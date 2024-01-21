Моуринью и «Наполи» проведут переговоры на этой неделе. Жозе хочет остаться в Италии – в клубе, где больше ресурсов, чем у «Ромы»

Жозе Моуринью может обойтись без паузы после «Ромы» и возглавить «Наполи».

Как пишет The Times, на этой неделе тренер проведет переговоры с президентом «Наполи» , чтобы обсудить возможное назначение.

Отмечается, что после отставки хотел бы остаться в Италии и возглавить клуб из Серии А, у которого больше ресурсов, чем у «Ромы». Тренер собирался посетить один из матчей Серии А на этих выходных, чтобы продемонстрировать желание остаться в итальянском футболе. Жозе отставка из «Ромы» шокировала и разозлила – он ожидал, что с ним продлят контракт.

Моуринью пытались пригласить саудовские клубы, но он предпочел остаться в Европе. «Наполи» может привлечь его тем, что сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

После ухода Лучано Спаллетти, под руководством которого «Наполи» выиграл Серию А впервые за 33 года, команду возглавил Руди Гарсия, которого уволили уже в ноябре. Его сменил Вальтер Мадзарри, с которым «Наполи» выиграл 4 из 11 матчей во всех турнирах.

Сейчас « » занимает 8-е место в таблице Серии А.