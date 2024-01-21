Рыболовлев рассматривает продажу «Монако». Два американских инвестора заинтересованы в покупке акций клуба

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция бизнес Дмитрий Рыболовлев Александр Головин деньги Футбол

Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако».

По информации Les Echos, в 2023 году Рыболовлев получил как минимум два предложения от американских инвесторов, желающих вложиться в европейский футбол.

Сделка может быть завершена уже к концу сезона – цель состоит в том, чтобы найти покупателя, который получит поддержку княжества Монако, которое также является акционером клуба.

Как сообщает РБК, в настоящее время Рыболовлев «изучает стратегические возможности» относительно своей доли в клубе.

Мажоритарный акционер «Монако» привлек компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта, однако стратегический анализ не гарантирует совершения каких-либо сделок.

Рыболовлев стал мажоритарным акционером «Монако» в 2011 году. Компании Monaco Sport Invest, представляющей интересы бизнесмена, принадлежит 66,7% акций клуба.

За это время «Монако» выиграл Лигу 1 (2016/17), играл в полуфинале Лиги чемпионов, и финалах Кубка Франции и Кубка лиги.

Напомним, за «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин.

27 комментариев
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Ответ igls54
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
Кому то не плевать на санкции?
+19
-7
+12
А в чем смысл приобретения клуба, кроме как имиджевой покупки.
Стадион крохотный, старый, посещаемость минимум, фанбаза отсутствует, бездонное дно расходов.
+11
-2
+9
Так Монако был на самом деле Г-на Рыболовлева,а на матч ТВ все время говорили Монако Головина.
+6
0
+6
Ответ igls54
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
А что за к нему санкции, если из России вышел полностью лет 10-15 назад
+9
-3
+6
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Смысл в том, что он сейчас цивилизованный европейский миллиардер, а не непонятный нувориш с мутной биографией. Да и организовал процесс, что бы подзаработать, значит как предприниматель далеко не бездарен. Вовремя соскочил в общем-то.
Можно подумать, что западные миллиардеры - это не воры, прохиндеи, хитрецы и эксплуататоры, а все сплошь элитарные люди, входящие в 0.00001% умнейших, светлейших и полезнейших людей на планете(и поэтому они владеют настолько многим на фоне остальных) и двигающих человечество в светлое будущее... И лишь в России, все миллиардеры сплошь бездарные воры, нахапавшие себе в 90-ые... Странная картина мира какая-то в голове.

Скорее даже так... Миллиардеров относительно "чистых и приятных", по пальцам руки можно начать считать и то не факт, что полностью заполнится. Как и тех, у которых "все полностью с нуля", как у старины Илона, у которого родители владели алмазными шахтами в ЮАР или даже у старины Гейтса, у которого мама работала в IBM и за счет этого удалось раскрутить и протолкнуть свою ОС) При этом Илон и Гейтс - хотя бы не бездари, Илон мог бы просто прожигать деньги родителей(как 99% мажоров), но вместо этого преумножил состояние, а Гейтс все же был хорошим программистом, но и то, он сделал свою ОС не один и вообще не с нуля(эта была калька с другого продукта, много была заимствований из другой ОС).
+8
-3
+5
Ответ Ярик01
А в чем смысл приобретения клуба, кроме как имиджевой покупки. Стадион крохотный, старый, посещаемость минимум, фанбаза отсутствует, бездонное дно расходов.
У них очень приличная школа и селекция. Не без ошибок в последнее время, но всё же. Мбаппе только сплавили за рекордную по сей день сумму. А вот со стадионом и болельщиками - да, согласен. Как минимум хотя бы со стадиона надо начинать
+4
0
+4
Ответ igls54
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
Он не под санкциями
+4
0
+4
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
+7
-5
+2
Головин найдëт работу в хорошем европейском клубе.
+2
0
+2
Головин обратно в ЦСКА?
+2
-1
+1
Надо признать, управление клубом все эти годы приличное.
+1
0
+1
Ответ Vladislav Zhalobkevich
Смысл в том, что он сейчас цивилизованный европейский миллиардер, а не непонятный нувориш с мутной биографией. Да и организовал процесс, что бы подзаработать, значит как предприниматель далеко не бездарен. Вовремя соскочил в общем-то.
Я о новых, возможных покупателых.
Какие-нибудь фонды американские полумошеннические, чтобы раздуть активы, если только.
+1
0
+1
Ответ Ярик01
Я о новых, возможных покупателых. Какие-нибудь фонды американские полумошеннические, чтобы раздуть активы, если только.
Вопрос конечно в цене, которую заломит, но в принципе, работающий, причесанный актив, в местности с высокой платежеспобностью и играющий в стабильной лиге. Академия стабильно в плюс работает. Немного поработать над маркетингом(в штатах к примеру есть такие специалисты), и купят.
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Ответ Ярик01
А в чем смысл приобретения клуба, кроме как имиджевой покупки. Стадион крохотный, старый, посещаемость минимум, фанбаза отсутствует, бездонное дно расходов.
Ездить в Монако типа на работу, кто бы отказался)
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Ответ igls54
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
А к нему какие вопросы с его гражданством?
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Ответ igls54
Удивляет, что г-н Рыболовлев вполне кучеряво обитает в Европе, несмотря на санкции
Это вопрос к европейским властям)
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У Рыбы в последние годы проблем полно. Но вроде бы не бедствует. Француз-жулик его капитально развел с картинами. По моему до сих пор судятся. Да и акции, вроде бы, и вовсе не великий актив. Для Рыбы по крайней мере. Может наигрался?))
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Монако Рыболовлева отличный спортивный проект, который показал, что даже не имея большой футбольной арены можно прибыльно вести футбольный бизнес. Напомню, что конце 2011 года контрольный пакет акций Монако стоил ему 1 евро. Далее только на трансферах прибыль была очень приличной.
Пусть Монако и является отдельным княжеством, но влияние современной политической линии там, естественно, западное. Дольше продержался чем Абрамович, но это было вопросом времени.
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Размещай на Московской бирже. Я тоже немного куплю!
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Наигрался?
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Даёт заднюю)
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Наигрался
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