычный нельзя бегать? Участие в МС это ПРИВИЛЕГИЯ, которую нужно заслужить. Статисты и круговые там не особо нужны и смотрятся.
Не плохо Сливко, не плохо!