Australian Open. 4-й круг. Хачанов сыграет с Синнером, Рублев – с де Минауром, Джокович встретится с Маннарино
Карне Хачанов поборется с Янником Синнером в четвертом круге Australian Open.
Андрей Рублев встретится с Алексом де Минауром, Новак Джокович сыграет с Адрианом Маннарино.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 21 января, 08.00
- Дата проведения
- 21 января, 11.00
- Дата проведения
- 21 января, 05.30
- Дата проведения
- 21 января, 05.30