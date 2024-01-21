Товарищеские матчи. «Зенит» против «Динамо» Самарканд, ЦСКА сыграет с «Сохаром»

«Зенит» сыграет с «Динамо» из Самарканда в контрольном матче.

Товарищеские матчи

Абу-Даби, ОАЭ

«Зенит» Россия – «Динамо» Самарканд Узбекистан – 15:00

Белек, Турция

«Ахмат» Россия – «Навбахор» Узбекистан – 16:30

Дубай, ОАЭ

«Пари НН» Россия – «Чонбук Хендай Моторс» Корея – 16:30

Абу-Даби, ОАЭ

ЦСКА Россия – «Сохар» Оман – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.