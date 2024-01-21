Министр спорта РФ: «Какой импульс развитию туризма дал ЧМ-2018! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы приезжают в эти города»
ЧМ-2018 дал импульс развитию туризма в России, считает министр спорта РФ.
«В России действует самое спортивное правительство. Если вы посмотрите внешне на вице‑премьера правительства, министра экономического развития, то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране.
В Сочи за последнее время введено в строй более 300 спортивных объектов, активно используется наследие Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. Мы видим интерес инвесторов, развитие инфраструктуры, сейчас Красная Поляна это всесезонный курорт.
Казань называют спортивной столицей России. Турпоток в Казань с 2013 года увеличился в 10 раз. Казань известна спортивными объектами, туристическими кластерами, историческими местами.
А какой импульс развитию туризма дал чемпионат мира по футболу многим нашим городам! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы наших людей приезжают в эти города.
2024 год подарит много ярких событий – «Игры Будущего», Игры БРИКС, «Игры дружбы». Такая тенденция будет сохраняться. Мы видим интерес ко многим спортивным событиям», – сказал Олег Матыцин на пленарной сессии «Спорт и туризм. Синергия развития».
Открою вам тайну - они народу н...й не нужны.
И футбол в этих городах ничего не определяет, он там не нужен никому
ККК, Карелия, Алтай - ценники видели? В 2-3 раза дороже.
Ну а я буду смотреть Еuro 2024.
P.S. С "хрючева из голубей" посмеялся от души, спасибо ))
А туризм, да. Внутренний появился. И хорошо бы воспользоваться ситуацией и сделать эту отрасль конкурентоспособной, пока у народа нет особого выбора. По идее, очень много возможностей появилось. Медицинский туризм, обычный, спорту разрешить предпринимательство и ограничения снять. Госденьги убрать, чтобы частники могли заходить, ибо сейчас бесполезно. Ты можешь быть супержффективным, но любой госклуб просто перекупит любого игрока, ибо бюджет надо осваивать
Но Крым и Сочи разумеется дороже в плане отдыха, чем Турция, так как чудес не бывает.
Так и живём...