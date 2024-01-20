Australian Open. 4-й круг. Мирра Андреева поборется с Крейчиковой, Тимофеева – с Костюк, Соболенко сыграет с Анисимовой
Мирра Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.
Мария Тимофеева встретится с Мартой Костюк.
Мельбурн, Австралия
14 – 28 января 2024
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертый круг
- Дата проведения
- 21 января, 05.00
- Дата проведения
- 21 января, 07.30
- Дата проведения
- 21 января, 04.00
- Дата проведения
- 21 января, 05.00
Россия - 6 было / 3 осталось
США - 5 / 2
Украина - 4 / 3
Франция - 3 / 1
Беларусь - 2 / 2
Чехия - 2 / 2
Китай - 2 / 1
Польша - 2 / 1
Италия - 1 / 1
Испания - 1 /0
Латвия - 1 /0
Австралия - 1 /0
Бразилия - 1 /0
Швейцария - 1 /0
Представительство по странам стремительно сокращается. Из 14 стран в 1/16 финала к 1/8 осталось только 9. Вроде и немало на 16 участниц, но бывали случаи, когда в четвертом круге было по 14-15 стран, т.е. почти все соперницы представляли разные государства.
В соперничестве России и США первая по прежнему впереди - у обеих стран вылетело по 3 теннисистки, и у России по прежнему на одну больше. Но теперь на вершине они не одни. Третий круг вновь стал суперуспешным для Украины, которая обновила историческое достижение - 3 теннисистки в 1/8 финала. Но вот далее побить рекорд будет сложно - для этого нужно, чтобы сразу 2 украинки вышли в 1/2 финала. Учитывая, что сетка как минимум сводит двоих в четвертьфинале, а на пути ряд сложных соперниц, это выглядит как фантастика.
Кроме США по 2 теннисистки в сетке остались у Чехии и Беларуси, по одной - у Франции, Китая и Польши.
Впереди 1/4 финала, где уже можно будет определить условных победителей, - у кого сохранится хотя бы по два представителя (ну или трое - это уже будет безусловная победа :) )