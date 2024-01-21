Министр спорта РФ: «Какой импульс развитию туризма дал ЧМ-2018! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы приезжают в эти города»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ЧМ-2018 FIFA Олег Матыцин Министерство спорта России Политика Матч ТВ Футбол

ЧМ-2018 дал импульс развитию туризма в России, считает министр спорта РФ.

«В России действует самое спортивное правительство. Если вы посмотрите внешне на вице‑премьера правительства, министра экономического развития, то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране.

В Сочи за последнее время введено в строй более 300 спортивных объектов, активно используется наследие Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. Мы видим интерес инвесторов, развитие инфраструктуры, сейчас Красная Поляна это всесезонный курорт.

Казань называют спортивной столицей России. Турпоток в Казань с 2013 года увеличился в 10 раз. Казань известна спортивными объектами, туристическими кластерами, историческими местами.

А какой импульс развитию туризма дал чемпионат мира по футболу многим нашим городам! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы наших людей приезжают в эти города.

2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы». Такая тенденция будет сохраняться. Мы видим интерес ко многим спортивным событиям», – сказал Олег Матыцин на пленарной сессии «Спорт и туризм. Синергия развития».

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47 комментариев
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"2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы»"

Открою вам тайну - они народу н...й не нужны.
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Особенно Саранск получил "миллиарды туристов". Как до ЧМ там нечего было делать, так и сейчас. Разве что на экскурсию на завод "Светотехника" сходить.
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А уж какой импульс придало начало СВО, туристы выстроились в милионные очереди
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Целых 300 спортивных объектов? Красота! Есть много куда пойти, когда в доме отопление отключат.
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дороги, отели и стадионы и так должны строиться в нормальной стране
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От Саранска вообще нет отбоя! А когда там поселился и живёт замечательный Де Пардьё -так вообще!!
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В Казань и Сочи и так бы ездили

И футбол в этих городах ничего не определяет, он там не нужен никому
+26
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Знатную лапшичку заварил Матицин, кто то скушает и даже глазом не моргнет.. В лучших традициях хозяина всё расписал..
+18
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+16
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Какой внутренний то? В Хургаду под НГ из Питера летали, 71 тысяча олл-инклюзив на 8 ночей на двоих.
ККК, Карелия, Алтай - ценники видели? В 2-3 раза дороже.
+14
-2
+12
2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы»"

Ну а я буду смотреть Еuro 2024.
+15
-3
+12
это он где, на партсобрании в местном обкоме говорил?
+15
-4
+11
Ответ Борис Громов
Комментарий удален модератором
Если для вас, например, Турции, Египты и т.д. ассоциируются исключительно с "хрючевом" то это лишь говорит о вашем образе жизни. Если что то это Каир, Луксор, Каппадокия и ещё тьма мест которых вы никогда в жизни не увидите. А в Азии Вьтнамы и прочие Тайланды я не только объездил, но и пешком обгулял по джунглям с дикими животными. И на Алтае я прожил много лет, так что знаю что с чем сравнивать. Особенно качество сервиса. Про Сочи всякие (да, был, знаю) в этом плане даже заикаться страшно.

P.S. С "хрючева из голубей" посмеялся от души, спасибо ))
+10
-2
+8
Ответ Overkiller
"2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы»" Открою вам тайну - они народу н...й не нужны.
Неправду пишешь! Разве Матыцын, Свищев, Журова, Роттенберги и прочие Валуевы не народ? Если стадиончики в Саранске не строить и игры Дружбы не проводить, чем же они харчеваться будут?
+9
-2
+7
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Сейчас был на рынке баранина стоит 795 руб. и это при том что баранина местная. Вот я думаю чем её кормят чтобы она столько стоила...полсезона на пастбищах пасётся. Хрен его куда мы катимся, но точно не вверх.
+9
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+7
Сейчас бы про туризм петь))
+6
0
+6
Если бы думали отбой наследии, то сделали бы стадионы с крышами. А так распилили бюджеты, а потом деформировали лишние кресла. Саранск это вообще смешно. Не знают что с ним делать сейчас, генерит миллионные убытки на содержание.
А туризм, да. Внутренний появился. И хорошо бы воспользоваться ситуацией и сделать эту отрасль конкурентоспособной, пока у народа нет особого выбора. По идее, очень много возможностей появилось. Медицинский туризм, обычный, спорту разрешить предпринимательство и ограничения снять. Госденьги убрать, чтобы частники могли заходить, ибо сейчас бесполезно. Ты можешь быть супержффективным, но любой госклуб просто перекупит любого игрока, ибо бюджет надо осваивать
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Ответ Армен Саакян
Что есть Саранск?
Это как Ереван , только буквы другие .
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
От Саранска вообще нет отбоя! А когда там поселился и живёт замечательный Де Пардьё -так вообще!!
Если верить некоторым СМИ , то Жерар уже давненько встал на лыжи , без планов на возвращение ,а обе хаты( вторая в Грозном ) подаренные продал .
+4
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+4
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Если брать конкретно Сочи и компанию, то там другой указ был. В РФ достаточно много гос и около госкомпаний, которые оплачивали отпуска(или проезд до места отпуска). Просто по закону положено, многим категориям работников(особенно на северах). Раньше они снимали на организацию отель в Турции/Греции/Италии оптом, и отправляли туда. А году в 2014 вышло, что только Крым/Сочи. Отсюда и взялся расцвет внутреннего туризма.
Но Крым и Сочи разумеется дороже в плане отдыха, чем Турция, так как чудес не бывает.
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+4
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Цены видел в наши и турецкие отели? Для более понятного сравнения лучше брать цены в турции до землетрясения, сейчас из-за него и курса лиры там сильно все выросло. Внутренний туризм нормального уровня как минимум не дешевле зарубежного тура в популярные направления
+4
0
+4
Ответ belwrestler
Особенно Саранск получил "миллиарды туристов". Как до ЧМ там нечего было делать, так и сейчас. Разве что на экскурсию на завод "Светотехника" сходить.
я думаю что и завода такого нет
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0
+3
"Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите!(С)
+6
-3
+3
Ага в Саранск много туристов, которые потом на лесоповалах трудятся ударно, там колонии вокруг, вот бы нашим чиновникам из РФС туда путевки выдать, ну конечно пилы, топоры и ватники на 10 лет, пусть подумают там, мол зачем здесь построили стадион к чемпионату мира по футболу, хотя там только ходоки были и то за допинг их выгнали из спорта.
+3
-1
+2
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы»" Ну а я буду смотреть Еuro 2024.
Действительно, событий много. Кубки Азии и Африки, Копа, Евро. Олимпиада - в конце-то концов. Будет интересно. Надеюсь, никто не будет топать старческой ножкой и блокировать трансляции
+2
0
+2
Приезжают миллионы. Саранск задохнулся от пробок. Аэропорт Калининграда завис от приезжающих туристов. Миграционка Екатеринбурга не справляется с наплывом от желающих жить здесь. Волгоград-арена не вмещает всех желающих.
Так и живём...
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Всё хорошо...только стадионы пустуют в Саранске,Волгограде.да и другие полупустые.
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Ну не может Чернышенко быть примером для занятий ФК и спортом, вот никак. Зачем придумывать такую чепуху? В любом фитнес- клубе найдутся люди, которые выглядят более спортивно, чем эта лысая голова.
+3
-1
+2
а сколько денег ушло при попилке на строительство всего этого - не посчитать даже))
+1
0
+1
Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Не знаю, в моем окружении люди как ездили за рубеж, так и ездят. А кто предпочитал отдых в России, так и продолжает отдыхать в России.
+1
0
+1
Люблю я мак-кароны...
+1
0
+1
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