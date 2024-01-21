Рыболовлев рассматривает продажу «Монако». Два американских инвестора заинтересованы в покупке акций клуба
Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако».
По информации Les Echos, в 2023 году Рыболовлев получил как минимум два предложения от американских инвесторов, желающих вложиться в европейский футбол.
Сделка может быть завершена уже к концу сезона – цель состоит в том, чтобы найти покупателя, который получит поддержку княжества Монако, которое также является акционером клуба.
Как сообщает РБК, в настоящее время Рыболовлев «изучает стратегические возможности» относительно своей доли в клубе.
Мажоритарный акционер «Монако» привлек компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта, однако стратегический анализ не гарантирует совершения каких-либо сделок.
Рыболовлев стал мажоритарным акционером «Монако» в 2011 году. Компании Monaco Sport Invest, представляющей интересы бизнесмена, принадлежит 66,7% акций клуба.
За это время «Монако» выиграл Лигу 1 (2016/17), играл в полуфинале Лиги чемпионов, и финалах Кубка Франции и Кубка лиги.
Напомним, за «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин.
Стадион крохотный, старый, посещаемость минимум, фанбаза отсутствует, бездонное дно расходов.
Скорее даже так... Миллиардеров относительно "чистых и приятных", по пальцам руки можно начать считать и то не факт, что полностью заполнится. Как и тех, у которых "все полностью с нуля", как у старины Илона, у которого родители владели алмазными шахтами в ЮАР или даже у старины Гейтса, у которого мама работала в IBM и за счет этого удалось раскрутить и протолкнуть свою ОС) При этом Илон и Гейтс - хотя бы не бездари, Илон мог бы просто прожигать деньги родителей(как 99% мажоров), но вместо этого преумножил состояние, а Гейтс все же был хорошим программистом, но и то, он сделал свою ОС не один и вообще не с нуля(эта была калька с другого продукта, много была заимствований из другой ОС).
Какие-нибудь фонды американские полумошеннические, чтобы раздуть активы, если только.
Пусть Монако и является отдельным княжеством, но влияние современной политической линии там, естественно, западное. Дольше продержался чем Абрамович, но это было вопросом времени.