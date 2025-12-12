Шавло о Максименко: «Улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами. В отдельных матчах даже привозил голы»

Шавло: Максименко улучшил игру на линии, но хватает ошибок при вводе мяча ногами.

Бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло оценил игру вратаря красно-белых Александра Максименко.

– «Спартак» в 18 матчах чемпионата пропустил 23 мяча. Это очень много. Болельщики подчас бывают недовольны Максименко, призывают найти более надежного голкипера.

– Хочу сразу напомнить, что Максименко в «Спартаке» капитан. Его выбирала команда, она ему доверяет, ему отдается тренерское предпочтение. Если сейчас посадить капитана на скамейку, то… Тут, аргументы нужны очень веские.

Второе – в прошлом году он очень хорошо сыграл, попал в сборную, став одним из ведущих вратарей страны. Может быть, потом он несколько переоценил, преувеличил свои достижения и возможности, а потому немного сбавил в росте. Видно по игре, что определенные вопросы к Максименко сейчас есть. Игра на выходе, подсказ защитникам, взаимодействие с ними.

А самый большой бич Александра – это когда он вводит мяч ногами. Здесь у него ошибок хватает. В отдельных матчах даже привозил голы. Так что тут нужно работать и работать.

С другой стороны, он прибавил в игре на линии, где выглядит заметно лучше. У вратарей обычно год на год не приходится, и только великие играют стабильно. Александр пока к таким не относится. И в РПЛ он не на первых позициях. Так что ему нужна и стабильность, и постоянный рост в мастерстве. Тем более что постепенно будет сказываться возраст. С годами быстрее, прыгучее не становишься, – сказал Шавло.