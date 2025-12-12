  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»
7

Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»

Шавло: Максименко улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами.

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

– «Спартак» в 18 матчах чемпионата пропустил 23 мяча. Это очень много. Болельщики подчас бывают недовольны Максименко, призывают найти более надежного голкипера.

– Хочу сразу напомнить, что Максименко в «Спартаке» капитан. Его выбирала команда, она ему доверяет, ему отдается тренерское предпочтение. Если сейчас посадить капитана на скамейку, то… Тут, аргументы нужны очень веские. 

Второе – в прошлом году он очень хорошо сыграл, попал в сборную, став одним из ведущих вратарей страны. Может быть, потом он несколько переоценил, преувеличил свои достижения и возможности, а потому немного сбавил в росте. Видно по игре, что определенные вопросы к Максименко сейчас есть. Игра на выходе, подсказ защитникам, взаимодействие с ними.

А самый большой бич Александра – это когда он вводит мяч ногами. Здесь у него ошибок хватает. В отдельных матчах даже привозил голы. Так что тут нужно работать и работать.

С другой стороны, он прибавил в игре на линии, где выглядит заметно лучше. У вратарей обычно год на год не приходится, и только великие играют стабильно. Александр пока к таким не относится. И в РПЛ он не на первых позициях. Так что ему нужна и стабильность, и постоянный рост в мастерстве. Тем более что постепенно будет сказываться возраст. С годами быстрее, прыгучее не становишься, – сказал Шавло.

Что делать с Хаби Алонсо?26006 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
logoАлександр Максименко
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Шавло
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Виталий Кафанов: «Максименко – очень сильный вратарь, но так получается, что ему забивают. Ни разу нельзя было предъявить претензии, что «Спартак» потерял очки из-за него»
3 декабря, 10:35
ЭСК поддержала решения Карасева – не давать пенальти за стыки Дивеева с Зобниным, Максименко с Круговым и засчитать гол после контакта Дмитриева с Акинфеевым в игре «Спартак» – ЦСКА
29 ноября, 09:55
Круговой о столкновении с Максименко в дерби со «Спартаком»: «Касание точно было, я ничего не рисовал. Считаю, что это пенальти»
27 ноября, 10:56
Главные новости
Чемпионат Испании. «Вильярреал» в гостях у «Леванте», «Реал» против «Алавеса»
через 0
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
2 минуты назадТесты и игры
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
55 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»
9 минут назад
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
20 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
45 минут назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
сегодня, 04:57
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34