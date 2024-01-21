Моуринью подтвердил, что не возглавит саудовский «Аль-Шабаб». Он ждет вариант, который его мотивирует

Теги Жозе Моуринью возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Жозе Моуринью отказал «Аль-Шабабу» – он ждет вариант, который его мотивирует.

Как сообщил журналист COPE и Marca Педро Мората, Моуринью подтвердил ему информацию о том, что не собирается работать с саудовским «Аль-Шабабом».

Сейчас тренер взял паузу. Он спокойно ждет, что появится вариант продолжения карьеры, который мотивирует его.

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39 комментариев
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Правильно. Всегда найдутся варианты в Европе, да и торопиться некуда. Легенде рано на покой, саудиты и в 70 лет его ждать будут.
+32
-7
+25
Ответ Трент Резнор
Правильно. Всегда найдутся варианты в Европе, да и торопиться некуда. Легенде рано на покой, саудиты и в 70 лет его ждать будут.
То что найдутся варианты в Европе, сомнений то нет. Я уверен что даже в России ему сейчас можно спокойно уйти на большую зарплату в несколько евролямов, если намекнет что не против или в Турцию.
Но Жозе то по старой памяти хочет в топ-чемпионатах порулить с топовыми или околотоповыми клубами.....а вот здесь уже не факт что выгорит.
+11
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+7
Все-таки ждет приглашения в Спартак
+7
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+5
Ответ Домоседов
Я бы на него в Эвертоне посмотрел
В Эвертоне тренер уровня амбиций нынешних «ирисок» и работает весьма неплохо. Пример Анчи едва вдохновит Моура на такую авантюру.
+6
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+5
Спартак мотивирует.
+5
-1
+4
Ответ Montenegro Serbian
То что найдутся варианты в Европе, сомнений то нет. Я уверен что даже в России ему сейчас можно спокойно уйти на большую зарплату в несколько евролямов, если намекнет что не против или в Турцию. Но Жозе то по старой памяти хочет в топ-чемпионатах порулить с топовыми или околотоповыми клубами.....а вот здесь уже не факт что выгорит.
Турция очень вероятный вариант. К нам не пойдёт без еврокубков, хотя тандем Спартака и Моуриньо был бы эпичным.
+5
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+4
Ответ Дядя ТУРА
Жозе нужно отдохнуть и пересмотреть себя как тренера. его методы устарели, игроки уже не такие как раньше. все меняется.
Это точно, уже даже Симеоне поменял подход к игре, а на матчи Атлетико все чаще приятно смотреть, а ещё пару лет назад казалось, что у него все безнадежно и стиль игры устаревший. Моуру надо задуматься, ведь уже коллеги по автобусу делают шаги вперёд
+7
-4
+3
Ответ Трент Резнор
Турция очень вероятный вариант. К нам не пойдёт без еврокубков, хотя тандем Спартака и Моуриньо был бы эпичным.
Спартак Моуриньо люто звучит😃
+3
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+2
Ответ Трент Резнор
Турция очень вероятный вариант. К нам не пойдёт без еврокубков, хотя тандем Спартака и Моуриньо был бы эпичным.
И Терри может вернётся тогда ))
+3
-1
+2
Ответ Montenegro Serbian
То что найдутся варианты в Европе, сомнений то нет. Я уверен что даже в России ему сейчас можно спокойно уйти на большую зарплату в несколько евролямов, если намекнет что не против или в Турцию. Но Жозе то по старой памяти хочет в топ-чемпионатах порулить с топовыми или околотоповыми клубами.....а вот здесь уже не факт что выгорит.
Летом будет приличная тренерская миграция, ходит не мало слухов по смене собственников в разных клубов, есть интересные проекты которые переросли уровень нынешних тренеров и тд.
Думаю это будет действительно интересный вариант в топовом чемпионате.
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Ответ Дядя ТУРА
Жозе нужно отдохнуть и пересмотреть себя как тренера. его методы устарели, игроки уже не такие как раньше. все меняется.
Как сказал "великий":
- Каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью. Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс. Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть!
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В Севилью надо идти
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До верблюдшипа опускаться еще рано, сначала надо развалить Бешикташ
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Ответ Direct free kick
Нищая эрдогания не для Маура
Галатасарай вполне себе вариант, состав неплохой, да и денег найдут на зарплату.
+1
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Ответ AF007
До верблюдшипа опускаться еще рано, сначала надо развалить Бешикташ
Бешикташ неплохо сам справляется, судя по вчерашнему матчу)
+1
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Ждет ухода из "Спартака" Абаскаля.
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Ответ Домоседов
А мне кажется, у него бы могло получиться, есть принципиальный соперник, кого бы Моур мог троллить, давление, а его фирменный стиль прекрасно бы подошел нынешнему Эвертону с его составом
Было нечто похожее в Тоттенхэме.
Его подход к работе и амбиции не всегда разделяет руководство клубов. Тут, думаю, будет примерно тоже самое.
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Аль Кебаб не по купцам
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Спартак, хорош ломаться.
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В СА нельзя будет так скандалить и поливать судей
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Я бы на него в Эвертоне посмотрел
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Конечно Спартак...Моуриньо ждёт не дождётся попробовать приложить свои знания.
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Ответ Трент Резнор
Турция очень вероятный вариант. К нам не пойдёт без еврокубков, хотя тандем Спартака и Моуриньо был бы эпичным.
Нищая эрдогания не для Маура
+1
-1
0
Ответ Montenegro Serbian
То что найдутся варианты в Европе, сомнений то нет. Я уверен что даже в России ему сейчас можно спокойно уйти на большую зарплату в несколько евролямов, если намекнет что не против или в Турцию. Но Жозе то по старой памяти хочет в топ-чемпионатах порулить с топовыми или околотоповыми клубами.....а вот здесь уже не факт что выгорит.
А причем тут Россия? Зарплата в несколько раз меньше саудовской будет, все равно
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Ответ Тюменец
В Эвертоне тренер уровня амбиций нынешних «ирисок» и работает весьма неплохо. Пример Анчи едва вдохновит Моура на такую авантюру.
А мне кажется, у него бы могло получиться, есть принципиальный соперник, кого бы Моур мог троллить, давление, а его фирменный стиль прекрасно бы подошел нынешнему Эвертону с его составом
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Ответ Кино Музыка
Спартак, хорош ломаться.
Да он не поедет в Спартак. Даже учитывая его нынешнее положение, сам понимаешь, ситуация. Его потом вообще никуда не пригласят.
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