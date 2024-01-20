Australian Open. 4-й круг. Хачанов сыграет с Синнером, Рублев – с де Минауром, Джокович встретится с Маннарино

Теги Australian Open результаты ATP Теннис

Карне Хачанов поборется с Янником Синнером в четвертом круге Australian Open.

Андрей Рублев встретится с Алексом де Минауром, Новак Джокович сыграет с Адрианом Маннарино.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Янник Синнер (Италия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
21 января, 08.00
Онлайн матча

 

Алекс де Минаур (Австралия) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
21 января, 11.00
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
21 января, 05.30
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) Адриан Маннарино (Франция)
Дата проведения
21 января, 05.30
Онлайн матча

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9 комментариев
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Фриц Циципас очень интересный матч будет, если Циципас будет в норме, а иначе вынос тела
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Для любителей WTA. У Адриана Маннарино в самом начале своей карьеры были проблемы с деньгами из-за чего он не мог себе позволить тренера и разъезды по турнирам, поэтому он подрабатывал спарринг-партнером, в том числе и для женщин. Одна из причин его стиля игры.
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Удачи нашим парням и Новаку…попался сейчас в рекомендованных хайлайт полуфинала Новака и Надаля в Канаде на Мастерсе в 2013 году, уровень конечно поражает. Тем ребятам которым сейчас 26-27 (Циципас, Зверев, Рублёв, Медведев) до такого местерства, как до Луны пешком. Поэтому и не удивительно, что Новак и Надаль и в 36-37 выигрывают шлемы. Кому интересно, советую тоже посмотреть)
+3
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Некоторые так ждут борьбу в матче Андрея и Де Минора а её на мой взгляд может и не быть.Андрей или быстренько ментально сломается или если будет подавать как в двух последних матчах спокойно закроет Алекса
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Ответ МОН66
у рубля хорошие шансы, у хачана нет...
Рублеву играть с лучшим игроком в этом году
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Не повезло нашим парням с жребием завтра, играть против лучших в этом году
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В другой половине у Карлуши сетка плавно подходит к аналогичной на Цинциннати 2023, не одного топового соперника до финала)) достойный преемник грунтового короля, у того тоже Робреды и Южные в пф-х шлемов восседали.
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Ответ as009595@icloud.com
Не повезло нашим парням с жребием завтра, играть против лучших в этом году
да ладно, из бестов попался только грешник и то он пока что еще не "приговор", я бы не хотел что бы на этой стадии был еще и Джоко с Алькарасом, лучше уж Синер чем эти двое на данном этапе, ну и собственно все логично и согласно ранжиру, Каренчик пока что не в пятерке чтобы избегать попадания на топов
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Ответ as009595@icloud.com
Не повезло нашим парням с жребием завтра, играть против лучших в этом году
у рубля хорошие шансы, у хачана нет...
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