Моуринью подтвердил, что не возглавит саудовский «Аль-Шабаб». Он ждет вариант, который его мотивирует
Жозе Моуринью отказал «Аль-Шабабу» – он ждет вариант, который его мотивирует.
Как сообщил журналист COPE и Marca Педро Мората, Моуринью подтвердил ему информацию о том, что не собирается работать с саудовским «Аль-Шабабом».
Сейчас тренер взял паузу. Он спокойно ждет, что появится вариант продолжения карьеры, который мотивирует его.
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Но Жозе то по старой памяти хочет в топ-чемпионатах порулить с топовыми или околотоповыми клубами.....а вот здесь уже не факт что выгорит.
Думаю это будет действительно интересный вариант в топовом чемпионате.
- Каждый тренер должен работать над собой ежедневно. Учиться и развиваться постоянно. Нельзя стоять на месте! Даже если ты такой уважаемый и заслуженный, как Жозе Моуринью. Нужно всегда вносить что‑то новое в игровую систему и тренировочный процесс. Какой легендой бы ты ни был, каждый день нужно доказывать, кто ты есть!
Его подход к работе и амбиции не всегда разделяет руководство клубов. Тут, думаю, будет примерно тоже самое.