Моуринью подтвердил, что не возглавит саудовский «Аль-Шабаб». Он ждет вариант, который его мотивирует

Жозе Моуринью отказал «Аль-Шабабу» – он ждет вариант, который его мотивирует.

Как сообщил журналист COPE и Marca Педро Мората, Моуринью подтвердил ему информацию о том, что не собирается работать с саудовским « ».

Сейчас тренер взял паузу. Он спокойно ждет, что появится вариант продолжения карьеры, который мотивирует его.

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