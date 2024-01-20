Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Базылюк, Туктамышева, Гуменник, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят в командном турнире

Теги Елизавета Туктамышева пары мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Евгений Семененко Владислав Дикиджи Софья Муравьева Елизавета Осокина Аделия Петросян Арсений Федотов Артем Грицаенко Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Иван Попов Мария Гордеева Елена Костылева Лев Лазарев Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Маргарита Базылюк Фигурное катание

Известен состав участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Распределение по командам пройдет позже. 

Соревнования пройдут 21 января, начало – в 14.00 по московскому времени. 

Мужчины

Дмитрий Алиев

Владислав Дикиджи

Петр Гуменник 

Лев Лазарев

Иван Попов

Евгений Семененко

Арсений Федотов

Женщины

Маргарита Базылюк

Мария Гордеева

Елена Костылева

Екатерина Кольцова

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Елизавета Туктамышева

Пары

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

73 комментария
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Лучше бы Глеба, а не Алиева пригласили.
Алиев даже квалификацию не прошёл.
+46
-5
+41
Я думал, во вторую команду пригласят Коляду - это было бы более справедливо, по одному недействующему спортсмену на команду, как на Japan Open. Алиев здесь ни к селу ни к городу смотрится.
+36
-3
+33
Просьба первому. Алине не доверяйте больше объявлять Базылюк.
+29
-10
+19
Ответ Carg0
Лучше бы Глеба, а не Алиева пригласили. Алиев даже квалификацию не прошёл.
кстати да, Глеб очень круто себя проявил, надо было его! остался без всего парень...
ну либо Марка/ Макара
+20
-3
+17
Ответ Carg0
Лучше бы Глеба, а не Алиева пригласили. Алиев даже квалификацию не прошёл.
Плюсуюсь. При всем уважении к Дмитрию, я тоже за Глеба.
+16
-2
+14
Алиев тут каким боком интересно
+19
-6
+13
О, прокатили Свету и Кондратюка с Самариным. Это Хорошая новость.
А вот зачем здесь Алиев вообще не понятно. Уж лучше бы Игнатова или Глеба пригласили.
+21
-8
+13
Ответ Ayla
Миша и командники не очень совместимы
У Миши лучшее выступление в карьере с суммой выше 300 было на Кубке Первого Канала в пандемийный сезон.
+14
-2
+12
Личный турнир лучше, чем в прошлом году получился. Посмотрим, что будет в командном.
+11
0
+11
Прыжковый турнир великолепен! Мне очень понравилось изменение правил в сторону разнообразия сольных прыжков и каскадов. Уверена, командное продолжение будет ещё интереснее. С таким то составом!
+14
-4
+10
Ответ Николь Тян
А почему одиночников 7 ? Как распределять будут?
Думаю Лиза и Дима примерно на одном уровне отпрыгать могут
+11
-2
+9
А почему одиночников 7 ? Как распределять будут?
+8
0
+8
Ответ EmperorNazer
Я думал, во вторую команду пригласят Коляду - это было бы более справедливо, по одному недействующему спортсмену на команду, как на Japan Open. Алиев здесь ни к селу ни к городу смотрится.
Миша и командники не очень совместимы
+15
-7
+8
За Кольцову рада. Удачи!
+8
-1
+7
Ответ Николь Тян
А почему одиночников 7 ? Как распределять будут?
В одну команду Лиза, в другую Алиев, как приглашённые звезды
+10
-3
+7
Ответ EmperorNazer
Я думал, во вторую команду пригласят Коляду - это было бы более справедливо, по одному недействующему спортсмену на команду, как на Japan Open. Алиев здесь ни к селу ни к городу смотрится.
Алиев сейчас как недействующий. Совсем не прыгает.
+11
-5
+6
Ответ Elena Bogach
А гордеева и кольцова?
Они ярко заявили о себе сегодня, что не так?
+5
0
+5
Ответ Ayla
Миша и командники не очень совместимы
Нет, это не так. Миша много раз отлично в командниках выступал. Во всех, в которых участвовал, кроме одного(ОИ-2018).
КЧМ -2017, 2021.- прекрасно выступил.
КПК -2021, 2022 - оба раза лучший по сумме из мужчин. 300 и 306 баллов соответственно..
+4
0
+4
Ответ Капитан Немо
Не надо Мишу на командник, не надо.
Сейчас Миша в лучшей форме, чем Алиев.
+4
0
+4
Хороший состав для команд!
+4
0
+4
Ответ Маргарита Михайловна
Туктамышева уже наверное и не рада что согласилась.
Она знала на что шла, так что ей нормально.
+6
-2
+4
Ответ EmperorNazer
Я думал, во вторую команду пригласят Коляду - это было бы более справедливо, по одному недействующему спортсмену на команду, как на Japan Open. Алиев здесь ни к селу ни к городу смотрится.
Да это было бы лучше, Алиев вот вообще не заслужил приглашение
+3
0
+3
Ответ Храбрая виолончелистка
За Кольцову рада. Удачи!
Да вот кто заслужил так она
+3
0
+3
Ответ Carg0
Лучше бы Глеба, а не Алиева пригласили. Алиев даже квалификацию не прошёл.
Вот вот, правильно, я тоже за Глеба
+3
0
+3
Ответ Александр Шульгин
Алиева пригласили но по-моему Кондратюк хоть я его и не очень люблю больше заслужил на турнире что бы его пригласили
И Кондратюк , и лутфулин, и Игнатов. Все нормально выступили. А Дима даже квалификацию завалил. Но зато в команду взяли. Вообще не понятно
+3
0
+3
Ответ Carg0
Лучше бы Глеба, а не Алиева пригласили. Алиев даже квалификацию не прошёл.
Там любой лучше. Но и Лиза, думаю не в форме. Но деньги со всеми получат.
+6
-3
+3
Ответ Беглый*
Алиев тут каким боком интересно
как приглашенный, как и Лиза. И я это ожидал.
+6
-3
+3
Как распределять будут, интересно
+3
0
+3
Арсений хотел к Козловскому и хотел синий цвет. Поэтому надеюсь так и случится.
+5
-2
+3
6 финалистов + блатной в нагрузку?
+4
-2
+2
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