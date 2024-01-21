❄️ Кубок России. Сливко выиграла большой масс-старт, Шевнина – 2-я, Куклина – 3-я

Теги результаты Кубок России Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Анна Сола Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Ксения Довгая Алина Кудисова Анастасия Зырянова Биатлон

Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Женщины

Большой масс-старт

 

1. Виктория Сливко – 44.53,6 (1)

2. Полина Шевнина – 1.18,2 (4)

3. Лариса Куклина – 1.22,0 (2)

4. Ирина Казакевич – 1.41,6 (6)

5. Владислава Гаврилова – 1.42,0 (3)

6. Наталия Шевченко – 1.57,6 (5)

125 комментариев
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Ответ Gondeira
Опять "большой".(( Неужели обычный нельзя бегать? Участие в МС это ПРИВИЛЕГИЯ, которую нужно заслужить. Статисты и круговые там не особо нужны и смотрятся.
Я тоже не понимаю, почему в этом формат вцепились. Тем более завтра снова снегопад, трасса и так разбивается быстро, а тут 60 человек вместо 30 побегут.
+12
0
+12
Опять "большой".((
Неужели обычный нельзя бегать? Участие в МС это ПРИВИЛЕГИЯ, которую нужно заслужить. Статисты и круговые там не особо нужны и смотрятся.
+9
-1
+8
Тут некоторые представители братской республики активно жалобами закидывают администрацию за шутливые замечания... Ребят, жалоб и на вас хватит. Завуалированное хамство не чуждо и вам.
+6
-1
+5
Настя больше 2х махов нельзя .Ну Гореева удачи.
+5
0
+5
Стрелки в Ижевске в топе на опыте. Бабиков, Сливко, Куклина.
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Сегодня Сливко и все остальные. Бывает же
+4
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Ну вот Шевнина съела Лару
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0
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У Вики в масстарте в этом сезоне- второе золото, и есть серебро.
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Ответ Angry_bear
Кто девушка Корнева, Настя Батманова? он сейчас говорил, не расслышала
Анастасия Погодина - девушка Саши Корнева)
+4
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Вот и Куклина наконец то блеснула, непонятно что со стабильной Дербушевой- временный спад, или декабрь закончился?
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Старая гвардия побеждает сегодня: Вика и Тошка.
+3
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+3
Вика молодец. Что характерно, в гонке, где белорусок не видно в лидерах, Гу быстро заткнулся про их участие во Всероссийской Спартакиаде.
+3
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+3
Ириша своей стрельбой помогла Ларисе наконец-то подняться на подиум в личной гонке.
+3
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Молодец Мартен Ф,, надо бы возвращаться нам на международку!
+3
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"Такой движухи в лыжах нет"-Грухвина.)))
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Ответ heivani
У Ирины хороший шанс на подиум.Один промах на закл.стрельбе ,пожалуй ей не помешает.
С Куклой и с двумя разберется
+2
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+2
Лариса убегает к своему первому подиуму в этом сезоне.
+2
0
+2
Ответ Grigoriy_Kulikov
Настя больше 2х махов нельзя .Ну Гореева удачи.
Эт точно...Даже с двумя промахами у нее всегда есть шанс, ну кроме спринта
+2
0
+2
Ира 4-я. В актив)
+2
0
+2
Викулечку ,нашу очаровашку, с ярчайшей победой.
+2
0
+2
Ответ Lina Starkova
Почему продолжают упоминать Токареву ? У неё хоть одно призовое место было когда-нибудь ?
У Кристины лучший ход и по традиции от неё многие ждут "прорыва" при удачной стрельбе. Но с её стрельбой это малореально...
+2
0
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Вау,..Ирина,нормалды для начала.
+2
0
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Да что такое то! У всех наша сиви залипает постоянно?
+2
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У Ани Грухвиной на 4 рубежах всего 4 промаха) молодец какая! А скорость еще придет, пока непривычно менять технику, бежать с винтовкой
+2
0
+2
Почему продолжают упоминать Токареву ? У неё хоть одно призовое место было когда-нибудь ?
+2
0
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Надеюсь на пьедестале будут кто то из тех кто уже тут феерил, желательно как у Антона Бабикова сегодня, хороший ход и отличная стрельба. Ульяне пожелаю наконец то отстрелять чисто на "лежке"!
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Финальная стрельба Лорика была великолепна
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интересно, в Ижевске когда нибудь снег не идет?
+2
0
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Как обычно, предпочтение надёжным стрелкам. Трасса тяжёлая, доп круг примерно на 30сек тянет, поэтому кто чище отстреляется, тому и фора. Викусе пора уже реабилитироваться, Дербушевой опровергнуть теорию случайного всплеска, ну а вообще всем девчонкам просто удачи! Я персонально за Н. Шевченко поболею и за А. Егорову.
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Хороший у Вики запас- можно и на кружок-другой зайти- много не потеряет.
Не плохо Сливко, не плохо!
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