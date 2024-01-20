Чемпионат России по прыжкам. Петросян, Базылюк, Туктамышева, Гуменник, Семененко, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов выступят в командном турнире

Известен состав участников командного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Распределение по командам пройдет позже.

Соревнования пройдут 21 января, начало – в 14.00 по московскому времени.

Мужчины

Лев Лазарев

Иван Попов

Женщины

Маргарита Базылюк

Мария Гордеева

Елена Костылева

Екатерина Кольцова

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Елизавета Туктамышева

Пары

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский

Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков