Фанаты «Спартака» встретились с Ковальчуком и другими игроками: «СМИ накидывают говна на вентилятор. Мы в вас верим. Выходим сегодня, #####, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф»
Болельщики «Спартака» встретились с хоккеистами клуба перед игрой с «Ак Барсом».
Фанаты обратились к игрокам московского клуба в Казани перед матчем Фонбет Чемпионата КХЛ.
На встрече присутствовал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, форвард Илья Ковальчук и другие хоккеисты.
Напомним, ранее болельщики высказались по поводу возвращения Ковальчука в «Спартак»: «В 40 лет, оказавшись никому не нужным, блудный сын решил вернуться. Не видим никакой пользы в его приходе в клуб».
«Спартак» выйдет в плей-офф, если обыграет «Ак Барс» в сегодняшнем матче.
«Конец года был смазанный. Начало тоже не особо, хреново пошло, очень много поражений. Но вы очень круто начали этот год. Это, наверное, самое лучшее начало сезона за последние 15 лет. Вы капитальные красавцы.
Понятное дело, что очень много сейчас травм, игры через день идут.
Это все херня, парни. СМИ накидывают говна на вентилятор. Не подумайте, что мы что-то против вас имеем, мы всегда за вас, всегда за ромб.
Парни, выходим сегодня, ##### (блин), выигрываем, слушаем задание тренера, рвем всех! Чтобы вышли в плей-офф, отыграли на полную, взяли сегодня важные очки. Мы в вас верим», – сказал болельщик «Спартака» игрокам.
Тех кто писали, банально могли "не допустить к телу" к команде или они сами не хотели этого. А пришли поддерживать те, кто лояльно настроены к Ковальчуку. Ну или отобрали лояльных)
Кругом полно людей которые абсолютно бескорыстно могут за что-то или кого-то топить ЗА или ПРОТИВ, чисто потому-что так считают.