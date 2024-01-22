Сорокин отразил 40 бросков «Далласа» из 42 и стал 2-й звездой матча. Победа – 1-я за 5 игр

Теги Айлендерс Даллас НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин отразил 40 из 42 бросков «Далласа» и стал 2-й звездой матча.

«Айлендерс» одержали победу над «Старс» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Команда провела первую игру под руководством Патрика Руа. 

Российский голкипер вышел в старте на 9-й матч подряд. Второй вратарь команды Семен Варламов пропускает игры из-за травмы. 

Сорокин прервал серию из 4 поражений подряд. В 34 матчах в этом сезоне у него 14 побед при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 3,17. 

3 комментария
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У Сорокина конечно бешеная нагрузка - 35 бросков в среднем за игру. В общей сложности 1174, у ближайшего преследователя, Георгиева, 1081, при том что он сыграл на 5 матчей больше!
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Ответ Swordi
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Этот показатель больше про текущую оборону НЙА. Пулок и Пелек полсезона травмированы, Мэйфилд тоже пропустил игр 15. Плюс нагрузка бешеная. И всё равно островитяне поборются за ПО
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