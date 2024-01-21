Моуринью и «Наполи» проведут переговоры на этой неделе. Жозе хочет остаться в Италии – в клубе, где больше ресурсов, чем у «Ромы»
Жозе Моуринью может обойтись без паузы после «Ромы» и возглавить «Наполи».
Как пишет The Times, на этой неделе тренер проведет переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, чтобы обсудить возможное назначение.
Отмечается, что после отставки Моуринью хотел бы остаться в Италии и возглавить клуб из Серии А, у которого больше ресурсов, чем у «Ромы». Тренер собирался посетить один из матчей Серии А на этих выходных, чтобы продемонстрировать желание остаться в итальянском футболе. Жозе отставка из «Ромы» шокировала и разозлила – он ожидал, что с ним продлят контракт.
Моуринью пытались пригласить саудовские клубы, но он предпочел остаться в Европе. «Наполи» может привлечь его тем, что сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
После ухода Лучано Спаллетти, под руководством которого «Наполи» выиграл Серию А впервые за 33 года, команду возглавил Руди Гарсия, которого уволили уже в ноябре. Его сменил Вальтер Мадзарри, с которым «Наполи» выиграл 4 из 11 матчей во всех турнирах.
Сейчас «Наполи» занимает 8-е место в таблице Серии А.
А про КР, который голевой машиной стал именно у Маура как левый нап я вообще молчу. До Маура у КР было 35 и 24 по г+п и даже в РМ было всего 36, а с Мауром стало 51, 58 разница пропасть.
Рома до Маура пропустила 58 голов за чемпионат это жесть. По этому и перешли на 3 ЦЗ, потому что ЦЗ Ромы бездари. И таким макаром смогли улучшить игру обороны 43 и 38 пропустили за следующие 2 сезона. А если бы вратарь был бы не решето, то вообще может и до 30 пропущенных за сезон бы показатель снизили.
И да, не совсем понятно, с чего Жозе взял, что у Наполи ресурс больше?! Это совсем не очевидно.
Да и сам Наполи сейчас как карточный домик, который сильно косит ветром перемен, и шоковая терапия в виде португальца может иметь обратный эффект.
Мне кажется приоритет у Жозе не просто Италия, а конкурентный клуб, и даже если он окажется в Неаполе, то это не будет долгосрочный контракт.
Сейчас пошли новые песни о главном. Теперь переводчик непременно унизит Хави, а может даже и выиграет ЛЧ. Буду ржать с их оправданий, если по итогу Хави натянет Моура.