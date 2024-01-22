Сорокин отразил 40 бросков «Далласа» из 42 и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр
Илья Сорокин отразил 40 из 42 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча.
«Айлендерс» одержали победу над «Старс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда провела первую игру под руководством Патрика Руа.
Российский голкипер вышел в старте на 9-й матч подряд. Второй вратарь команды Семен Варламов пропускает игры из-за травмы.
Сорокин прервал серию из 4 поражений подряд. В 34 матчах в этом сезоне у него 14 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17.