Товарищеские матчи. «Зенит» против «Динамо» Самарканд, ЦСКА сыграет с «Сохаром»
«Зенит» сыграет с «Динамо» из Самарканда в контрольном матче.
Товарищеские матчи
Абу-Даби, ОАЭ
«Зенит» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 15:00
Белек, Турция
«Ахмат» Россия – «Навбахор» Узбекистан – 16:30
Дубай, ОАЭ
«Пари НН» Россия – «Чонбук Хендай Моторс» Корея – 16:30
Абу-Даби, ОАЭ
ЦСКА Россия – «Сохар» Оман – 18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Всей команде - без травм.
Вперед, Зенит!
Фернандес Эракович Алип Сутормин
Кейрос Вендел Ерохин
Артур, Сергеев Мостовой
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Москвичев Сантос Родригао Васильев Коваленко Клаудиньо Мантуан Изидор Педро Кассьерра Бардачев Чёрный, Барриос
Давай, Зенит!