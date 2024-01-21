Фанаты «Спартака» встретились с Ковальчуком и другими игроками: «СМИ накидывают говна на вентилятор. Мы в вас верим. Выходим сегодня, #####, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф»

Теги Спартак болельщики Алексей Жамнов Илья Ковальчук видео КХЛ Кубок Гагарина брань контент Хоккей

Болельщики «Спартака» встретились с хоккеистами клуба перед игрой с «Ак Барсом».

Фанаты обратились к игрокам московского клуба в Казани перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ.

На встрече присутствовал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, форвард Илья Ковальчук и другие хоккеисты.

Напомним, ранее болельщики высказались по поводу возвращения Ковальчука в «Спартак»: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».

«Спартак» выйдет в плей-офф, если обыграет «Ак Барс» в сегодняшнем матче.

«Конец года был смазанный. Начало тоже не особо, хреново пошло, очень много поражений. Но вы очень круто начали этот год. Это, наверное, самое лучшее начало сезона за последние 15 лет. Вы капитальные красавцы.

Понятное дело, что очень много сейчас травм, игры через день идут.

Это все херня, парни. СМИ накидывают говна на вентилятор. Не подумайте, что мы что-то против вас имеем, мы всегда за вас, всегда за ромб.

Парни, выходим сегодня, ##### (блин), выигрываем, слушаем задание тренера, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф, отыграли на полную, взяли сегодня важные очки. Мы в вас верим», – сказал болельщик «Спартака» игрокам.

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38 комментариев
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ручных болелов подогнали,нормальные всегда презирают кошельчука
+52
-17
+35
Ответ Ебздрогыч
Как я понял, письмо про Ковальчука писали другие фанаты? Или им было ссыкотно повторить текст письма Ковальчуку один на один?
Просто этим заплатили))
+37
-7
+30
Ответ Ебздрогыч
Как я понял, письмо про Ковальчука писали другие фанаты? Или им было ссыкотно повторить текст письма Ковальчуку один на один?
Это могут быть вообще разные болельщики.
Тех кто писали, банально могли "не допустить к телу" к команде или они сами не хотели этого. А пришли поддерживать те, кто лояльно настроены к Ковальчуку. Ну или отобрали лояльных)
+18
-3
+15
это какие-то специальные болельщики как я понимаю )))))))
+16
-3
+13
Ответ Старик Стариканов
ручных болелов подогнали,нормальные всегда презирают кошельчука
Считаю себя нормальным. Ковальчука не презираю
+24
-11
+13
Как я понял, письмо про Ковальчука писали другие фанаты? Или им было ссыкотно повторить текст письма Ковальчуку один на один?
+20
-8
+12
Те самые болельщики что ещё и рыбаки и по церквям ходят.)
+8
0
+8
Ответ Cruel Snake
Преданные болельщики
прОданные болельщики
+7
-1
+6
Ответ catcher69
это какие-то специальные болельщики как я понимаю )))))))
Как говорится, это болельщики, кого надо болельщики)
+9
-4
+5
"Конец года был смазанный. Начало тоже не особо, хреново пошло, очень много поражений. Но вы очень круто начали этот год. Это, наверное, самое лучшее начало сезона за последние 15 лет. Вы капитальные красавцы." (с) Человек, который это говорил, явно был под алкашкой. В здравом уме такого не скажешь. Если, конечно, не являешься кретином.
+5
0
+5
Ответ DrDro
Как говорится, это болельщики, кого надо болельщики)
я вот так сразу и подумал...у нас такие на собрания жителей района ходят когда нужно решить положительно вопросы по очередной застройке...))))))))
+5
-1
+4
Ответ Старик Стариканов
ручных болелов подогнали,нормальные всегда презирают кошельчука
А там недалеко наверно подписи собирали в поддержку сами знаете кого... вот наверно те же лояльные и сюда подтянулись.
+3
0
+3
Что они хотят от них? Спартак все-равно вылетит в 1 раунде как-всегда.
+4
-1
+3
О, что-то в духе динамовских когда на базу приехали)
+3
0
+3
Ответ Моё Моя
Просто этим заплатили))
И объяснили, что они теперь - фанаты.
+4
-1
+3
Ответ Cruel Snake
Преданные болельщики
судя по тому что они сказали "чтобы вышли в плей офф" это действительно какие то ручные болельщики оторванные от реальности у Спартака 70 очков у 9 места 55 отрыв это надо вобще все остаушиеся игры заливать начать чтобы мимо плей офф пролететь
+3
0
+3
Ковальчук точно потом в политику пойдет, уже опробовал технологию встречи с "простыми болельщиками"
+3
-1
+2
В рвании Ак Барса могут возникнуть некоторые проблемы...
+2
0
+2
похоже на акцию, когда Знарок прошлом году в автобус АК барса какого-то болельщика впустил🤦
+2
0
+2
Ответ Моё Моя
Просто этим заплатили))
Почему вы всё деньгами мерите?)
Кругом полно людей которые абсолютно бескорыстно могут за что-то или кого-то топить ЗА или ПРОТИВ, чисто потому-что так считают.
+4
-3
+1
Ответ Старик Стариканов
ручных болелов подогнали,нормальные всегда презирают кошельчука
Руки прочь от Кови! Как болельщик ЦСКА полностью поддерживаю усиление клуба с ромбиком его приходом!
+1
0
+1
Ответ Водяра
Те самые болельщики что ещё и рыбаки и по церквям ходят.)
И на голобом огоньке если надо посидят
+1
0
+1
Понял, что не хотят пока бросать Ковальчука на вентилятор.
+1
0
+1
Клоуны, блин..., ну не блин, вообще-то
+4
-3
+1
То есть, те, кто комментирует на спортсе - представители сми.
+1
0
+1
Чтобы вышли в плей-офф? Я думал, цели 2 раунда пройти для начала
0
0
0
Преданные болельщики
+6
-6
0
Ответ KOT_B_yHTAX
О, что-то в духе динамовских когда на базу приехали)
Это когда обещали дать звезды, если еще раз увидят игроков гуляющих по ТЦ после поражений?)
0
0
0
Ответ Melnikov1968
"Конец года был смазанный. Начало тоже не особо, хреново пошло, очень много поражений. Но вы очень круто начали этот год. Это, наверное, самое лучшее начало сезона за последние 15 лет. Вы капитальные красавцы." (с) Человек, который это говорил, явно был под алкашкой. В здравом уме такого не скажешь. Если, конечно, не являешься кретином.
Типичный болела.
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Ответ _BoSToN_44
А причём тут сми, если сами фанаты написали про Ковальчука и сами накинули на вентилятор получается
*при чём
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