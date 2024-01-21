❄️ Кубок России. Сливко выиграла большой масс-старт, Шевнина – 2-я, Куклина – 3-я

Виктория Сливко выиграла большой масс-старт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

4-й этап

Ижевск

Женщины

Большой масс-старт

1. Виктория Сливко – 44.53,6 (1)

2. Полина Шевнина – 1.18,2 (4)

3. Лариса Куклина – 1.22,0 (2)

4. Ирина Казакевич – 1.41,6 (6)

5. Владислава Гаврилова – 1.42,0 (3)

6. Наталия Шевченко – 1.57,6 (5)