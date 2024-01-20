Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Базылюк, Туктамышева, Гуменник, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят в командном турнире
Известен состав участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам.
Распределение по командам пройдет позже.
Соревнования пройдут 21 января, начало – в 14.00 по московскому времени.
Мужчины
Лев Лазарев
Иван Попов
Женщины
Маргарита Базылюк
Мария Гордеева
Елена Костылева
Екатерина Кольцова
Софья Муравьева
Аделия Петросян
Елизавета Туктамышева
Пары
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
Алиев даже квалификацию не прошёл.
ну либо Марка/ Макара
А вот зачем здесь Алиев вообще не понятно. Уж лучше бы Игнатова или Глеба пригласили.
КЧМ -2017, 2021.- прекрасно выступил.
КПК -2021, 2022 - оба раза лучший по сумме из мужчин. 300 и 306 баллов соответственно..