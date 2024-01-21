Товарищеские матчи. «Зенит» против «Динамо» Самарканд, ЦСКА сыграет с «Сохаром»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Ахмат Навбахор Чонбук Хендай Моторс Динамо Самарканд Пари НН Футбол

«Зенит» сыграет с «Динамо» из Самарканда в контрольном матче.

Товарищеские матчи

Абу-Даби, ОАЭ

«Зенит» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 15:00

Белек, Турция

«Ахмат» Россия – «Навбахор» Узбекистан – 16:30

Дубай, ОАЭ

«Пари НН» Россия – «Чонбук Хендай Моторс» Корея – 16:30

Абу-Даби, ОАЭ

ЦСКА Россия – «Сохар» Оман – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
Зенит хоть тренируется, а Спартак всё никак от праздников не отойдёт. 😁
+10
-2
+8
Ответ Ivan Petrov
Комментарий скрыт
Ты прикинь все клубы РПЛ тогда тренируются
+9
-1
+8
Ответ Юрий Король
по какому каналу кажут?
Зенит на Матч ТВ. ЦСКА на ОККО. Ахмат на оф.странице в ВК.
+6
0
+6
Новичкам - хорошего дебюта.
Всей команде - без травм.
Вперед, Зенит!
+11
-8
+3
Ростов обыграл Самарканд 4-1. Посмотрим, чем ответит Зенит. 😁
+6
-4
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Зенит хоть тренируется, а Спартак всё никак от праздников не отойдёт. 😁
Спартак не от праздников все не отойдет, а от своего позорного футбола в первой части чемпионата.
+3
-1
+2
Вперёд Армейцы!!! Желаю много голов и без травм!!! Отдуплиться неподетски!!!🥇🏆🔥💥
+2
-1
+1
Ответ Filipp Gorski
Ты прикинь все клубы РПЛ тогда тренируются
Болельщик Спартака - априори тупой. Это у них врождённое
+1
0
+1
Зениту хорошей подготовки и без травм!
+11
-10
+1
Все коренные жители Морквы из Самарканда сегодня за Динамо
+5
-4
+1
Васютин
Фернандес Эракович Алип Сутормин
Кейрос Вендел Ерохин
Артур, Сергеев Мостовой
---------
Москвичев Сантос Родригао Васильев Коваленко Клаудиньо Мантуан Изидор Педро Кассьерра Бардачев Чёрный, Барриос

Давай, Зенит!
0
0
0
Результат не важен.Наигрывайте игровые связи.Вкатывайтесь в тренировочный процесс и поправьте реализацию моментов! Удачи Армейцам Москвы!
0
0
0
по какому каналу кажут?
0
0
0
Сохар? Опять Т9?))
0
0
0
зениту удачи.
+8
-8
0
Комментарий удален пользователем
Ответ Чебурашка от Гены
Зенит на Матч ТВ. ЦСКА на ОККО. Ахмат на оф.странице в ВК.
👏
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий