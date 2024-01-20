Australian Open. 4-й круг. Мирра Андреева поборется с Крейчиковой, Тимофеева – с Костюк, Соболенко сыграет с Анисимовой

Теги Australian Open результаты WTA Теннис

Мирра Андреева сыграет с Барборой Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Мария Тимофеева встретится с Мартой Костюк.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 28 января 2024

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 86 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертый круг

Марта Костюк (Украина) Мария Тимофеева (Россия)
Дата проведения
21 января, 05.00
Онлайн матча

 

Мирра Андреева (Россия) Барбора Крейчикова (Чехия)
Дата проведения
21 января, 07.30
Онлайн матча

 

Магдалена Фрех (Польша) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
21 января, 04.00
Онлайн матча

 

Аманда Анисимова (США) Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
21 января, 05.00
Онлайн матча

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15 комментариев
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Эх попала бы Мирра в четверть рыбакиной. Шикарные шансы были бы на полуфинал а может быть и финал. А тут крейчикова соболенка Гауф не реально даже если бы Мирра была бы уровня топ 4
+13
0
+13
Удаче Тимофеевой, Андреевой и Соболенко!
+9
0
+9
Результаты третьего круга по странах:
Россия - 6 было / 3 осталось
США - 5 / 2
Украина - 4 / 3
Франция - 3 / 1
Беларусь - 2 / 2
Чехия - 2 / 2
Китай - 2 / 1
Польша - 2 / 1
Италия - 1 / 1
Испания - 1 /0
Латвия - 1 /0
Австралия - 1 /0
Бразилия - 1 /0
Швейцария - 1 /0
Представительство по странам стремительно сокращается. Из 14 стран в 1/16 финала к 1/8 осталось только 9. Вроде и немало на 16 участниц, но бывали случаи, когда в четвертом круге было по 14-15 стран, т.е. почти все соперницы представляли разные государства.
В соперничестве России и США первая по прежнему впереди - у обеих стран вылетело по 3 теннисистки, и у России по прежнему на одну больше. Но теперь на вершине они не одни. Третий круг вновь стал суперуспешным для Украины, которая обновила историческое достижение - 3 теннисистки в 1/8 финала. Но вот далее побить рекорд будет сложно - для этого нужно, чтобы сразу 2 украинки вышли в 1/2 финала. Учитывая, что сетка как минимум сводит двоих в четвертьфинале, а на пути ряд сложных соперниц, это выглядит как фантастика.
Кроме США по 2 теннисистки в сетке остались у Чехии и Беларуси, по одной - у Франции, Китая и Польши.
Впереди 1/4 финала, где уже можно будет определить условных победителей, - у кого сохранится хотя бы по два представителя (ну или трое - это уже будет безусловная победа :) )
+3
0
+3
Ответ lebedst
почему Мирра идет такой фавориткой по мнению букмекеров..
Потому что она новая Хингис. И вообще Мега звезда
+3
0
+3
Марии и Мирре победы ,заодно и Аманде. Все они наши.
+3
-1
+2
Удачи Мирре, Марии и Аманде Константиновне.
+3
-1
+2
Анисимова - Соболенко матч дня, по играм между ними Арина клиентка Аманды, но это уже не та Арина, которая была раньше
+2
0
+2
Ответ lebedst
почему Мирра идет такой фавориткой по мнению букмекеров..
2:0 статистика с Крейчиковой, плюс по матчу с Хантер было видно что Барбора не на пике формы
+2
0
+2
Удачи нашим девушкам!
+1
0
+1
Ответ lebedst
почему Мирра идет такой фавориткой по мнению букмекеров..
Это как Джедай, в потемках кроется сила.
+1
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+1
на руках бороться то будут?
0
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0
жаль, что наши девчонки так рано начинают. В воскресенье вставать с рассветом не буду, конечно
0
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