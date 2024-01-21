Рыболовлев рассматривает продажу «Монако». Два американских инвестора заинтересованы в покупке акций клуба

Дмитрий Рыболовлев рассматривает возможность продажи «Монако».

По информации Les Echos, в 2023 году Рыболовлев получил как минимум два предложения от американских инвесторов, желающих вложиться в европейский футбол.

Сделка может быть завершена уже к концу сезона – цель состоит в том, чтобы найти покупателя, который получит поддержку княжества Монако, которое также является акционером клуба.

Как сообщает РБК, в настоящее время Рыболовлев «изучает стратегические возможности» относительно своей доли в клубе.

Мажоритарный акционер «Монако» привлек компанию Raine Group в качестве эксклюзивного финансового консультанта, однако стратегический анализ не гарантирует совершения каких-либо сделок.

стал мажоритарным акционером « » в 2011 году. Компании Monaco Sport Invest, представляющей интересы бизнесмена, принадлежит 66,7% акций клуба.

За это время «Монако» выиграл Лигу 1 (2016/17), играл в полуфинале Лиги чемпионов, и финалах Кубка Франции и Кубка лиги.

Напомним, за «Монако» играет хавбек сборной России Александр Головин.