Моуринью и «Наполи» проведут переговоры на этой неделе. Жозе хочет остаться в Италии – в клубе, где больше ресурсов, чем у «Ромы»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия возможные трансферы Наполи Аурелио Де Лаурентис высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Жозе Моуринью может обойтись без паузы после «Ромы» и возглавить «Наполи».

Как пишет The Times, на этой неделе тренер проведет переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить возможное назначение.

Отмечается, что после отставки Моуринью хотел бы остаться в Италии и возглавить клуб из Серии А, у которого больше ресурсов, чем у «Ромы». Тренер собирался посетить один из матчей Серии А на этих выходных, чтобы продемонстрировать желание остаться в итальянском футболе. Жозе отставка из «Ромы» шокировала и разозлила – он ожидал, что с ним продлят контракт.

Моуринью пытались пригласить саудовские клубы, но он предпочел остаться в Европе. «Наполи» может привлечь его тем, что сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

После ухода Лучано Спаллетти, под руководством которого «Наполи» выиграл Серию А впервые за 33 года, команду возглавил Руди Гарсия, которого уволили уже в ноябре. Его сменил Вальтер Мадзарри, с которым «Наполи» выиграл 4 из 11 матчей во всех турнирах.

Сейчас «Наполи» занимает 8-е место в таблице Серии А.

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79 комментариев
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Интер, Рома, Наполи. Моур хочет тренировать везде, где был Спалетти. Скоро поедет в Зенит
+131
-8
+123
Хави напрягся, Моур его без шансов деклассирует
+101
-22
+79
Ответ LightWithin
Надеюсь этого не случится. Очень хочется видеть атакующий футбол от "Наполи", а не антифутбол от Жозе. Футбол это прежде всего Игра, а не мучения на поле и сухая статистика.
так Рома в этом сезоне забила больше чем Наполи в чемпионате - статистику гляньте))
+83
-4
+79
Ответ LightWithin
Надеюсь этого не случится. Очень хочется видеть атакующий футбол от "Наполи", а не антифутбол от Жозе. Футбол это прежде всего Игра, а не мучения на поле и сухая статистика.
Ты вообще Реал 2012 видел?
+58
-11
+47
Моуриньо и Ди Лаурентис - это взрывной коктейль будет
+42
-1
+41
Ответ Тимофей Кушнир
Интер, Рома, Наполи. Моур хочет тренировать везде, где был Спалетти. Скоро поедет в Зенит
Надеюсь в таком случае Жозе быстро выучит русский. Прессухи будут на уровне Гамулы,Григоряна)
+36
-1
+35
Жозе: А после Барселоны, с кем играем?
+20
-2
+18
Пошла вода по трубам.
+11
-1
+10
Ответ Olajuvon
Хвича, если не возьмет мастер-класс по защите у Матича, будет выходить по праздникам у Моура!
И по этому Азар при Мауре блистал, Озил вообще показывал лучший футбол в карьере, а он тоже регулярно играл на фланге. Ди Мария носили на руках и т.д.
А про КР, который голевой машиной стал именно у Маура как левый нап я вообще молчу. До Маура у КР было 35 и 24 по г+п и даже в РМ было всего 36, а с Мауром стало 51, 58 разница пропасть.
+11
-2
+9
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Было бы неплохо. Уже предвижу коменты персофанов Жо, о том что у Наполи был плохой состав и все такое :)
Так он реально средний. Один раз выше головы прыгнули, поэтому Спал и слинял сразу, поняв, что повторить не получится.
+13
-4
+9
Ответ Тимофей Кушнир
Интер, Рома, Наполи. Моур хочет тренировать везде, где был Спалетти. Скоро поедет в Зенит
так не зря Ротенберг вдохновляется им
+9
0
+9
Ответ Люблю Марго Робби
Хави напрягся, Моур его без шансов деклассирует
А если не получится, у персофанов сбитого жо всегда наготове дежурная отмазка, что у жо не было достаточно классных игроков. Да и судьи играли за соперника. Можете скринить, через пару месяцев посмотрим.
+31
-23
+8
Ответ LightWithin
Надеюсь этого не случится. Очень хочется видеть атакующий футбол от "Наполи", а не антифутбол от Жозе. Футбол это прежде всего Игра, а не мучения на поле и сухая статистика.
Ну, при Мадзарри ведь феерический футбол
+9
-1
+8
Ответ Алекс Рава
Кроме реала-2012?
Челси в нулевые, Интер
+7
-1
+6
С де лаурентисом думаю максимум пару месяцев проработает, но этого хватит что бы в очередной раз взорвать Каталонию и чапи)
+10
-5
+5
Хороший вариант для Наполи, уж точно лучше всяких Мадзарри
+9
-4
+5
Это будет гремучая смесь
+5
0
+5
Было бы неплохо. Уже предвижу коменты персофанов Жо, о том что у Наполи был плохой состав и все такое :)
+10
-6
+4
Явно лучше чем Мадзарри, поэтому будет интересно :)
+3
0
+3
как говорит китайская пословица, не важно какого цвета кошка, главное чтобы она ловила мышей. Сейчас кто будет вспоминать как Порту или Интер выиграли ЛЧ, в какой она играла футбол. Важно дать результат. И если Жозе его даст. то почему бы и нет.
+3
0
+3
Де Лаурентис и Моуринью - это дикий союз. но скучно точно не будет))
+4
-1
+3
Ответ Three Days Grace
в том, что в Роме он из почти 3х лет первые пол года играл 4-2-3-1
Так проблема Ромы в бездарной обороне.
Рома до Маура пропустила 58 голов за чемпионат это жесть. По этому и перешли на 3 ЦЗ, потому что ЦЗ Ромы бездари. И таким макаром смогли улучшить игру обороны 43 и 38 пропустили за следующие 2 сезона. А если бы вратарь был бы не решето, то вообще может и до 30 пропущенных за сезон бы показатель снизили.
+4
-1
+3
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты вообще Реал 2012 видел?
Кроме реала-2012?
+5
-2
+3
Ответ Spaten
Жозе: А после Барселоны, с кем играем?
С Салернитаной
+3
0
+3
Чемпионами побыли, теперь снова в смуту
+3
0
+3
Ответ Тюменец
Честно говоря слабо себе представляю совместную работу Де Лау и Моура. Это прям трэш будет в прессе постоянно!)) И да, не совсем понятно, с чего Жозе взял, что у Наполи ресурс больше?! Это совсем не очевидно. Да и сам Наполи сейчас как карточный домик, который сильно косит ветром перемен, и шоковая терапия в виде португальца может иметь обратный эффект. Мне кажется приоритет у Жозе не просто Италия, а конкурентный клуб, и даже если он окажется в Неаполе, то это не будет долгосрочный контракт.
Ресурс видимо выше, раз они хоть кого-то купить могут. :)
+3
-1
+2
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ты вообще Реал 2012 видел?
но с таким составом как у реал было бы позорно играть в антифутбол, да и Моур уже не тот который был 12 лет назад
+3
-1
+2
Ответ КобеКириленко
Надеюсь в таком случае Жозе быстро выучит русский. Прессухи будут на уровне Гамулы,Григоряна)
Какие Григорян и Гамула? Моуриньо интеллектуально на другом уровне
+3
-1
+2
Честно говоря слабо себе представляю совместную работу Де Лау и Моура. Это прям трэш будет в прессе постоянно!))
И да, не совсем понятно, с чего Жозе взял, что у Наполи ресурс больше?! Это совсем не очевидно.
Да и сам Наполи сейчас как карточный домик, который сильно косит ветром перемен, и шоковая терапия в виде португальца может иметь обратный эффект.
Мне кажется приоритет у Жозе не просто Италия, а конкурентный клуб, и даже если он окажется в Неаполе, то это не будет долгосрочный контракт.
+4
-2
+2
Помню, когда Моура только назначили в Рому, его фанатики писали, что он выиграет скудетто с Ромой. Я посмеялся тогда над этой ерундой. Время расставило все по своим местам. Ни одного выхода в зону ЛЧ, не то что чемпионства. Естественно у фанатов португальца куча оправданий.
Сейчас пошли новые песни о главном. Теперь переводчик непременно унизит Хави, а может даже и выиграет ЛЧ. Буду ржать с их оправданий, если по итогу Хави натянет Моура.
+2
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+2
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